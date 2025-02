Non la solita lasagna, con questi cannelloni light al forno si fa un figurone. Con un sapore delicato sono adatti anche a chi è a dieta.

Quando si parla di cucina italiana, la lasagna è senza dubbio uno dei piatti più iconici e amati. Tuttavia, c’è sempre spazio per nuove idee, e ieri ho avuto l’ispirazione giusta per sorprendere i miei ospiti con una ricetta che ha superato le aspettative: cannelloni al forno ripieni di ricotta, broccoli e salsiccia di pollo e tacchino. Non solo sono stati apprezzati, ma il piatto è stato servito più volte, tanto che tutti hanno chiesto il bis!

Un’alternativa leggera e gustosa: i cannelloni light al forno

Questa ricetta dei cannelloni è un’alternativa leggera alla tradizionale lasagna. Con l’uso di ingredienti freschi e sani, ho creato un piatto completo e nutriente, perfetto per chi desidera mantenere un’alimentazione equilibrata senza rinunciare al gusto. La leggerezza della ricotta, unita alla dolcezza dei broccoli, crea un ripieno cremoso e avvolgente. Le salsicce di pollo e tacchino aggiungono una nota saporita senza appesantire il piatto, rendendolo adatto anche a chi sta seguendo una dieta ipocalorica. Inoltre, questa preparazione è così versatile che può essere servita sia come piatto unico che come primo piatto in una cena speciale. Le dosi sono per 4 persone.

Ingredienti

250 g di sfoglie di lasagna

300 g di ricotta

300 g di broccoli

250 g di salsiccia di pollo e tacchino

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di olio d’oliva

Parmigiano grattugiato q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione