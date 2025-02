La celebre cantante si è lasciata scappare una gaffe durante la diretta. Immediata la reazione di Eleonora Daniele.

Gaffe per Iva Zanicchi a Storie Italiane. Durante l’intervista con la conduttrice Eleonora Daniele la popolare cantante è incorsa in un lapsus che ha scatenato un’immediata reazione nei suoi confronti. Un problema tecnico – audio chiuso – ha fatto calare il sipario sull’episodio. Tutto è nato nella puntata in cui anche Storie Italiane ha dato ampio spazio al Festival di Sanremo, come accade in tanti programmi Rai durante la settimana dedicata alla kermesse canora.

Anche Eleonora Daniele ha chiesto ai suoi ospiti di commentare le performance offerte dagli artisti in occasione della seconda serata sanremese e di fare dei pronostici sul nome del possibile vincitore di questa edizione. Dopo aver analizzato i dati sugli ascolti e essersi collegata con Sanremo è partito anche il collegamento in diretta con Iva Zanicchi, destinata a essere premiata nella terza serata con un riconoscimento alla carriera.

L’interprete di “Zingara” ha rievocato le sue esperienze a Sanremo, confidando di non essere riuscita a seguire la puntata fino alla conclusione. Iva ha raccontato di essere addormentata quando il Festival condotto da Carlo Conti era ancora in fase di svolgimento. Poi è sopravvenuto il lapsus, una piccola gaffe che avrà fatto sorridere in molti. Dal canto suo, Eleonora Daniele è stata pronta a reagire. Ecco cosa è successo.

Gaffe in diretta di Iva Zanicchi, Eleonora Daniele reagisce subito

Durante la chiacchierata con la Daniele, la popolare Iva è caduta in una simpatica gaffe. Ha sbagliato infatti il nome della conduttrice, invertendo di fatto nome e cognome. Rivolgendosi a lei l’ha chiamata “Daniela” e non Eleonora, abbandonandosi a un lapsus chiaramente dovuto al cognome della presentatrice (Daniele), usato comunemente come nome di battesimo (anche se al maschile).

La gaffe ha subito fatto scattare la pronta reazione della diretta interessata, che ci ha tenuto a sottolineare che il suo nome è Eleonora e che con Iva si conosce da vent’anni. Dopodiché ha aggiunto che forse la Zanicchi aveva dormito troppo a lungo. Nulla di grave, naturalmente: Iva si è immediatamente scusata per la gaffe e Eleonora le ha risposto di non preoccuparsi.

Terminato il collegamento con Iva Zanicchi c’è stato un altro imprevisto in studio. La conduttrice infatti ha dato la parola a un ospite. Peccato che l’audio in quel momento risultasse chiuso. Superato il primo momento di imbarazzo, Eleonora Daniele ha proseguito con la puntata affrontando un altro argomento.