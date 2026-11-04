C’è qualcosa di irresistibile nell’idea di salire su un treno leggendario a Parigi e svegliarsi sul bordo della Costa Azzurra, con Montecarlo che si avvicina lentamente fuori dal finestrino. Dal 10 maggio 2027, questo scenario diventa realtà: il Venice Simplon-Orient-Express di Belmond inaugurerà una nuova rotta da Parigi a Montecarlo, percorrendo per la prima volta la Côte d’Azur a bordo di uno dei treni più iconici al mondo. Un annuncio che, per chi ama i viaggi in treno con un tocco di classe, vale già la data sul calendario.

Una rotta inedita lungo la Riviera francese

Il Venice Simplon-Orient-Express ha costruito la propria leggenda su rotte che attraversano l’Europa con lentezza deliberata e scenari da cartolina. Venezia, Parigi, Istanbul: nomi che evocano epoche e romanzi. Montecarlo, però, era finora rimasta fuori da questo itinerario esclusivo. Dal 2027 cambia tutto.

La nuova rotta collegherà Parigi a Montecarlo in un viaggio notturno, attraversando la Côte d’Azur — quella striscia di costa tra mare azzurro e colline profumate che ha ispirato pittori, scrittori e viaggiatori da secoli. Il percorso è concepito come un’esperienza in sé, non solo come trasferimento tra due punti: la notte a bordo è parte integrante del viaggio, con tutto quello che il treno sa offrire in termini di atmosfera e servizio.

Belmond ha confermato che la rotta sarà proposta su base annuale, il che significa che il viaggio inaugurale del 10 maggio 2027 aprirà una stagione destinata a ripetersi. Non si tratta, quindi, di un evento unico e irripetibile, ma di un nuovo capitolo permanente nel programma del treno.

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A bordo: cena in carrozza Art Déco e notte in movimento verso il Principato

Chi ha già viaggiato sul Venice Simplon-Orient-Express — o chi lo ha sognato sfogliando fotografie — sa che l’esperienza a bordo è inseparabile dall’estetica del treno stesso. Le carrozze originali degli anni Venti e Trenta del Novecento sono state restaurate con cura maniacale: legni pregiati, ottoni lucidati, tessuti su misura.

Per la nuova tratta verso Montecarlo, la cena viene servita nelle carrozze ristorante in stile Art Déco, con la loro atmosfera inconfondibile fatta di lampade soffuse, tavoli apparecchiati con cura e il ritmo ipnotico delle rotaie sottostanti. È uno di quei momenti in cui il viaggio smette di essere un mezzo e diventa il fine.

Il viaggio è notturno, il che aggiunge un elemento di intimità difficile da replicare in qualsiasi altro contesto: ci si addormenta mentre la Francia scorre nell’oscurità e ci si sveglia — o ci si avvicina a svegliarsi — mentre la luce del Mediterraneo comincia a filtrare dai finestrini. Arrivare a Montecarlo così, dopo una notte sul treno, è un’esperienza con una propria drammaturgia.

Prezzi: a partire da 4.870 euro a persona

Inutile girarci attorno: il Venice Simplon-Orient-Express è un prodotto di lusso, e i prezzi lo riflettono. Per la nuova rotta Parigi–Montecarlo, le tariffe partono da 4.870 euro a persona. Non è un viaggio per tutti i budget, ma per chi lo considera, è utile sapere che si tratta di un prezzo di partenza — le sistemazioni più esclusive e le date più richieste si collocheranno probabilmente più in alto.

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Vale la pena inquadrare quel numero nel contesto giusto: non si paga solo un posto su un treno, ma un’intera esperienza che include l’alloggio notturno a bordo, la cena in carrozza ristorante e l’arrivo in uno dei principati più glamour d’Europa. Per chi paragona il costo a quello di una notte in un hotel di lusso a Montecarlo più un volo, la prospettiva cambia.

Per informazioni ufficiali su prenotazioni e disponibilità, il riferimento è direttamente il sito ufficiale di Belmond, dove le date del 2027 saranno progressivamente disponibili.

Perché Montecarlo è la scelta giusta per questo treno

C’è una coerenza narrativa nell’abbinamento tra il Venice Simplon-Orient-Express e Montecarlo che va al di là del marketing. Il Principato di Monaco è uno dei luoghi europei che ha mantenuto — o costruito con più consapevolezza — un’identità legata all’eleganza, alla discrezione e a un certo modo di intendere il lusso che non ha bisogno di spiegarsi.

Arrivare a Montecarlo in treno, per giunta su questo treno, ha un senso che arrivare in aereo o in auto non avrebbe allo stesso modo. C’è una continuità di registro: il ritmo lento, la cura nei dettagli, l’idea che il viaggio sia già parte dell’esperienza. La Côte d’Azur percorsa di notte aggiunge un ulteriore strato — quei paesaggi che di giorno sono già spettacolari acquistano, nell’oscurità illuminata dai finestrini del treno, una qualità quasi cinematografica.

Per chi sta già pensando al 2027, la data da tenere presente è quella del 10 maggio: il viaggio inaugurale. Poi la rotta si ripeterà, ma i primi viaggi hanno sempre qualcosa in più — anche solo il privilegio di dire di esserci stati all’inizio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.