Conosci le ex fidanzate di Fedez? Ecco chi ha rubato il cuore del rapper prima di Chiara Ferragni

La vita sentimentale di Fedez è stata in pubblica piazza per tanti anni. Il matrimonio con Chiara Ferragni è stato uno dei più grandi eventi mediatici e social di sempre, e non c’è persona in Italia che non conosca almeno un elemento di questa famiglia, ormai distrutta. Così come il matrimonio, infatti, anche il divorzio e la fine dell’amore fra i Ferragnez, è stato oggetto di chiacchiere, rumors e attenzione da parte di tutti. Ma prima di tutto questo Fedez con chi stava?

Chiara Ferragni, infatti, non è la prima ragazza che ha rubato il cuore del rapper. Prima di lei ce ne sono state altre diverse, e potreste essere curiosi nel conoscere i loro nomi e la loro storia. Dunque con chi stava Fedez prima del suo matrimonio con Chiara Ferragni?

Fedez: tutte le sue storie d’amore prima del matrimonio con Chiara Ferragni

Il rapper non ha mai fatto mistero delle sue ragazze, prima di conoscere Chiara Ferragni. Come ormai tutti sappiamo il rapper milanese e l’influencer si sono conosciuti grazie ad un verso di una sua canzone. Qesto evento li ha fatti incontrare e piano piano l’amore è sbocciato. Amore che ha portato alla nascita di due bellissimi bambini e ad un matrimonio felice, purtroppo ormai terminato. Le ragazze che ha avuto Fedez sono piuttosto diverse tra di loro, non solo per l’aspetto fisico ma anche per la storia e il carattere.

Un suo primo grande amore è quello con Giulia Valentina, ex storica del rapper con cui ha avuto una lunga storia. Giulia Valentina è nata nel 1990 da una famiglia di imprenditori milanesi, ha studiato moda e oggi è felicemente fidanzata con il suo compagno e madre di un bambino. La storia d’amore con Fedez è durata circa tre anni, dal 2013 al 2016 e la ragazza è anche comparsa nel videoclip della canzone “Amore Eternit”. Nonostante sia finita tra di loro, tra Fedez e Giulia e Valentina i rapporti sono rimasti molto buoni.

Un’altra grande storia d’amore per Fedez è quella con la tatuatrice Silvia Brigatti. È con lei che il rapper ha aperto il suo primo studio di tatuaggi, oggi molto noto a Milano e rinomato anche tra vip e personaggi dello spettacolo e della musica italiana. Silvia, in arte Faty Tattoo, è stata con Fedez circa 16 anni fa e i due ricordano sempre teneramente il tempo passato insieme, per la giovane età e per i progetti che avevano fatto riguardo alla professione di tatuatori. Mentre Fedez ha evidentemente preso altre strade, Silvia si è fatta una carriera e oggi è tra i nomi più importanti e rinomati del mondo del tattoo del nord Italia.