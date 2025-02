Maria De Filippi ha un figlio che lavora con lei. Riservatissimo e poco incline alle luce della ribalta, conosciamolo meglio

E’ una delle conduttrici più influenti della televisione italiana, bravissima a conquistare il pubblico con programmi di grande successo. Pochi sanno che da qualche anno a questa parte, dietro le quinte dei suoi show c’è una presenza speciale, suo figlio Gabriele Costanzo.

Nonostante il legame con due giganti del piccolo schermo come per l’appunto Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele ha sempre mantenuto un profilo basso, preferendo il lavoro dietro, piuttosto che davanti alle telecamere.

Maria e Maurizio lo hanno adottato ufficialmente quando era un ragazzino di 13 anni e da qual momento è cresciuto a stretto contatto con l’ambiente televisivo. La sua passione per la produzione e l’organizzazione lo ha portato a seguire da vicino il lavoro della madre, affiancandola nei suoi programmi più seguiti.

Una persona riservata, intelligente, onesta e pulita

Mentre il pubblico conosce bene la regina di Canale 5 e il suo impatto sul panorama televisivo, meno nota è la figura di Gabriele e il suo ruolo fondamentale dietro i successi della Fascino PGT, la casa di produzione che gestisce alcuni dei format più seguiti della televisione italiana.

Gabriele Costanzo è nato nel 1992, ma avuto un’infanzia complicata. Crescendo ha trovato l’amore di una famiglia e la sua dimensione professionale nella casa di produzione della madre che realizza programmi di grande successo come Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per te.

Essendo una persona molto riservata possiamo scoprire qualcosa di più su Gabriele, ripercorrendo il cammino nel mondo della televisione, ma anche attraverso le parole dei sui genitori. Per proteggere la sua privacy sia Maria De Filippi che Maurizio Costanzo, hanno raramente parlato di lui in pubblico, ma quando è successo è trapelata tutta la loro emozione e il loro affetto nei suoi confronti.

Maurizio Costanzo, in un’intervista, aveva raccontato il momento emozionante in cui Gabriele lo chiamò “papà” per la prima volta, sottolineando come il loro rapporto si fosse consolidato con il tempo. Una crescita condivisa, che ha visto il giovane avvicinarsi al lavoro televisivo con dedizione e professionalità, diventando un collaboratore fidato della madre.

Maria De Filippi ha sempre speso parole di grande affetto per il figlio, definendolo “intelligente, pulito, onesto” e lodando la sua integrità e la sua serietà nel lavoro. La perdita di Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio 2023, ha rappresentato un momento doloroso per tutta la famiglia, ma Maria e Gabriele si sono sostenuti a vicenda. La loro unione, già solida, è diventata ancora più forte, permettendo loro di affrontare il lutto con grande dignità.