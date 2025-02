Caterina Balivo ha espresso il suo disappunto su una quesitone che ha catalizzato l’attenzione di tutto il pubblico del Festival di Sanremo

L’amata conduttrice de La Volta Buona non le ha mandate a dire. Nella recente puntata del talk show della Rai infatti Caterina Balivo ha sbottato in diretta. Nonostante il Festival di Sanremo sia finito, il pubblico è ancora immerso nella sua atmosfera magica in cui la musica è protagonista e le polemiche fanno da contorno.

A questo banchetto squisito si è aggiunto l’ingrediente “Eurovision” che com’è noto, è particolarmente battuto in questui giorni perché Olly, il vincitore del palco dell’Ariston di questa edizione con “Balorda Nostalgia“, non è sicuro di parteciparvi.

Un colpo di scena che sta tenendo con il fiato sospeso tutti i suoi fan e che inevitabilmente ha posto l’accento sulla manifestazione canora europea, che ha visto qualche anno fa, vincere i Maneskin e lanciarli verso il successo planetario.

Un concorrente che non piace a Caterina Balivo

Se in Italia in inverno abbiamo il Festival di Sanremo, in primavera, precisamente a maggio, tutta l’Europa ha l‘Eurovision Song Contest.

Lo spettacolo musicale in questi ultimi tempi ha ripreso smalto e bisogna ammettere che c’è una grande attesa. E neanche a dirlo già non priva di polemiche.

A quanto pare un concorrente dello show dovrebbe gareggiare con un brano piuttosto originale, da titolo Espresso Macchiato. Si tratta di Tommy Cash, rapper estone che con questo pezzo è sbarcato in Italia perché ironizza su alcuni stereotipi sugli italiani. Il brano per l’appunto rappresenterà l’Estonia e cita elementi come il caffè macchiato, gli spaghetti e la mafia.

Durante il programma La Volta Buona, Caterina Balivo ha commentato il brano, esprimendo il suo fastidio per la frase “I’m sweating like a mafioso” (“sto sudando come un mafioso”), ritenendo inopportuno il riferimento alla mafia. Ha dichiarato: “Non mi piace, prende in giro noi italiani e cita la mafia, non mi piace proprio.” ha sbottato la conduttrice

Il testo della canzone è volutamente trash e ironico, con un mix di parole in inglese, spagnolo e italiano maccheronico. La ripetizione di “Espresso macchiato” e frasi come “Mi money numeroso” contribuiscono a creare un tono volutamente caricaturale. Tuttavia, l’intento sembra essere più parodico che offensivo, tanto che il brano è stato descritto come talmente assurdo da risultare quasi divertente. Un altro punto di vista potrebbe invece posarsi sull’ uso della lingua italiana. Dopo il grande successo di “Zitti e Buoni”, che Tommy Cash abbia puntato proprio sul suono delle nostre parole per raggiungere la vittoria?