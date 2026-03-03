Related Stories

La strada che scompare due volte al giorno a causa delle maree Si tratta del Passaggio del Gois, una via di comunicazione che collega l'isola di Noirmoutier al continente, ma solo durante la bassa marea.

Marzo 2, 2026
Atterraggi a pochi metri dai bagnanti: l’aeroporto che è diventato un fenomeno virale Situato ai Caraibi, nella parte olandese dell’isola, è famoso per la sua posizione unica, dove la pista si estende a pochi metri dalla sabbia bianca della Maho Beach.

Marzo 1, 2026
Aurora boreale a marzo: quando e dove vederla, i posti migliori Se stai progettando una visita alle zone dove questo fenomeno può essere osservato, marzo si presenta come un mese ideale

Febbraio 28, 2026
