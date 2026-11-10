Un treno costruito interamente in Italia che attraversa il deserto dell’Arabia Saudita per circa 1.300 chilometri, con suite private, cene in castelli storici e notti trascorse a osservare le stelle nel silenzio del Rub’ al-Khali. Il Dream of the Desert non è un progetto visionario ancora sulla carta: le pre-prenotazioni sono già aperte dal 2025 e le prime partenze sono attese a partire dalla fine del 2026, con nuovi itinerari programmati per il 2027. Per chi cerca un treno di lusso in Arabia Saudita che vada oltre ogni standard conosciuto, questo è probabilmente il punto di riferimento più alto mai raggiunto dal settore.

Un progetto italiano nel cuore dell’Arabia

Dietro al Dream of the Desert c’è Arsenale Group, società italiana che ha firmato accordi con la Saudi Tourism Authority (STA) e il Tourism Development Fund (TDF) per sviluppare questa esperienza ferroviaria di altissimo livello. Il treno è costruito interamente in Italia — un dettaglio che dice molto sul posizionamento del progetto: non una collaborazione internazionale qualsiasi, ma un prodotto che porta con sé un’idea precisa di manifattura, estetica e cura del dettaglio.

Il convoglio è composto da 14 carrozze e ospita al massimo 66 passeggeri, distribuiti in 31 suite e 2 royal suite. Un rapporto spazio-ospite che raramente si trova anche nei treni di lusso più celebrati al mondo, come l’Orient Express o il Belmond Royal Scotsman. Gli interni sono firmati dall’architetto e interior designer Ali, con un linguaggio visivo che, stando alle immagini diffuse, dialoga con la tradizione saudita senza rinunciare a una modernità elegante e materica.

Cinque itinerari tra deserti, oasi e siti antichi

Il treno non segue un’unica rotta fissa: sono previsti cinque itinerari esclusivi che attraversano il regno da Riyadh verso destinazioni come AlUla e Al-Jouf, passando per paesaggi che cambiano radicalmente nel corso del viaggio — altopiani rocciosi, dune di sabbia rossa, valli di pietra incisa da millenni di vento.

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AlUla merita una menzione a parte. Considerata uno dei siti archeologici più straordinari del Medio Oriente, ospita Hegra (nota anche come Madain Saleh), la prima area del paese iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Raggiungerla a bordo di un convoglio di lusso, con escursioni fuoristrada organizzate e guide specializzate, trasforma quella che sarebbe una visita turistica in qualcosa di più vicino a una spedizione privata.

Gli itinerari includono anche cene in castelli storici, serate dedicate all’osservazione del cielo notturno in zone di buio totale, e momenti di immersione culturale nei villaggi lungo il percorso. Non è un viaggio passivo: il treno è il mezzo, non la destinazione finale.

Cosa significa davvero “extra-lusso” a bordo

Il prezzo di partenza — oltre 20.000 euro per due persone — posiziona il Dream of the Desert in una fascia che esclude la maggior parte dei viaggiatori, ma che per il segmento ultra-high-end rappresenta una soglia coerente con l’offerta. Per capire cosa include quella cifra, vale la pena guardare ai dettagli.

Ogni suite è progettata come uno spazio privato completo, con finiture curate e finestre ampie per godere del paesaggio. La carrozza ristorante è un ambiente di rappresentanza, non una mensa ferroviaria: i pasti sono pensati per riflettere la cucina saudita e le tradizioni gastronomiche delle regioni attraversate. Le escursioni fuoristrada nel deserto, incluse nel pacchetto, avvengono con veicoli dedicati e accompagnatori esperti.

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C’è anche una dimensione di esclusività numerica difficile da replicare: con soli 66 posti disponibili per partenza, il livello di attenzione individuale che il personale può dedicare a ogni ospite è strutturalmente superiore a quello di qualsiasi hotel, anche il più esclusivo. È il vantaggio intrinseco del treno di lusso come formato: uno spazio piccolo, un numero di ospiti ridotto, un’esperienza necessariamente personalizzata.

Quando partire e come prenotare

Le prime partenze del treno di lusso in Arabia Saudita sono previste a partire dalla fine del 2026, con ulteriori itinerari pianificati per il 2027. Le pre-prenotazioni sono già accessibili attraverso i canali ufficiali di Arsenale Group, e considerata la capacità limitata del convoglio, chi è seriamente interessato farebbe bene a muoversi con anticipo.

Un elemento da considerare è la stagionalità. Il deserto saudita in estate raggiunge temperature che rendono le escursioni all’aperto impraticabili. I mesi tra ottobre e marzo offrono condizioni climatiche nettamente più favorevoli — giornate calde ma sopportabili, notti fresche, cieli limpidi. Non è un caso che le prime partenze siano state programmate per la stagione invernale.

Per chi vuole approfondire il contesto culturale e paesaggistico delle destinazioni toccate dal percorso, Lonely Planet Italia ha dedicato un approfondimento al Dream of the Desert con dettagli sugli itinerari e le tappe principali.

Il Dream of the Desert arriva in un momento in cui l’Arabia Saudita sta investendo in modo massiccio nel turismo internazionale, aprendo siti storici a lungo inaccessibili e costruendo un’infrastruttura ricettiva di livello mondiale. Un treno italiano che attraversa quel paesaggio con 66 passeggeri a bordo, suite private e cene sotto le stelle, è forse l’immagine più nitida di dove sta andando il lusso lento nel prossimo decennio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.