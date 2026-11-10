Ci sono luoghi nelle Alpi francesi che non hanno bisogno di essere annunciati con fanfare per colpire nel segno. Il lago dell’Orceyrette è uno di questi: un bacino di origine glaciale che si apre a quasi 1.930 metri di quota tra le Hautes-Alpes, circondato da pareti calcaree e da una cintura di larici che in autunno si trasforma in qualcosa di difficile da descrivere senza scivolare nei luoghi comuni. Eppure vale la pena provarci, perché questo angolo delle Alpi francesi merita più attenzione di quanta ne riceva normalmente dal turismo italiano.

Un lago che viene da lontano, nel tempo e nella geologia

L’origine del lago dell’Orceyrette è glaciale: il bacino è stato scavato e modellato dai ghiacciai nel corso di millenni, e la conformazione del paesaggio circostante racconta ancora quella storia con precisione. Le pareti calcaree che lo incorniciano non sono un dettaglio scenografico, ma il risultato di processi geologici che hanno plasmato l’intera dorsale delle Hautes-Alpes.

Nella storia più recente, il lago ha subito un intervento umano: negli anni Cinquanta del Novecento fu costruita una piccola diga che ne ha ridefinito i contorni, adattando il bacino naturale a esigenze pratiche senza tuttavia snaturarne il carattere. Oggi quella diga è parte integrante del paesaggio, quasi invisibile rispetto alla vastità dell’ambiente che la circonda.

Il lago si trova all’interno della riserva biologica del Bois des Ayes, una designazione che non è solo burocratica: significa che l’ecosistema circostante è soggetto a tutela, che la vegetazione è gestita con criteri naturalistici e che la fauna può muoversi in un ambiente relativamente integro. Per chi arriva da una città italiana, è una differenza che si avverte subito, nel silenzio e nella qualità dell’aria.

I larici in autunno: perché il lago dell’Orceyrette vale il viaggio in questa stagione

Se c’è un momento in cui il lago dell’Orceyrette esprime il meglio di sé, è l’autunno. I larici — alberi conifere che, a differenza di quasi tutti i loro simili, perdono gli aghi in inverno — si tingono di giallo dorato tra settembre e ottobre, creando un contrasto cromatico con le rocce calcaree che ha fatto guadagnare a questo angolo delle Hautes-Alpes il soprannome di Piccolo Canada. È un’etichetta informale, non un riconoscimento ufficiale, ma chi ha visto quei boschi accendersi di caldo arancio capisce immediatamente l’associazione con i paesaggi canadesi.

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Il riflesso dei larici sull’acqua del lago è uno degli spettacoli che rendono questa destinazione particolarmente fotografata in autunno, quando le giornate si accorciano ma la luce radente del pomeriggio esalta ogni sfumatura di colore. Non è necessario essere fotografi professionisti per tornare a casa con immagini che valgono il viaggio.

Come si cammina intorno al lago: il sentiero ad anello

Il percorso più completo per esplorare il lago dell’Orceyrette è un anello di 9,5 chilometri con circa 297 metri di dislivello positivo, affrontabile in circa due ore e mezza o tre. Non è un itinerario impegnativo dal punto di vista tecnico: non richiede attrezzatura alpinistica, non presenta tratti esposti e si presta bene anche a escursionisti con poca esperienza. I tempi possono allungarsi facilmente, soprattutto se si cammina con bambini o se ci si ferma — come è quasi inevitabile — ad osservare il paesaggio.

Il sentiero attraversa la riserva biologica del Bois des Ayes, offrendo scorci alternati sul lago e sulla vegetazione circostante. In autunno il sottobosco è particolarmente ricco di colori, e non è raro incontrare fauna selvatica lungo il percorso, soprattutto nelle ore più tranquille della mattina.

Il punto di partenza più comodo è Villar-Saint-Pancrace, il piccolo comune delle Hautes-Alpes più vicino al lago. Da lì si raggiunge il bacino seguendo la segnaletica locale, che è generalmente chiara e ben mantenuta. Per informazioni aggiornate sul percorso e sulle condizioni del sentiero, il sito ufficiale Hautes Vallées è il riferimento più affidabile.

Un posto adatto alle famiglie, non solo agli escursionisti solitari

Uno degli aspetti meno scontati del lago dell’Orceyrette è la sua accessibilità. Non è una destinazione riservata agli alpinisti o agli escursionisti allenati: il percorso ad anello e l’ambiente circostante lo rendono adatto anche a uscite in famiglia, con bambini di età scolastica che possono affrontare il dislivello senza particolari difficoltà.

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La riva del lago, nelle belle stagioni, è un punto di sosta naturale: l’acqua è fredda, come ci si aspetta a quasi duemila metri di quota, ma il paesaggio invita a rallentare. Portare un picnic e fermarsi a osservare il riflesso delle pareti calcaree sull’acqua è una delle esperienze più semplici e più riuscite che questo posto possa offrire.

In inverno il lago cambia completamente volto: la neve copre i larici e il terreno circostante, il bacino può ghiacciare parzialmente e l’accesso diventa più impegnativo. Chi ha esperienza con le ciaspolate può valutare una visita invernale, ma è fondamentale informarsi sulle condizioni della neve e sull’accessibilità della strada prima di partire.

Come arrivare nella zona delle Hautes-Alpes

Le Hautes-Alpes non sono la destinazione alpina francese più battuta dal turismo italiano, e questo è in parte il loro vantaggio. Briançon, la città murata patrimonio UNESCO più vicina, è raggiungibile in auto dall’Italia attraverso il Monginevro in poche ore da Torino. Da Briançon, Villar-Saint-Pancrace è a pochi chilometri.

Chi preferisce il treno può raggiungere Briançon con un cambio, ma i tempi si allungano sensibilmente e la tratta finale richiede comunque un mezzo proprio o un servizio locale. Per esplorare comodamente il lago dell’Orceyrette e i dintorni, avere un’auto a disposizione rimane la soluzione più pratica.

Il periodo migliore per visitare il lago è compreso tra giugno e ottobre, con il picco cromatico dell’autunno che rappresenta una ragione in più per scegliere settembre o ottobre. A novembre le temperature scendono rapidamente e le condizioni possono diventare variabili: chi legge questo articolo in questo momento, con l’inverno già alle porte, può cominciare a pianificare la visita per la prossima stagione, quando i larici torneranno a colorarsi e l’acqua del lago rifletterà di nuovo quel cielo netto che rende le Hautes-Alpes un posto difficile da dimenticare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.