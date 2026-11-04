Qualcosa sta cambiando nel modo in cui le persone più attente scelgono di viaggiare. Non si tratta di rinunciare al comfort, né di abbracciare un ascetismo da zaino in spalla. Il slowxury travel — fusione di slow travel e lusso — propone qualcosa di diverso e, per certi versi, più radicale: rallentare davvero, scegliere una destinazione con cura e viverla in profondità, senza l’ansia di ottimizzare ogni ora o di tornare a casa con una lista di monumenti spuntati.

Cosa significa davvero viaggiare in modalità slowxury

Il termine nasce dalla fusione di due parole — slow e luxury — ma non descrive semplicemente un soggiorno in un hotel a cinque stelle lontano dal centro. Il punto è più sottile. Il vero lusso, nel 2027, è il tempo: la capacità di restare in un posto abbastanza a lungo da capirlo, di mangiare dove mangiano le persone del luogo, di camminare senza una mappa aperta sul telefono.

Questo approccio rifiuta esplicitamente alcune abitudini consolidate del turismo contemporaneo: correre da un monumento all’altro, accumulare fotografie in modo quasi compulsivo, scegliere l’hotel più costoso solo per il nome. Non è nemmeno sinonimo di lentezza pigra. È piuttosto una forma di presenza consapevole, in cui il comfort rimane — anzi, è essenziale — ma viene messo al servizio dell’esperienza autentica, non della performance.

Per Gen Z e Millennials, che stanno ridefinendo il concetto stesso di status nel viaggio, il simbolo di prestigio non è più la suite con vista o il resort esclusivo: è riuscire a vivere un luogo tra sapori locali, artigiani, natura, percorsi lontani dalla folla e pratiche di benessere radicate nel territorio.

Perché il slowxury travel è il trend del 2027

Negli ultimi anni il turismo di massa ha mostrato i propri limiti in modo sempre più evidente: destinazioni sovraffollate, esperienze standardizzate, un senso diffuso di inautenticità. Il slowxury travel emerge come risposta culturale prima ancora che commerciale. Non è una nicchia di mercato inventata dal marketing, ma un cambiamento di valori che sta attraversando le generazioni più giovani e che si riflette nelle scelte concrete di chi prenota un viaggio.

→ Leggi anche: Dolce Vita Orient Express: sei itinerari italiani nel 2027

La domanda che si pone chi abbraccia questa filosofia non è «quante città riesco a vedere in dieci giorni?», ma «cosa rimane, di questo posto, quando torno a casa?». La risposta, quasi sempre, ha a che fare con le persone incontrate, con un sapore preciso, con un paesaggio visto all’alba senza altri turisti intorno.

Questo non significa necessariamente spendere di più. Significa spendere meglio — e spesso in modo più sostenibile, scegliendo strutture locali, produttori del territorio, guide che conoscono davvero i luoghi che mostrano.

L’Italia come laboratorio naturale di questa filosofia

Poche destinazioni incarnano il slowxury travel in modo così naturale come l’Italia. Non quella delle grandi città d’arte prese d’assalto in alta stagione, ma quella delle valli interne, dei borghi medievali, dei paesaggi che cambiano ogni dieci chilometri. La Valnerina, in Umbria, è un esempio concreto: foreste dense, villaggi in pietra, abbazie che sembrano uscite da un’altra epoca, sentieri che attraversano la montagna senza incontrare quasi nessuno. Qui la lentezza non è una scelta stilistica — è parte del paesaggio stesso.

Lo stesso vale per zone come le Langhe fuori dalla stagione del tartufo, la Maremma toscana lontana dall’estate, i borghi del Pollino o della Barbagia in Sardegna. Luoghi dove è possibile soggiornare in strutture curate — agriturismi di qualità, piccoli hotel a gestione familiare, dimore storiche restaurate con attenzione — senza pagare il sovrapprezzo dell’overtourism.

Valnerina (Umbria): foreste, abbazie, sentieri, silenzio autentico

foreste, abbazie, sentieri, silenzio autentico Maremma toscana: paesaggio aperto, terme, borghi medievali fuori stagione

paesaggio aperto, terme, borghi medievali fuori stagione Barbagia (Sardegna): cultura nuragica, cucina di territorio, artigianato vivo

cultura nuragica, cucina di territorio, artigianato vivo Pollino (Basilicata/Calabria): uno dei parchi nazionali più estesi d’Italia, ancora poco frequentato

Il Giappone e la lentezza come pratica culturale

Accanto all’Italia, il Giappone è tra le destinazioni che meglio rappresentano la filosofia slowxury. Non il Giappone dei tour organizzati che in due settimane coprono Tokyo, Kyoto, Osaka e Hiroshima, ma quello dei piccoli ryokan sulle montagne, dei villaggi della penisola di Noto, dei treni regionali che attraversano campagne di riso. Il concetto giapponese di ma — lo spazio vuoto, la pausa, il silenzio come elemento attivo — è quasi una traduzione culturale di ciò che il slowxury travel cerca di ricreare nell’esperienza del viaggio.

→ Leggi anche: Nox Mobility, il treno-hotel notturno che trasforma i viaggi europei: Roma ti aspetta nel 2027

Soggiornare in un ryokan tradizionale, seguire il ritmo delle terme, partecipare a una cerimonia del tè in un contesto autentico: sono esperienze che richiedono tempo, non solo denaro. Ed è precisamente questo che le rende preziose.

Come orientarsi nella scelta: qualche criterio pratico

Scegliere una destinazione in ottica slowxury travel richiede di ribaltare alcune logiche abituali. Invece di partire dalla lista delle attrazioni, conviene partire dal tipo di ritmo che si vuole vivere. Alcune domande utili:

È possibile restare in un raggio limitato di chilometri per più giorni senza annoiarsi?

Esistono strutture ricettive di qualità che abbiano un legame reale con il territorio?

C’è una cultura gastronomica, artigianale o naturale abbastanza ricca da giustificare la lentezza?

La destinazione è raggiungibile senza dover ottimizzare ogni connessione?

Il numero di giorni conta: difficilmente si riesce a entrare nel ritmo di un posto in meno di quattro o cinque giorni. Il slowxury presuppone soggiorni più lunghi, anche concentrati in un’unica area, piuttosto che itinerari che toccano molte destinazioni in poco tempo.

Per chi vuole approfondire la dimensione sostenibile di questo approccio, National Geographic Travel offre una prospettiva utile su come il viaggio consapevole si stia evolvendo a livello globale.

Il slowxury travel non è una moda passeggera né un segmento di mercato con confini precisi. È un modo di intendere il viaggio che mette al centro la qualità dell’esperienza vissuta, non la quantità di luoghi visitati. E in un momento in cui il tempo sembra sempre più scarso, scegliere di usarlo bene — con cura, con attenzione, in posti che meritano davvero di essere conosciuti — è forse la forma più autentica di lusso che esista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.