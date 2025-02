La focaccia trapunta ricorda la coperta che si usa a letto: è buonissima, soffice ed esteticamente interessante.

La preparazione della focaccia trapunta è un’esperienza che coinvolge non solo il palato, ma anche la vista. Questo piatto, dal profumo inebriante e dalla consistenza soffice, è ideale per ogni occasione, che si tratti di un pranzo informale con amici o di una cena in famiglia. La sua caratteristica distintiva è la decorazione, simile a una coperta trapuntata, che la rende ancora più invitante. Scopriamo insieme come realizzare questa delizia, esplorando varianti e suggerimenti per renderla unica.

Focaccia trapunta: una ricetta semplice per un risultato eccezionale

Ottima da mangiare in diversi modi, la focaccia trapunta è un’idea perfetta da servire come aperitivo o antipasto. Ma si presta meravigliosamente ad esser mangiata per cena accompagnando secondi piatti o da sola per un pasto leggero. Buona anche da tagliare e mettere in sacchetti alimentari per portarla in giro e consumarla come snack spezzafame. La focaccia è ripiena per un gusto ricco e saporito. Gli ingredienti che occorrono sono semplici e il procedimento richiede solo un po’ di tempo, ma i passaggi sono facili.

Ingredienti

500 g di farina

250 ml di acqua .

. 7 g di lievito di birra secco

20 g di olio d’oliva

10 g di zucchero

5 g di sale fino

350 g di mozzarella per pizza

150 g di prosciutto cotto

Besciamella q.b.

1 tuorlo

Latte q.b.

Procedimento

In una ciotola grande, unisci farina, zucchero, sale e lievito. Mescola bene con una forchetta per amalgamare gli ingredienti secchi. Aggiungi acqua e olio, quindi inizia a lavorare l’impasto con un cucchiaio. Quando inizia a compattarsi, trasferiscilo su un piano di lavoro e impastalo a mano fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo. Metti l’impasto in una ciotola, praticando un taglio a croce sulla superficie, coprilo con pellicola trasparente e lascia lievitare per circa 2 ore, o finché non raddoppia di volume. Una volta lievitato, dividi l’impasto in due parti uguali. Stendile con un mattarello fino a ottenere due rettangoli. Rivesti una teglia da 25×35 cm con uno dei rettangoli, creando una base per il ripieno. Distribuisci uniformemente le fette di prosciutto cotto e la mozzarella tagliata a fettine. Copri il tutto con il secondo rettangolo di impasto, sigillando bene i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura. Spennella la superficie con un composto di tuorlo e latte per un effetto dorato. Con un coltello affilato, incidi la focaccia formando un motivo a losanghe, richiamando l’aspetto di una coperta trapuntata. Utilizza una sac à poche per riempire le incisioni con la besciamella, rendendo il decoro ancora più visibile e invitante. Lascia lievitare la focaccia per un ulteriore 30 minuti. Preriscalda il forno a 180 gradi e cuoci la focaccia per 20-25 minuti, fino a quando non risulta dorata e croccante.

Varianti e suggerimenti

La bontà della focaccia trapunta risiede anche nella sua versatilità. Puoi personalizzarla in base ai tuoi gusti e agli ingredienti disponibili in casa. Ecco alcune idee: sostituisci il prosciutto con verdure grigliate, come zucchine, melanzane o peperoni. Queste aggiungeranno un sapore fresco e un tocco di colore al piatto.

Oltre alla mozzarella, puoi sperimentare con altri formaggi come scamorza, provola o fontina. Ogni formaggio porterà con sé un sapore unico che arricchirà la focaccia. Aggiungi erbe aromatiche fresche come rosmarino, basilico o origano nell’impasto o come guarnizione.