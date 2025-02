la casa tedesca si presenta come una delle moto enduro stradali più complete e avanzate sul mercato con un mix infallibile.

La BMW R 1300 GS è una moto che segna un’importante evoluzione nel panorama delle moto enduro stradali. Presentata nel 2023, questa moto si distingue per il suo design all’avanguardia e le sue prestazioni eccellenti, rendendola un punto di riferimento per gli appassionati. Con un prezzo di partenza di 21.500 €, la R 1300 GS si colloca nel segmento premium, offrendo un’esperienza di guida unica e coinvolgente.

BMW offre anche una vasta gamma di accessori opzionali, dai sistemi di illuminazione avanzati ai bagagli speciali, permettendo ai motociclisti di personalizzare la loro R 1300 GS in base alle proprie esigenze. La BMW R 1300 GS (2023 – 25) non è solo una moto, ma un vero e proprio strumento di avventura. Con un impegno verso la sostenibilità e emissioni conformi alla normativa Euro 5+, questa moto è progettata per ridurre l’impatto ambientale, senza compromettere le prestazioni.

Design e Dimensioni

La BMW R 1300 GS vanta dimensioni generose, con:

Lunghezza: 2.212 mm Larghezza: 1.000 mm Altezza: variabile tra 850 mm e 870 mm

Queste caratteristiche la rendono accessibile a una vasta gamma di piloti. L’interasse di 1.518 mm assicura stabilità e comfort, sia su asfalto che su terreni accidentati. Con un peso a secco di 237 kg e un peso in ordine di marcia di 265 kg, la moto è ben bilanciata, facilitando le manovre in città e nei percorsi più impegnativi.

Il motore della R 1300 GS è un bicilindrico da 1.300 cc, capace di erogare 145 CV a 7.750 giri/min e 149 Nm di coppia a 6.500 giri/min. Questa potenza consente accelerazioni notevoli, rendendo la moto ideale per viaggi lunghi e avventure off-road. Il motore, raffreddato ad aria e liquido, utilizza un sistema di iniezione per massimizzare l’efficienza del carburante, con un consumo medio di 20,8 km/l. Il serbatoio ha una capienza di 19 litri, inclusa una riserva di 4 litri.

Un aspetto innovativo è il sistema di ride-by-wire, che offre quattro diverse mappe motore, consentendo ai piloti di personalizzare l’esperienza di guida. Il controllo di trazione migliora la sicurezza, garantendo una migliore aderenza in situazioni critiche.

La ciclistica della R 1300 GS è uno dei suoi punti di forza. Il telaio, composto da due parti, offre rigidità e stabilità. Le sospensioni, con il sistema BMW Motorrad EVO-Telelever all’anteriore e EVO-Paralever al posteriore, garantiscono un’escursione rispettivamente di 190 mm e 200 mm, offrendo un comfort eccezionale anche su fondi stradali irregolari. I freni, con un sistema a doppio disco anteriore da 310 mm e un disco posteriore da 285 mm, assicurano una frenata sicura in tutte le condizioni.

La R 1300 GS è dotata di tecnologie moderne che arricchiscono l’esperienza di guida. Tra le principali caratteristiche, troviamo:

Sistema di navigazione integrato

Connettore per smartphone

Display TFT per informazioni chiare e intuitive

In conclusione, la BMW R 1300 GS si presenta come una delle moto enduro stradali più complete e avanzate sul mercato, offrendo un mix vincente di prestazioni, comfort e tecnologia. Con una gamma di varianti e accessori, è un’opzione da considerare seriamente per chi cerca un mezzo affidabile e versatile.