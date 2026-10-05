Salire su un treno storico a Milano Centrale e scendere tra le luci dei mercatini di Natale dell’Alto Adige: l’idea, in sé, ha già qualcosa di cinematografico. Per chi vuole raggiungere i Weihnachtsmärkte di Bolzano, Merano o Bressanone in modo diverso dall’abituale corsa in autostrada, il treno storico Milano mercatini Natale organizzato da Ferrovia dei Parchi e Fondazione FS offre un’alternativa concreta e, bisogna dirlo, decisamente più evocativa. Quattro date tra fine novembre e dicembre 2026, carrozze d’epoca, servizio bar a bordo e ritorno in giornata: tutto compreso in un’unica escursione.

Da Milano Centrale al Südtirol su carrozze d’epoca

Il treno parte da Milano Centrale — con fermata anche a Brescia — e percorre la tratta verso il Südtirol a bordo di carrozze storiche, quelle con i sedili in velluto, i finestroni alti e il rumore del ferro sui binari che oggi si sente raramente. Non è un treno ad alta velocità, e non è pensato per esserlo: il viaggio lento è parte dell’esperienza, non un limite.

Il servizio bar a bordo permette di iniziare l’atmosfera natalizia ancora prima di arrivare a destinazione. Un caffè, qualcosa di caldo, il paesaggio che cambia progressivamente dalla pianura padana alle prime propaggini alpine: è esattamente il tipo di transizione che un viaggio in auto non riesce a restituire.

Bolzano, Merano, Bressanone: tre mercatini con caratteri diversi

Le destinazioni non sono intercambiabili, e vale la pena scegliere con attenzione in base a cosa si cerca.

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Bolzano ospita uno dei mercatini di Natale più antichi e frequentati d’Italia, con le bancarelle disposte attorno a Piazza Walther sotto la torre del Duomo gotico. È grande, vivace, con una selezione ampia di artigianato locale, Glühwein e dolci tipici. Chi ama l’atmosfera centrale e animata troverà qui il cuore pulsante del Natale altoatesino.

Merano ha un carattere più raccolto. Il mercatino si svolge lungo i Portici e nelle piazze del centro, con una scala più intima rispetto a Bolzano. La città termale, con la sua architettura austro-ungarica e il fiume Passirio che la attraversa, aggiunge una dimensione quasi fuori dal tempo — soprattutto nelle settimane di dicembre, quando il freddo asciutto dell’Alto Adige rende tutto più nitido.

Bressanone è forse la scelta più autentica per chi vuole evitare la folla. Il mercatino si svolge nel cortile del Palazzo Vescovile e in Piazza del Duomo, con dimensioni contenute e un’atmosfera che ricorda ancora le origini medievali della manifestazione. È la destinazione ideale per chi cerca qualcosa di meno turisticamente sovraccarico.

Immagine generata con AI

Le date confermate: 8 e 20 dicembre, più altri due appuntamenti tra novembre e dicembre

Le date ufficialmente confermate dalle comunicazioni di Ferrovia dei Parchi sono l’8 dicembre — giorno dell’Immacolata, festivo e tradizionalmente uno dei momenti più frequentati per i mercatini — e il 20 dicembre, a pochi giorni dal Natale, quando l’atmosfera raggiunge il suo culmine. Le altre due partenze si collocano tra fine novembre e il mese di dicembre 2026, completando un calendario di quattro date complessivo.

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Tutte le escursioni sono strutturate come gite in giornata: il treno parte la mattina, i passeggeri hanno il tempo di visitare il mercatino prescelto, e si rientra in serata. Un formato che funziona bene per chi non vuole organizzare un pernottamento ma vuole comunque vivere l’esperienza in modo completo.

Come informarsi e dove seguire gli aggiornamenti

Per chi vuole monitorare le date esatte di tutte e quattro le partenze, i dettagli operativi e le modalità di acquisto dei biglietti, il riferimento diretto è la pagina ufficiale di Ferrovia dei Parchi, che aggiorna regolarmente le informazioni sui treni storici in programma. È il canale più affidabile per non perdere le finestre di prenotazione, che su iniziative di questo tipo tendono ad esaurirsi con anticipo.

Vale anche la pena tenere d’occhio gli aggiornamenti della Fondazione FS, che coordina il calendario dei treni storici su scala nazionale e spesso pubblica le date con qualche settimana di anticipo rispetto all’apertura delle prenotazioni.

Il treno storico Milano mercatini Natale non è un semplice mezzo di trasporto verso il Südtirol: è un modo diverso di entrare nel periodo natalizio, con un ritmo che lascia spazio all’attesa e alla curiosità. Tra le carrozze d’epoca, il paesaggio alpino e l’arrivo tra le luci di Bolzano, Merano o Bressanone, il viaggio stesso diventa parte della giornata — non solo il tragitto da fare prima che inizi il vero programma.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.