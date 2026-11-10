Il Comune di Ravenna ha lanciato una proposta che difficilmente passa inosservata nel panorama del turismo sostenibile: cercare 100 esploratori disposti a trascorrere cinque giorni gratuiti in città nel 2027, nell’ambito del progetto europeo Footprints. L’annuncio è arrivato il 3 novembre 2026 direttamente dal palco del World Travel Market di Londra, uno degli appuntamenti più importanti del settore a livello globale — una scelta di visibilità che dice già molto sull’ambizione dell’iniziativa.

Cos’è il progetto Footprints e perché Ravenna lo ospita

Footprints è un progetto europeo che sperimenta soluzioni concrete per rendere il turismo più sostenibile e inclusivo. Il suo obiettivo non si limita a promuovere buone pratiche individuali: lavora sulla gestione dei flussi turistici, sulla prevenzione dell’overtourism e sulla mitigazione degli effetti che l’afflusso eccessivo di visitatori produce su comunità, patrimonio e ambiente.

Ravenna è una delle destinazioni coinvolte in questa sperimentazione, e non è una scelta casuale. La città romagnola è un laboratorio ideale per chi vuole capire come si bilancia la tutela di un patrimonio straordinario — i suoi mosaici paleocristiani sono Patrimonio UNESCO — con la necessità di aprirsi a un turismo che non consumi ciò che valorizza.

Il progetto ha già avuto una prima edizione: nel 2026 erano stati selezionati 50 esploratori. Per il 2027 il numero raddoppia, segno che l’esperienza precedente ha prodotto risultati abbastanza solidi da giustificare un’espansione significativa.

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Il turismo sostenibile a Ravenna: un soggiorno di cinque giorni, completamente gratuito

A ciascuno dei 100 partecipanti selezionati sarà offerta l’ospitalità per un soggiorno di cinque giorni a Ravenna. Il soggiorno è gratuito: questa è la premessa dell’iniziativa, confermata dal comunicato ufficiale del Comune.

Cosa significa, in pratica, essere un “esploratore” del progetto Footprints? Non si tratta di turismo passivo. L’idea alla base è quella del turismo rigenerativo: i partecipanti non sono semplici visitatori, ma soggetti attivi in una sperimentazione che punta a capire come si può viaggiare lasciando un impatto positivo — o quantomeno ridotto — sul territorio che si attraversa.

Ravenna offre in questo senso un contesto ricco: il centro storico con i suoi otto monumenti UNESCO, il Parco del Delta del Po nelle vicinanze, la costa adriatica, una tradizione artigianale e gastronomica profondamente radicata nel territorio. Il turismo sostenibile a Ravenna non è uno slogan, ma una cornice che la città sta costruendo con strumenti concreti — e Footprints è uno di questi.

Come candidarsi: la finestra è aperta fino al 6 dicembre 2026

Le candidature per partecipare al progetto sono aperte fino al 6 dicembre 2026 e si presentano online attraverso il sito ufficiale del turismo di Ravenna. Chi vuole diventare uno dei cento esploratori selezionati ha quindi ancora qualche settimana per farlo.

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Il processo di selezione esiste — non tutti i candidati saranno ammessi — ma i criteri specifici non sono stati dettagliati nel comunicato ufficiale. Vale la pena consultare direttamente il sito per capire cosa viene richiesto e come strutturare la propria candidatura nel modo più efficace.

Considerando che nel 2026 i partecipanti erano 50 e che già allora la selezione aveva probabilmente attirato un numero significativo di candidature, competere per uno dei 100 posti del 2027 richiederà probabilmente più di una semplice registrazione. La natura del progetto — orientato alla sostenibilità, alla partecipazione attiva, alla riflessione sui comportamenti di viaggio — suggerisce che chi dimostra consapevolezza su questi temi parta con un vantaggio.

Perché un’iniziativa del genere conta, al di là del viaggio gratuito

È facile concentrarsi sull’aspetto più immediato: cinque giorni gratis a Ravenna. Ma la portata del progetto Footprints va oltre l’opportunità individuale. L’iniziativa punta a costruire un modello replicabile di turismo sostenibile che altre destinazioni europee possano adottare.

Ravenna, presentando questa call al World Travel Market di Londra, si è posizionata come una destinazione che non aspetta passivamente i turisti, ma progetta attivamente il tipo di turismo che vuole ospitare. In un momento in cui molte città europee — da Venezia a Barcellona, da Amsterdam a Dubrovnik — cercano di contenere i danni dell’overtourism, questo approccio preventivo e sperimentale ha un valore che va ben oltre i confini romagnoli.

Per chi è interessato a candidarsi o a seguire l’evoluzione del progetto, il punto di partenza è il comunicato ufficiale del Comune di Ravenna, che contiene le informazioni verificate sull’iniziativa. La scadenza del 6 dicembre 2026 è ravvicinata: se l’idea di esplorare il turismo sostenibile a Ravenna dall’interno ti convince, il momento per muoversi è adesso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.