Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, ma questa volta non c’entra la sua vita sentimentale, bensì la sua taglia.

E’ uno dei volti più conosciuti dello showbusiness italiano, una delle donne più desiderate, tra le più belle e sexy di sempre. Belen Rodriguez ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2006 e da allora il suo successo è stato tutto un crescendo, con traguardi importanti come il Festival di Sanremo, Tú sí que vales, Le Iene e in questo periodo anche Only Fun sul NOVE e Amore alla prova su Real Time.

Attiva su Instagram con oltre 10 milioni di follower Belen continua ad essere al centro della cronaca rosa, in queste ultime ore per alcuni commenti arrivati sulla sua bacheca. La modella abituata ad attirare il gossip per le sue vicissitudini sentimentali, questa volta avrebbe invece destato molta preoccupazione per un apparente eccessivo dimagrimento.

Dopo l’addio a Mediaset Belen ha affrontato un periodo particolarmente buio della sua vita a causa della depressione: “Sono arrivata a pesare 49 chili… non volevo più vedere la luce, stavo a letto e non volevo uscire, mi sono guardata e mi sono detta ‘stai morendo”. Raccontava alla fine del 2023 a Domenica In.

La mamma di Belen chiarisce tutto

Belen Rodriguez ha inaugurato il 2025 con il suo ritorno in Tv per la gioia di tutti i suoi ammiratori, ma l’entusiasmo in questi ultimi giorni è stato oscurato da alcuni scatti che hanno scatenato le polemiche.

I fan di Belen sono preoccupati per il suo stato di salute. Molti follower l’hanno travata più magra del solto riaccendendo i fari sul suo recente trascorso con la depressione. La modella tuttavia in quest’ultimo periodo ha affrontato un periodo di forte apprensione a causa dell’incidente del padre Gustavo che ha subito gravi ustioni a causa di un incendio.

Alcuni hanno ipotizzato che il dimagrimento potesse essere proprio legato allo stress causato da questo evento, ma alla fine per chiarire la situazione è intervenuta la madre di Belen Veronica Cozzani, che attraverso i social, ha rassicurato tutti, spiegando che la showgirl è sempre stata magra, tanto che da piccola la chiamavano “spaghetti”.

Ha anche sottolineato che la televisione tende ad aggiungere qualche chilo in più alle persone, quindi vederla più magra dal vivo o in foto è normale: “In TV sei sempre più ‘gordita’. Queste le sue parole. Secondo la Cozzani, non c’è nulla di cui preoccuparsi: Belen sta bene ed è impegnata nella sua carriera televisiva. I fan possono stare tranquilli.