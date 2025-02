Quando pensiamo all’Italia, pensiamo al paese più bello al mondo. Ma anche a quello più ricco dal punto di vista artistico ed architettonico.

Ci sono, però, tanti piccoli elementi che caratterizzano ogni singolo comune ed ogni singola regione. Particolarità che davvero in pochi conoscono e, forse, nemmeno chi lì, in quei luoghi, ci abita.

Come ad esempio: sai qual è il comune che si trova “più in alto”? A scuola ci hanno sempre insegnato che è la città di Enna, in Sicilia. Ma forse non è la sola. Vediamo insieme di quale comune si tratta, e cosa visitare al suo interno.

Il paese più alto

In Italia, diversi sono i comuni, come diverse sono anche le regioni e i vari territori. Ognuno di noi ne conosce e ne apprezza uno ma, dall’altro lato, sarebbe bello anche conoscere tutto il nostro bel Paese, visto che ce lo invidiano ovunque e, ogni anno, sono tantissimi i turisti che invadono l’Italia per visitarla in lungo e in largo.

Quando pensiamo alle bellezze del nostro territorio, sorvoliamo un attimo quelle che sono le più comuni e quelle che tutti, ma proprio tutti (anche solo per sentito dire), conosciamo. Ma soffermiamoci sui dettagli, quelli piccoli, quelli che in pochi sanno…come ad esempio: sa qual è il comune posto nel punto più alto?

A scuola ci hanno sempre insegnato che è la città di Enna, in Sicilia, quella che si trova più in alto rispetto al livello del mare. Ma, dall’altro lato, c’è un’altra cittadina, più piccola di Enna ma che comunque, è posta al di sopra dei 2000 metri d’altezza: parliamo di Sestriere. Si trova in Piemonte, nella città metropolitana di Torino, ed è situato a 2035 metri sul livello del mare.

Sestriere: non tutti lo conoscono

Si trova sul colle omonimo che mette in comunicazione la Val Chisone e la Valle di Susa, si divide in diversi nuclei abitativi: Sestriere Colle, Sestriere Borgata,Champlas du Col e Champlas Janvier. Ai piedi delle Alpi, il suo nome deriva da “Petra Sextreria”, ovvero la sesta pietra che veniva utilizzata, come punto trigonometrico di riferimento, per misurare la distanza in miglia da Torino.

Le origini di Sestriere sono molto recenti: il comune sorse, per regio decreto, il 18 ottobre 1934 sui terreni dell’ex comune di Champlas du Col, che diventò una sua frazione, su quelli della frazione Borgata. La vita amministrativa iniziò il 1º gennaio 1935: fu ideato lo stemma, una banda nera ed una verde ed in mezzo un paio di sci, a rappresentare la vocazione di stazione invernale di Sestriere.

Nel 2006 ha ospitato i XX Giochi olimpici invernali e i IX Giochi paralimpici invernali, in particolare le gare di sci alpino.