Quindici giorni in Portogallo bastano — e avanzano — per capire perché questo angolo di Europa continua ad attrarre viaggiatori da ogni parte del mondo. Un portogallo itinerario 15 giorni che scende lungo le scogliere dell’Algarve e risale verso le colline silenziose dell’Alentejo è, in realtà, un viaggio doppio: da una parte il Portogallo balneare, drammatico e fotogenico; dall’altra quello rurale, lento, profumato di sughero e vino. Metterli insieme in un unico percorso on the road è la scelta più intelligente che si possa fare per chi vuole leggere il paese in profondità senza limitarsi alla costa.

Perché scegliere il sud del Portogallo per un viaggio di due settimane

Il Portogallo meridionale è spesso ridotto, nell’immaginario collettivo, alle spiagge dorate dell’Algarve. Ma bastano pochi chilometri verso l’interno per entrare in un territorio completamente diverso: l’Alentejo, la regione più estesa del paese, con i suoi campi di grano, i vigneti, gli oliveti e i borghi medievali arroccati su colline che sembrano ferme da secoli.

Organizzare un portogallo itinerario 15 giorni su questo asse nord-sud — o sud-nord, a seconda del punto di partenza — permette di alternare ritmi e paesaggi in modo naturale. Si può cominciare dall’Algarve, quando la voglia di mare è ancora forte, e poi salire verso l’Alentejo per rallentare. Oppure fare il contrario: partire dal silenzio delle pianure interiori e chiudere il viaggio con qualche giorno di costa. In entrambi i casi, l’auto è quasi obbligatoria: è il mezzo che dà davvero libertà di fermarsi dove si vuole.

L’Algarve: non solo spiagge da cartolina

La costa atlantica dell’Algarve è tra le più spettacolari d’Europa. Le scogliere di arenaria arancione, le grotte marine accessibili in kayak, le spiagge incassate tra pareti rocciose — tutto questo è reale e vale il viaggio. Ma l’Algarve non è solo litorale.

Nell’entroterra, la Serra de Monchique offre un paesaggio completamente diverso: boschi di eucalipto e castagno, sentieri escursionistici, piccoli villaggi dove il turismo di massa non è ancora arrivato. Silves, con il suo castello moresco in arenaria rossa, è una delle città più affascinanti della regione — spesso ignorata da chi si ferma solo sulla costa. Tavira, a est, è invece una delle cittadine più eleganti dell’Algarve, con le sue chiese barocche, i tetti a quattro falde e il centro storico attraversato dal fiume Gilão.

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Per chi pianifica un portogallo itinerario 15 giorni che includa l’Algarve, conviene dedicare almeno cinque o sei giorni alla regione, distribuendo le tappe tra la costa occidentale — più selvaggia, vicina al Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina — e quella orientale, più tranquilla e meno affollata. La costa occidentale, in particolare, è protetta da un parco naturale che ne limita lo sviluppo edilizio: spiagge lunghe, vento atlantico, pochissima folla fuori stagione.

Attraversare il confine invisibile tra Algarve e Alentejo

Il passaggio dall’Algarve all’Alentejo è uno di quei momenti in cui il paesaggio cambia quasi di colpo. Si lasciano le scogliere, si sale attraverso la Serra do Caldeirão, e in poche decine di chilometri ci si ritrova in un territorio aperto, piatto o dolcemente ondulato, dove i colori dominanti sono il giallo del grano, il grigio-verde degli ulivi e il bianco delle case. È un cambio di scena netto, e per molti viaggiatori è proprio questo contrasto il momento più memorabile del viaggio.

La zona di confine tra le due regioni merita una sosta. I piccoli centri che si incontrano lungo questa transizione — borghi con chiese semplici, piazze lastricate, qualche bar dove si beve bica in piedi al bancone — raccontano un Portogallo meno performativo, più autentico.

L’Alentejo: borghi, castelli e paesaggi da attraversare lentamente

L’Alentejo è la parte del viaggio che sorprende di più chi arriva con aspettative basse. La regione non ha il fascino immediato della costa, ma ha qualcosa di più raro: una coerenza paesaggistica e culturale che si percepisce tappa dopo tappa.

Évora è la città principale e una delle mete più importanti del paese: il suo centro storico è Patrimonio dell’Umanità UNESCO, con il tempio romano, la cattedrale medievale e la celebre Capela dos Ossos — la cappella delle ossa, costruita con i resti di migliaia di frati, che non è macabra come potrebbe sembrare ma è uno dei luoghi più singolari del Portogallo. Évora merita almeno due notti.

Intorno a Évora, la campagna è punteggiata di dolmen e menhir preistorici, alcuni tra i meglio conservati della penisola iberica. È una scoperta che sorprende quasi sempre i viaggiatori: l’Alentejo era già un territorio abitato e strutturato migliaia di anni fa, e i segni di quella presenza sono ancora leggibili nel paesaggio.

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Più a nord, Marvão e Castelo de Vide sono due borghi medievali che si affacciano sulla Serra de São Mamede: case bianche con portali in granito, vicoli stretti, castelli che dominano la pianura spagnola oltre il confine. Sono tra i luoghi più belli del Portogallo, e il fatto che restino meno frequentati di altri li rende ancora più piacevoli da visitare.

Per chi ama il vino, l’Alentejo è una delle regioni produttrici più interessanti del paese. Le cantine della zona di Reguengos de Monsaraz e dintorni sono visitabili su prenotazione, e il paesaggio dei vigneti intorno al lago artificiale dell’Alqueva — il più grande d’Europa occidentale — è particolarmente suggestivo al tramonto.

Come strutturare i 15 giorni in modo realistico

Un portogallo itinerario 15 giorni ben calibrato tra Algarve e Alentejo potrebbe prevedere circa sei giorni nella regione costiera e sette nell’entroterra, con un paio di giorni di transizione e spostamento. Non è necessario cambiare alloggio ogni notte: scegliere due o tre basi — una nell’Algarve, una a Évora, eventualmente una nella zona di Marvão — permette di esplorare l’area circostante con gite giornaliere senza il peso dei bagagli da spostare ogni mattina.

I ritmi dell’Alentejo richiedono un approccio diverso rispetto all’Algarve. Qui non si corre da una spiaggia all’altra: si cammina nei borghi, si visita una cantina, si fa un’escursione nella macchia mediterranea, si mangia tardi come fanno i portoghesi. Chi cerca un viaggio solo balneare troverà l’Alentejo lento; chi cerca un viaggio completo lo troverà necessario.

La stagione migliore per questo tipo di percorso è la primavera — da marzo a maggio — quando i campi dell’Alentejo sono ancora verdi e fioriti, e la costa atlantica è ventosa ma non ancora affollata. L’autunno, da settembre a novembre, è un’altra finestra eccellente: temperature miti, luce calda e pochi turisti. L’estate è possibile ma richiede di accettare il caldo intenso dell’entroterra — l’Alentejo in luglio e agosto può superare i 40 gradi — e la folla sulle spiagge più celebri dell’Algarve.

Portare a casa un viaggio come questo significa portare a casa due Portogalli diversi che, messi insieme, raccontano qualcosa che nessuno dei due da solo sarebbe in grado di dire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.