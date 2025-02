Nella recente puntata di Mattino 4 è accaduta una cosa che ha lasciato il pubblico senza parole: Federica Panicucci ha cercato di rimediare

Mattino 4 è stato al centro di un dibattito infuocato che ha visto protagonista Federica Panicucci, visibilmente contrariata per un’affermazione dell’opinionista Patrizia Groppelli. La trasmissione mattutina di Rete 4, condotta dalla stessa Panicucci e da Roberto Poletti, ha affrontato il caso del cecchino di Affori, un uomo che nei giorni scorsi aveva seminato il panico sparando da un condominio di Milano.

Un fatto di cronaca che ha scosso molte persone e che mette ulteriore carico al timore crescendo nei confronti della città meneghina, sempre, per l’opinione pubblica, più rischiosa e poca sicura. Milano infatti sta diventando per molti una città invivibile a causa di scippi in pieno centro ed episodi violenti.

La vicenda in questione si è conclusa con la resa del cosiddetto cecchino alle autorità, ma ha scatenato una discussione accesa nello studio di Mattino 4, culminata con la ferma reazione della conduttrice.

La conduttrice zittisce l’opinionista

A Mattino 4 è scoppiato il battibecco tra i presenti in studio a causa di un’affermazione che ha pietrificato i conduttori.

Tutto è iniziato quando Poletti ha commentato la notizia del cecchino di Affori, sottolineando come il caso fosse stato risolto. Una sorta di sospiro di sollievo, anche se, come il conduttore ha ricordato, “i condomini non erano particolarmente preoccupati…”

Sarà stata questa riflessione a dare l’assist a Patrizia Groppelli che non ha esitato a minimizzare l’accaduto, definendo il responsabile un “buontempone”. Un’affermazione che ha lasciato di stucco gli altri presenti in studio e che ha subito spinto Federica Panicucci a intervenire per evitare fraintendimenti. “No, no… Attenzione perché siamo in diretta e non diamo messaggi fuorvianti… Non sono buontemponi, non si fa, non sono esempi da seguire…”, ha dichiarato la conduttrice, con un tono fermo e deciso.

Nonostante il chiaro monito, l’opinionista ha continuato a sostenere la sua posizione, ribadendo che il cecchino non avrebbe avuto intenzione di uccidere. A quel punto, la situazione è degenerata ulteriormente con l’intervento di Roberto Alessi, il quale ha lanciato una provocazione pungente: “E come se io andassi davanti casa della signora Groppelli e poi viene qui stamattina a dire che sono stato un buontempone e che non è grave…” Un botta e risposta che ha messo ancora più in evidenza il nervosismo della Panicucci, che ha dovuto chiudere bruscamente la discussione prima che degenerasse.