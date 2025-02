La sfoglia alle bietole è perfetta come strategia per far mangiare le verdure a chi non le ama, come spesso i bambini.

La sfoglia salata alle bietole è un piatto che unisce semplicità e gusto, rendendola una scelta ideale per ogni occasione, dal pranzo in famiglia a un aperitivo tra amici. Si tratta di un piatto perfetto come strategia da usare per far mangiare le verdure, e con esse far assumere tutti gli ottimi nutrienti che contengono, a coloro che non amano mangiarle.

Spesso sono i bambini a fare i capricci quando c’è da mangiare questo tipo di alimenti. Ma con questa ricetta anche loro rimarranno conquistati dal gusto saporito e leggero. Portare in tavola un piatto salutare e buono è facile, e questa torta salata ne è un esempio concreto.

Sfoglia di bietole: il modo appetitoso di mangiare le verdure

Può essere un antipasto vegetariano, ma anche un piatto unico per un pasto leggero e veloce. Non solo è facile da preparare, ma offre anche un modo delizioso per valorizzare un ortaggio sano e ricco di proprietà nutritive come la bietola. Ecco tutti i passaggi per preparare questa torta salata, gli ingredienti necessari, alcune varianti e suggerimenti per servirla al meglio. Le dosi della ricetta sono per 8 persone.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rotonda

500 g di bietole fresche

100 g di stracchino (o altro formaggio a piacere)

1 spicchio d’aglio

Olio d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe q.b.

1 tuorlo d’uovo (per spennellare)

Latte q.b. (per spennellare)

Preparazione

Per prima cosa, pulite le bietole, eliminando la parte finale dei gambi e sciacquando accuratamente le foglie per rimuovere eventuali residui di terra.Tagliate le foglie e i gambi a pezzi di dimensioni simili per garantire una cottura uniforme. In una padella, riscaldate un abbondante giro d’olio d’oliva e aggiungete uno spicchio d’aglio. Lasciate soffriggere fino a doratura, poi rimuovete l’aglio. Aggiungete le bietole nella padella, salate e pepate. Cuocete a fuoco medio fino a quando le foglie non si saranno appassite, circa 5-7 minuti. Rimuovete l’aglio e lasciate intiepidire. Stendete il rotolo di pasta sfoglia nella teglia, bucherellando il fondo con una forchetta per evitare che si gonfi in cottura. Distribuite uniformemente le bietole cotte sulla base di pasta sfoglia e aggiungete dei tocchetti di stracchino, cercando di distribuirli in modo omogeneo. Ripiegate i bordi della pasta sfoglia verso l’interno per formare un bordo decorativo. In una ciotola, mescolate il tuorlo d’uovo con un po’ di latte e spennellate il bordo della torta per ottenere una doratura uniforme durante la cottura. Cuocete in forno ventilato a 170 °C per circa 30 minuti, o fino a quando la torta non risulterà ben dorata e croccante. Una volta pronta, lasciate intiepidire per qualche minuto prima di servire.

Varianti e personalizzazioni

La torta salata alle bietole è estremamente versatile e può essere personalizzata in base ai propri gusti. Sostituite lo stracchino con altri formaggi come ricotta, mozzarella o gorgonzola, a seconda della cremosità e del sapore desiderato. Per un sapore più ricco, potete aggiungere a cubetti prosciutto cotto, speck o salame.

Arricchite il ripieno con spezie come noce moscata, origano o peperoncino, per un tocco di sapore in più. Se dovesse avanzare della torta salata, può essere conservata in frigorifero, coperta con pellicola trasparente o in un contenitore ermetico, per 2-3 giorni.