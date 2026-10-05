A meno di dieci miglia nautiche da Spalato, nel cuore della Dalmazia centrale, esiste un’isola che non compare quasi mai nei circuiti più battuti del turismo croato. Šolta — pronunciata più o meno “Sholta” — si estende per poco meno di 52 chilometri quadrati tra il mare Adriatico e il profilo scuro dell’isola di Brač, che la affianca a est. Chi la raggiunge spesso lo fa per caso, o su consiglio di qualcuno che vuole condividere qualcosa di prezioso. E difficilmente dimentica quella prima impressione: acqua ferma, borghi in pietra, un silenzio che non pesa.

Così vicina a Spalato, così lontana dal turismo di massa

La vicinanza a Spalato è uno dei paradossi più affascinanti dell’isola di Šolta, Croazia. Nove miglia nautiche separano il porto della città dalmata dall’approdo dell’isola: in traghetto, una manciata di decine di minuti. Eppure Šolta sembra esistere in una dimensione temporale diversa, dove l’estate non significa necessariamente code ai pontili o spiagge affollate.

Mentre Hvar e Brač catalizzano flussi enormi di visitatori ogni stagione, Šolta rimane relativamente tranquilla. Non è una questione di offerta turistica insufficiente: l’isola ha strutture ricettive, ristoranti, marine attrezzate. È piuttosto una questione di scala e di carattere. Chi arriva qui non cerca la movida, cerca qualcos’altro.

Un’isola costruita sull’acqua e sulla pietra

Le tradizioni marittime di Šolta non sono un dettaglio folkloristico: sono la colonna vertebrale dell’identità locale. L’isola è associata a leggende illiriche, a una lunga stagione di poesia medievale e a generazioni di pescatori e navigatori che hanno costruito la propria vita sul ritmo del mare Adriatico. Questo legame con l’acqua si legge nell’architettura dei borghi, nei muri a secco che scendono verso le baie, nei piccoli porti dove le barche di legno resistono accanto ai natanti moderni.

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Il paesaggio interno è altrettanto caratteristico: ulivi, vigneti, macchia mediterranea densa. I villaggi principali — Grohote, capoluogo dell’isola, ma anche Stomorska, Rogač e Maslinica — conservano un’architettura in pietra calcarea che li fa sembrare cresciuti organicamente dal terreno, non costruiti sopra di esso. Le facciate non gridano, le strade sono strette, i ritmi sono lenti.

Le baie: la ragione principale per venire

Šolta conta numerose baie tranquille, e questa abbondanza è forse il suo argomento più forte. Non si tratta di spiagge attrezzate con lettini e ombrelloni in fila: molte sono accessibili solo via mare o percorrendo sentieri tra la vegetazione. L’acqua è limpida, il fondale spesso sabbioso o ghiaioso, l’ombra garantita dagli ulivi che arrivano quasi fino alla riva.

Per chi naviga in barca a vela o a motore, l’isola è una delle mete preferite della nautica da diporto dalmata proprio per questa concentrazione di ancoraggi protetti. Le marine di Maslinica e Rogač sono punti di riferimento consolidati per i diportisti che percorrono la rotta tra Spalato e le isole più occidentali dell’arcipelago dalmata. Ma anche chi arriva in traghetto e si sposta a piedi o in bicicletta può raggiungere baie di grande bellezza senza troppa fatica.

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Quando andare e come organizzarsi

La stagione migliore per visitare l’isola di Šolta in Croazia coincide con quella tipica dell’Adriatico centrale: da maggio a settembre il clima è stabile, il mare caldo, i collegamenti frequenti. Giugno e settembre offrono un equilibrio particolarmente riuscito tra temperature gradevoli e minor affollamento rispetto al picco di luglio e agosto.

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I traghetti partono regolarmente da Spalato, e il porto di Rogač è il principale punto di sbarco. Da lì si può esplorare l’isola con mezzi propri, a piedi o con i servizi locali. Non aspettatevi la logistica di un’isola grande e infrastrutturata: Šolta funziona a misura d’isola, e questo fa parte del suo carattere.

Per chi vuole approfondire la cultura e la storia della Dalmazia prima di partire, il portale ufficiale del turismo croato offre materiali di orientamento utili su Šolta e le sue tradizioni marittime.

Cosa porta a casa chi visita Šolta

L’olio d’oliva prodotto sull’isola è tra le eccellenze locali più apprezzate: gli ulivi che punteggiano l’entroterra sono antichi, curati da famiglie che tramandano tecniche di coltivazione da generazioni. Anche il miele e il vino locale meritano attenzione, e i piccoli mercati o le cantine familiari sono il posto giusto dove trovarli, molto più delle vetrine turistiche.

Ma la cosa più difficile da portare a casa — e forse la più importante — è la sensazione di aver trovato un posto che ancora funziona secondo i propri tempi. L’isola di Šolta non si è trasformata per compiacere il turismo: è rimasta fedele a sé stessa, alle sue baie silenziose, alle sue pietre, al suo mare. E questo, nell’Adriatico del 2026, è già un privilegio non scontato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.