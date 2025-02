Le bugie di Carnevale nella versione ripiena: sono super golose. Ecco come fare per preparare questa delizia immancabile.

Le bugie ripiene di Carnevale sono un dolce tradizionale che arricchisce le tavole italiane durante il periodo festivo. Questi golosi dolcetti fritti, amati sia dai grandi che dai piccini, nascondono una deliziosa sorpresa all’interno: una farcitura che può variare dalla classica Nutella a confetture di frutta, come quella di fragole. La preparazione delle bugie è un momento di condivisione e divertimento, perfetto da vivere in famiglia o con gli amici, rendendo le celebrazioni di Carnevale ancora più speciali.

Bugie di Carnevale ripiene: una golosità della tradizione che non può mancare

Il Carnevale è una delle festività più attese in Italia, caratterizzata da sfilate, maschere e, naturalmente, dolci tradizionali. Le bugie, conosciute anche come chiacchiere in alcune regioni, hanno origini antiche che risalgono a tradizioni contadine. La preparazione di dolci come le bugie è spesso legata a ricette tramandate di generazione in generazione, con ogni famiglia che aggiunge il proprio tocco personale.

In questa ricetta scopriamo la versione ripiena ancor più ricca di gusto. Sono tutti ingredienti semplici ma di qualità che garantiranno un risultato finale che farà felici tutti i vostri ospiti. La preparazione delle bugie ripiene di Carnevale è un processo che richiede un po’ di attenzione, ma il risultato finale ripagherà ogni sforzo Le dosi sono per ottenere circa 40 bugie.

Ingredienti

500 g di farina 00

50 g di burro morbido

70 g di zucchero

3 uova + 1 tuorlo

30 g di grappa

6 g di lievito in polvere per dolci

Estratto di vaniglia a piacere

a piacere Un pizzico di sale

10 g di acqua (se necessario)

(se necessario) 150 g di Nutella

150 g di confettura di fragole

1 l di olio di semi di arachide

100 g di zucchero a velo

Preparazione