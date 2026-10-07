C’è un momento, durante l’estate a Finale Ligure, in cui il profumo di salsedine si mescola con qualcosa di più antico: la pietra scaldata dal sole di una torre medievale, il silenzio denso di un borgo murato, la sensazione di stare in un posto che non ha mai smesso di raccontare la propria storia. Chi arriva qui solo per la spiaggia — e le spiagge sono davvero belle — rischia di perdersi la parte più interessante. Perché la vera novità di questa estate 2026 a Finale Ligure castelli è che il patrimonio medievale è diventato protagonista di un programma strutturato, pensato per chi vuole qualcosa di più di un ombrellone.

L’iniziativa che cambia il modo di vivere l’estate in riviera

Si chiama Estate nei Castelli ed è il progetto che il comune di Finale Ligure, in provincia di Savona, ha costruito per la stagione estiva 2026. L’idea è semplice nella forma ma ambiziosa nella sostanza: aprire, animare e valorizzare tre castelli del territorio, trasformandoli in luoghi vivi invece di lasciarli come sfondi fotografici da ammirare dal basso.

Il programma era già stato anticipato in primavera con le Giornate dei Castelli, svoltesi il 16 e 17 maggio 2026, che avevano offerto visite guidate e un primo assaggio di quello che l’estate avrebbe portato. Da quel momento, l’attenzione sul borgo si è moltiplicata, e non a caso: è raro trovare una destinazione balneare ligure che investa con questa coerenza su un racconto storico.

Castel Gavone e Forte San Giovanni: due modi di leggere il territorio

Tra i castelli coinvolti nell’iniziativa, Castel Gavone e Forte San Giovanni sono quelli esplicitamente al centro del programma. Sono due strutture molto diverse tra loro, e questa differenza è il punto di forza del percorso.

Castel Gavone domina il paesaggio di Finalborgo, il borgo medievale murato che rappresenta il cuore storico di Finale Ligure. Le sue origini risalgono al medioevo e la sua presenza architettonica è immediatamente riconoscibile: torri, mura, la Torre dei Diamanti con il suo rivestimento a bugne. Non è un castello da cartolina generica — è una struttura con una storia politica e militare precisa, legata alle vicende dei Del Carretto, la famiglia marchionale che per secoli ha controllato questo tratto di Liguria.

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Forte San Giovanni ha un carattere diverso, più militare e austero, costruito in posizione strategica per il controllo del territorio costiero. La sua architettura riflette logiche difensive cinquecentesche, con bastioni e strutture pensate per resistere all’artiglieria moderna di quell’epoca. Visitarlo significa capire come il paesaggio ligure sia stato a lungo un confine conteso.

Il terzo castello incluso nel programma Estate nei Castelli non è stato ancora identificato con precisione nelle fonti ufficiali disponibili, ma la struttura a tre poli del progetto suggerisce un percorso diffuso che copre diverse zone del comune.

Finalborgo, il centro medievale che vale una visita a sé

Anche senza il programma estivo, Finalborgo meriterebbe una sosta. È uno di quei borghi murati liguri in cui l’impianto medievale è rimasto sostanzialmente intatto: vicoli stretti, palazzi con portali in pietra, chiese con campanili visibili da lontano. Il centro storico è chiuso al traffico e si percorre a piedi con facilità, senza l’affollamento che caratterizza altri borghi più noti della riviera.

Immagine generata con AI

In estate il borgo si anima — mercatini, eventi serali, aperture straordinarie dei musei — ma mantiene una misura umana che lo distingue da destinazioni più sature. È a pochi chilometri dalla costa, raggiungibile in bici o con i mezzi locali, e rappresenta un contrappeso perfetto rispetto alle ore di spiaggia.

Le spiagge restano un motivo valido per venire

Detto questo, il mare di Finale Ligure non è un dettaglio secondario. La Baia dei Saraceni è una delle spiagge più apprezzate dell’area, con acque limpide e un fondale sabbioso che la rende adatta anche alle famiglie. È un tratto di costa che ha mantenuto una certa qualità nonostante l’affluenza estiva.

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A poca distanza si trova Varigotti, una frazione con case colorate affacciate direttamente sul mare, tipiche dell’architettura ligure costiera. Il contrasto tra il giallo e l’arancio delle facciate e il blu del Mediterraneo è uno di quei dettagli che si ricordano. Non è un posto segreto — è frequentato e conosciuto — ma conserva un’atmosfera da villaggio di pescatori che resiste al turismo di massa.

Per chi ama camminare, il Capo Noli offre sentieri panoramici con viste sul golfo che giustificano da soli una mattinata di escursione. E nelle vicinanze, l’Isola di Bergeggi è un’area marina protetta che attira subacquei e appassionati di snorkeling.

Come organizzare la visita tra mare e storia

La logica migliore per visitare Finale Ligure in estate è quella di non scegliere: mattina in spiaggia, pomeriggio tardo o sera per i castelli e il borgo. Le temperature ligure in luglio e agosto rendono le ore centrali del giorno meno adatte alle visite culturali all’aperto, mentre il tardo pomeriggio — quando la luce diventa dorata e il caldo cala — è il momento ideale per salire verso Castel Gavone o esplorare le mura di Finalborgo.

Per il programma Estate nei Castelli e le date degli eventi estivi 2026, il riferimento aggiornato è il sito ufficiale del turismo di Finale Ligure, dove vengono pubblicate le aperture, le visite guidate e le iniziative in calendario.

Finale Ligure funziona bene anche come base per esplorare la riviera di ponente: Noli a est, Albenga a ovest, le cave di marmo di Finale stesse. Ma per una volta, vale la pena restare fermi qualche giorno in più e lasciare che sia il territorio a rivelarsi, un castello alla volta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.