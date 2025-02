Tra le polemiche di questa 75esima edizione del Festival di Sanremo spicca quella scoppiata attorno alla conduzione di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi è stata co-conduttrice di Carlo Conti, assieme ad Alessandro Cattelan nella serata della finale del Festival di Sanremo. Quando fu annunciata la sua presenza, il pubblico ha esultato, sicuro della simpatia e professionalità dell’ex volto di Mediaset.

Eppure, qualcosa non sarebbe andato come ci si aspettava. Alessia Marcuzzi è stata sommersa dalle critiche, tanto che per prendere le sue difese è intervenuta un altro volto noto della televisione, una collega e amica che ha voluto sottolineare il suo talento e la sua esperienza ultradecennale nel piccolo schermo.

Ma cos’è che non è piaciuto di Alessia? Perché i telespettatori si sono divisi tra chi la sostiene e chi invece le punta il dito contro? Sicuramente le opinioni sono diverse e discordanti, ma una cosa è certa: Marcuzzi è una professionista dello spettacolo.

L’ex velina difende Alessia Marcuzzi dalle critiche

Ormai è un dato di fatto: i precedenti Festival di Sanremo, quelli guidati da Amadeus hanno avuto un’impronta più giovanile e spensierata, sotto certi aspetti anche ribelle. Carlo Conti è arrivato per mettere tutti in riga e far rientrare la kermesse musicale nel suo vestito più formale. Entrambi però sono piaciuti e hanno catalizzato l’attenzione di milioni di telespettatori. Del resto, è la musica che conta.

Carlo Conti ha voluto Alessia Marcuzzi al suo fiano nella serata finale, visto che l’ex Iena è ormai “una di famiglia” essendo stata giudice a Tale e Quale Show. Tuttavia il suo stile, improntato alla leggerezza e alla goliardia, non è piaciuto a tutti: molti utenti sui social l’hanno accusata di essere stata infantile, di aver esagerato o addirittura di essere stata la peggior presentatrice della storia del Festival. Alcuni commenti sono stati particolarmente pesanti, sfociando in veri e propri insulti.

A difendere la Marcuzzi ci ha pensato Elisabetta Canalis, che ha commentato sotto un post Instagram della conduttrice definendo la sua performance brillante e dichiarando che un giorno dovrebbe condurre un’intera edizione di Sanremo. Ma questo intervento non ha che peggiorato le cose. Anche la Canalis è stata bersagliata di critiche, accusata di essere falsa e non obiettiva. Dopo una valanga di commenti negativi, ha replicato sostenendo che la vera amicizia consiste nell’essere onesti e non nel seguire la massa solo per ottenere consensi.

“La vera amicizia è essere obiettivi e non andare come caproni dietro al gregge per prendere consensi. Essere oneste significa esporsi anche se il tuo giudizio non è affine a quello degli altri. Alessia è non brava, di più, e lo dico da spettatrice, se c’è lei in un programma io lo guardo volentieri perché so che sarà divertente, perché so che in tutta quella austerità ed istituzionalità lei alleggerisce tutto”.

Al contrario, Alessia Marcuzzi ha scelto di non rispondere alle critiche e di mantenere il silenzio.