Mara Venier, amatissima della Tv e volto storico di Domenica In è una donna di spettacolo ma che ha nel cuore la famiglia. Chi è il marito?

Nonostante la sua vita professionale sia sotto i riflettori da decenni, c’è un aspetto che incuriosisce molti: il matrimonio con Nicola Carraro. Mara Venier è la zia d’Italia, sorridente, gentile, empatica e da qualche tempo anche Influencer.

La conduttrice infatti solo su Instagram vanta 2,5 milioni di follower ed è qui che ama condividere scatti che la immortalano con la sua dolce metà. Mara Venier e Nicola Carraro sono una coppia longeva e solida, fin dal 2000.

Ma chi è l’uomo che ha conquistato il cuore dell’amato volto della Rai? Lontano dal mondo dello spettacolo, ma con un background imprenditoriale di rilievo, Nicola Carraro ha avuto una carriera di successo nel settore dell’editoria e del cinema. La sua storia professionale e personale si intreccia con alcuni dei nomi più importanti della cultura italiana, rendendolo una figura di spicco, pur restando spesso dietro le quinte.

Tutto su Nicola Carraro e il grande amore con Mara Venier

Nicola Carraro è nato a Milano il 1° febbraio 1942 in una famiglia di imprenditori ed editori di prestigio. Sua madre, Pinuccia Rizzoli, è la nipote del celebre editore Angelo Rizzoli, mentre suo padre era un affermato uomo d’affari. Cresciuto in un ambiente che respirava cultura e imprenditoria, Carraro ha seguito le orme della famiglia, entrando presto nel mondo dell’editoria.

Dopo aver frequentato il liceo scientifico, nel 1961 inizia a lavorare nell’azienda di famiglia, affiancando il celebre giornalista Enzo Biagi. La sua carriera prende slancio quando nel 1970 diventa direttore editoriale di una collana di periodici e, successivamente, amministratore delegato e presidente della Sperling & Kupfer, casa editrice che acquisisce nel 1975. Negli anni seguenti, la sua attività si sposta verso il cinema, diventando un produttore di successo con la Vides S.p.A.

Nicola Carraro e Mara Venier si sono incontrati per la prima volta il 19 settembre 2000: la conduttrice rimane colpita dalla sua eleganza e inizialmente pensa che il loro mondo sia troppo distante, ma la serata si conclude con una lunga chiacchierata e una complicità immediata.

Nonostante il forte legame che si instaura fin da subito, la loro relazione non viene accolta con entusiasmo dalla famiglia di Carraro. Alcuni amici e parenti non vedevano di buon occhio la loro unione, considerandola inadeguata per l’imprenditore. Tuttavia, il tempo ha dimostrato la solidità del loro amore, che ha superato pregiudizi e difficoltà.

Mara Venier e Nicola Carraro si sposano il 28 giugno 2006 a Roma, coronando così il loro amore. Alla cerimonia partecipano numerosi volti noti dello spettacolo e dell’imprenditoria. Il loro matrimonio, pur essendo solido, ha vissuto momenti difficili. Una delle crisi più significative è avvenuta durante una vacanza in Sardegna, quando la coppia sembrava vicina alla separazione.

“Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: ‘Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi’. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto“. Ha raccontato Venier a il Correre della Seria

Oggi, Nicola Carraro trascorre gran parte dell’anno a Santo Domingo, a causa di problemi di salute che lo portano a vivere in un clima più favorevole. La coppia, nonostante la distanza, mantiene un rapporto saldo e basato sulla fiducia e il rispetto reciproco.