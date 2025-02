La ricetta per mangiare le patate anche se sei a dieta: in questo modo non si ingrassa e ci si assicura nutrimento e gusto al top.

Le patate sono uno degli alimenti più versatili e amati al mondo, ma ci sono alcune considerazioni da tenere a mente quando si parla del loro consumo. Sebbene siano ricche di carboidrati complessi e offrano diversi benefici nutrizionali, è importante analizzare le ragioni per cui alcune persone potrebbero decidere di limitare o evitare le patate nella loro dieta. Ecco una ricetta super gustosa e nutriente che si può fare benissimo anche se si sta facendo una dieta a basso contenuto calorico.

Polpette di patate e cannellini: gustose e leggere con un basso indice glicemico

Innanzitutto, è fondamentale considerare l’indice glicemico delle patate. Questo valore indica quanto rapidamente un alimento aumenta i livelli di zucchero nel sangue. Le patate, in particolare quelle cotte e poi raffreddate, possono avere un indice glicemico relativamente alto, il che significa che possono causare picchi glicemici. Per chi ha problemi di controllo della glicemia, come nel caso di diabetici, è consigliabile monitorare il consumo di patate e preferire alternative a basso indice glicemico.

Se non ci sono particolari esigenze che richiedono una nutrizione controllata dal medico queste polpette di patate sono ottime per concentrare gusto e nutrimento senza metter su troppe calorie e con un indice gliecemico non troppo elevato. Alle patate si uniscono i fagioli cannellini. La ricetta è per 2 persone.

Ingredienti

300g di patate

160g di fagioli cannellini cotti

Prezzemolo

Curcuma

Olive nere

Un pizzico di sale

2 cucchiai di olio evo + quello per la cottura

1 zucchina a julienne

Preparazione

Iniziate pelando, tagliando a cubetti e lessando le patate. Una volta cotte, unite i fagioli cannellini (preferibilmente quelli pronti in vetro, dopo averli sciacquati) alle patate e schiacciate il tutto. Aggiungete gli altri ingredienti: prezzemolo tritato, un pizzico di curcuma, olive nere, sale e un filo d’olio. Mescolate bene e formate delle polpette di patate, passandole nel pangrattato. Cuocete in padella con un filo di olio evo o al forno fino a doratura.

Consigli e varianti

Potete servire le polpette accompagnate da una verdura a scelta, come zucchine o insalata, per un pasto equilibrato da portare al lavoro. Con questa ricetta, vi farete sicuramente venire voglia di mangiare le patate, rendendo il loro consumo non solo gustoso ma anche nutriente.

Queste polpette di patate e fagiolini cannellini sono ottime da servire come antipasto o come contorno a secondi piatti sia di carne, bianca o rossa, che di pesce o di uova. Ma se si vuol gustare un pasto leggero possono anche rappresentare esse stesse un secondo piatto dal sapore delicato.

Per renderle ancora più speciali si può sceglier edi insaporirla al posto della curcuma con dello zafferano, il cui gusto deciso si sposa perfettamente con i sapori delicati dei cannellini e delle patate dando un tocco aromatico speciale.