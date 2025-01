Loris Karius, ex portiere di Newcastle, ha recentemente fatto il suo ritorno nel calcio, indossando la maglia dello Schalke 04. In un’intervista esclusiva, parla della sua vita personale e professionale, rivelando alcuni dettagli sulla sua famiglia e sul rapporto con sua moglie, Diletta Leotta. All’età di 31 anni, Karius mostra un grande entusiasmo per la sua nuova avventura, ma anche per il suo ruolo di padre e marito.

La vita familiare tra lingue e affetti

Loris Karius ha condiviso alcuni preziosi momenti della sua vita familiare con Diletta Leotta e la loro piccola Aria, che ha solo 17 mesi. Il portiere tedesco ha fatto sapere che in casa si parla principalmente inglese, mentre con Diletta usa l’italiano e si rivolge alla figlia in tedesco. Questa multipolarità linguistica riflette non solo la multiculturalità della loro famiglia, ma anche la dedizione di Karius nell’instillare una coscienza linguistica e culturale in sua figlia.

La scelta di trasferirsi a Milano durante le festività di Natale ha avuto un impatto significativo sul loro modo di vivere. Karius ha spiegato come, mentre in Inghilterra era difficile trovare tempo per entrare nello spirito natalizio, ora a Milano la situazione è ben diversa. La figlia Aria ha potuto divertirsi con le sue quattro cugine, e il portiere si è mostrato entusiasta di poter passare più tempo con la sua famiglia durante questo periodo.

Un ritorno al calcio con nuovi obiettivi

Dopo un lungo periodo di attesa, Karius è finalmente tornato a giocare a calcio, un’attività che ha sempre rappresentato una parte fondamentale della sua vita. Rientrato in Germania con la sua nuova squadra, la gioia di Karius è palpabile. Ha dichiarato: “Stare a casa tutto il giorno non fa per me,” enfatizzando come il calcio sia una passione che non può essere messa da parte. Inoltre, la scelta di trasferirsi allo Schalke 04 lo ha motivato a ritrovare il suo spazio nel mondo sportivo.

Il suo “piano B” non è mai stato limitato al calcio. Karius, infatti, ha anche una passione per la musica, che coltiva dedicandosi come DJ a eventi e feste. La sua creatività si esprime anche attraverso la moda, avendo lavorato come modello in passato. Tuttavia, è chiaro che il suo obiettivo principale nel 2025 è ritrovare stabilità nel calcio e, possibilmente, avere più tempo da trascorrere con Aria.

Un legame forte e la voglia di crescere insieme

Karius ha parlato con affetto della sua piccola, descrivendo come Aria stia crescendo e imparando velocemente. “È tutta il papà,” ha affermato, evidenziando l’energia e la vivacità della bambina che si sta avvicinando alla fase caminante, creando momenti di gioia e divertimento. Tuttavia, il portiere è consapevole delle sfide di essere un genitore e ha ammesso di non sentirsi ancora pronto a gestire Aria da solo senza il supporto di Diletta o dei nonni.

Nonostante ciò, Karius ha anche menzionato la possibilità di allargare la famiglia in futuro, affermando che con Diletta “si può pensare a piccoli passi.” La regina della casa resta certamente Aria, e il portiere tedesco si impegna a essere un esempio positivo nella sua vita. Inoltre, ha rivelato un altro sogno per il nuovo anno: imparare l’italiano, una lingua che sta studiando con impegno.

Riflessioni sulla popolarità e sulla carriera

Infine, Karius ha rivelato il suo pensiero riguardo la notorietà di Diletta, una delle conduttrici più seguite in Italia. A detta sua, riconosce la fama di sua moglie, ma non ne soffre. La coppia si sostiene a vicenda, sottolineando l’importanza di una relazione in cui entrambi i partner possano esprimere le proprie ambizioni. “Ognuno ha la propria carriera e cammina con le proprie gambe,” ha detto. Questo approccio alla vita di coppia riflette un profondo rispetto reciproco, che continua a crescere insieme alle sfide quotidiane.