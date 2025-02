Per una colazione sana e buonissima c’è una ricetta a base di fiocchi d’avena che conquista tutti. Ha poche calorie e fa bene.

Iniziare la giornata con una colazione sana è fondamentale per garantire energia e nutrienti al nostro corpo. Tra le opzioni più nutrienti, l’avena si distingue per le sue numerose proprietà benefiche. Spesso sottovalutato, questo cereale è un autentico alleato per il benessere, e la nutrizionista Paola Stavolone ha ideato una ricetta semplice e gustosa che conquisterà anche i meno appassionati di avena.

La nutrizionista Paola Stavolone propone una colazione sana a base di avena, ideale per chi non ama questo cereale. Grazie alle sue proprietà nutritive, l’avena regola il colesterolo e fornisce energia duratura. La sua semplice ricetta è facile da preparare.

Il tortino di avena per una colazione salutare e golosa

I benefici del tortino di avena sono molti. Ricca di fibre, in particolare di beta-glucani, l’avena aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue e migliorano la salute cardiovascolare. Il consumo regolare di avena può ridurre il rischio di malattie cardiache, rendendola un alimento prezioso per chi desidera prendersi cura del proprio cuore. Inoltre, il suo basso indice glicemico assicura un rilascio graduale di energia, mantenendo il senso di sazietà più a lungo. Questo la rende ideale per la colazione, un momento cruciale per ricaricare le batterie. Ecco come realizzare questa bontà. Le dosi sono per 1 persona.

Ingrdienti

40 g di fiocchi d’avena

Mezza banana

1 uovo

80 ml di latte (mucca o vegetale)

10 g di cacao amaro in polvere

1 cucchiaino di yogurt greco

10 g di cioccolato fondente 85%

Preparazione

Frullare insieme i fiocchi d’avena, la banana, l’uovo, il latte e il cacao fino a ottenere un composto omogeneo. Versare il composto in una ciotola e aggiungere al centro un cucchiaino di yogurt greco e un quadrato di cioccolato fondente. Cuocere in microonde alla massima potenza per 2-3 minuti oppure in una friggitrice ad aria a 160 gradi per circa 15 minuti.

La colazione a base di avena proposta dalla dottoressa Stavolone è quindi una scelta ideale per chi cerca un pasto sano e delizioso. Questo tortino non è solo nutriente, ma è anche una coccola per il palato, grazie alla banana, al cacao amaro e al cioccolato fondente.

Prepararlo è semplice e veloce, rendendolo un’ottima opzione per chi ha poco tempo al mattino, ma non vuole rinunciare a una colazione sana e appagante. Che si tratti di una giornata di lavoro, di studio o di attività sportive, questo tortino di avena fornisce l’energia necessaria per affrontare ogni impegno.

Scegliere alimenti ricchi di nutrienti come l’avena significa investire nella propria salute e nel proprio benessere. Un inizio di giornata all’insegna della salute è un vero e proprio atto d’amore verso se stessi.