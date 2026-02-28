L’aurora boreale è uno dei fenomeni naturali più spettacolari e affascinanti del nostro pianeta, che da secoli attrae moltissimi viaggiatori.

Se stai progettando una visita alle zone dove questo fenomeno può essere osservato, marzo si presenta come un mese ideale per organizzare un viaggio in queste terre incantate. Ma quando e dove esattamente?

Le aurore boreali sono visibili solitamente durante i mesi invernali, da settembre a marzo, quando le notti sono lunghe e il cielo è privo di nuvole. Durante il mese di marzo, infatti, le probabilità di assistere a uno spettacolo di luci sono elevate, poiché la durata del giorno aumenta lentamente, ma la visibilità notturna rimane ottimale. Il picco dell’attività geomagnetica si verifica intorno all’equinozio di primavera, ecco perché marzo è il periodo perfetto per vederla.

Inoltre, marzo offre il vantaggio di temperature un po’ più miti rispetto ai mesi invernali più rigidi, pur mantenendo condizioni ideali per l’osservazione. Durante la notte, infatti, il cielo è abbastanza scuro da permettere alle luci verdi, rosse, blu e viola di danzare con tutta la loro intensità.

Dove andare per osservare l’aurora boreale

L’aurora boreale è visibile principalmente nelle regioni vicino al circolo polare artico. I paesi migliori dove poterla ammirare a marzo sono:

Tromsø, una delle città più a nord della Norvegia, è il luogo ideale per osservare l’aurora boreale, con la sua posizione geograficamente privilegiata. Le Isole Lofoten, con i loro scenari mozzafiato, sono un’altra meta rinomata. A marzo, il cielo è abbastanza scuro per permettere una visibilità ottimale, e le previsioni meteorologiche favorevoli aumentano le possibilità di osservare le luci nel cielo.

Abisko, nel cuore della Lapponia svedese, è famosa per le sue condizioni atmosferiche stabili e la sua localizzazione nella “zona dell’aurora”, che garantisce cieli limpidi anche in inverno. La zona ospita anche l’Abisko National Park, una delle aree più ricercate per l’osservazione del fenomeno. Il marzo svedese offre ore di buio sufficiente per godersi lo spettacolo naturale in tutta la sua bellezza.

L’Islanda è una destinazione leggendaria per vedere l’aurora boreale, con il suo paesaggio vulcanico che crea un contrasto spettacolare con le luci nel cielo. Luoghi come Reykjavik e le zone rurali circostanti sono ottimi punti di partenza. Marzo, con il suo mix di giornate più lunghe e cieli notturni scuri, è una stagione perfetta per godere dello spettacolo.

Rovaniemi, la città natale di Babbo Natale, è un’altra meta ideale. La Finlandia offre paesaggi innevati e foreste silenziose che fanno da scenario perfetto per il fenomeno delle aurore. A marzo, le possibilità di vederle sono molto alte, con il giusto mix di buio e tempo favorevole.

Per chi cerca un’esperienza più avventurosa, il Canada, in particolare lo Yukon, è uno dei luoghi più suggestivi per vedere l’aurora boreale. Le lunghe notti polari e la posizione geografica fanno di questa zona uno dei punti migliori per osservare il fenomeno, con cieli scuri che si tingono di colori incredibili.

Per non perdere l’opportunità di assistere a questo straordinario spettacolo, è fondamentale scegliere una località lontano dalle luci artificiali delle città. È inoltre importante considerare il tempo e monitorare le previsioni dell’attività geomagnetica, come l’indice KP, che misura l’intensità dell’aurora boreale.

Armati di vestiti caldi, una macchina fotografica e tanta pazienza, il momento magico potrebbe arrivare in qualsiasi istante. La natura ci regala uno spettacolo che merita di essere vissuto in prima persona, immergendosi nei paesaggi straordinari delle regioni artiche.