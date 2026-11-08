Dal 4 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, le sponde del Lago Maggiore e del Lago d’Orta si trasformano in un percorso di luce e narrazione visiva che attraversa borghi, piazze e isole. Le isole di luce del Lago Maggiore — e del lago gemello d’Orta — non sono una semplice decorazione natalizia: sono un itinerario poetico costruito attorno a un’idea precisa, capace di dare un senso diverso a queste settimane invernali che altrimenti molti trascorrono lontano dai laghi.

La quarta edizione e il tema del Cantico delle Creature

Quella del 2026-2027 è la quarta edizione di Isole di Luce, l’evento promosso dal Distretto Turistico dei Laghi con un obiettivo dichiarato: valorizzare l’eccellenza territoriale e allungare la stagione turistica oltre i mesi estivi. Ogni anno l’evento costruisce un filo narrativo diverso; quest’anno il riferimento è il Cantico delle Creature, il testo che Francesco d’Assisi compose nel XIII secolo come inno agli elementi fondamentali della creazione.

La reinterpretazione è contemporanea: il progetto luminoso dialoga con il ciclo di affreschi di Giotto dedicato alla vita del santo, e traduce in luce e installazioni visive i grandi elementi — sole, luna, acqua, vento, terra e pietra. Non si tratta di una citazione religiosa letterale, ma di un linguaggio visivo che usa quei simboli per raccontare il paesaggio lacustre stesso: l’acqua che riflette, la pietra dei borghi medievali, il cielo che cambia colore dopo il tramonto.

Le isole illuminate: Isola Bella, Isola dei Pescatori e San Giulio

Il cuore spettacolare dell’evento sono le isole. Sul Lago Maggiore, vengono illuminate Isola Bella e Isola dei Pescatori: due luoghi già straordinari di giorno, che di notte acquisiscono una dimensione completamente diversa. Il palazzo barocco dei Borromeo sull’Isola Bella e i vicoli stretti dell’Isola dei Pescatori diventano superfici e scenari per il disegno luminoso.

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Sul Lago d’Orta, è l’Isola di San Giulio a essere protagonista. Piccola, raccolta, con la sua basilica romanica che si specchia nell’acqua, San Giulio è uno dei luoghi più fotografati del Piemonte. Vista illuminata dal lungolago di Orta San Giulio, con il riflesso sull’acqua ferma del lago invernale, offre una prospettiva che vale da sola il viaggio.

L’itinerario tra Stresa, Baveno, Verbania e Orta San Giulio

L’evento non si esaurisce sulle isole. L’itinerario ufficiale attraversa quattro borghi: Stresa, Baveno, Verbania e Orta San Giulio. Ognuno porta con sé una propria identità architettonica e paesaggistica, e le installazioni luminose si adattano ai luoghi piuttosto che imporsi su di essi.

Stresa, con il suo lungolago liberty e la vista diretta sulle Isole Borromee, è il punto di accesso naturale per chi arriva dal Verbano. Baveno, più raccolta, ha una piazza e una chiesa romanica che di notte acquistano una qualità quasi teatrale. Verbania — capoluogo del Verbano-Cusio-Ossola — aggiunge profondità all’itinerario con i suoi giardini e la sua estensione sul lago. Orta San Giulio, infine, è il capitolo sul Lago d’Orta: un borgo medievale affacciato sull’isola, con il Sacro Monte alle spalle.

Chi vuole seguire l’intero percorso può organizzare un weekend lungo, dedicando una sera al Lago Maggiore e una al Lago d’Orta. Le distanze tra i borghi sono contenute, ma vale la pena non concentrare tutto in poche ore: ogni luogo richiede il proprio tempo, soprattutto di notte.

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Orari e informazioni pratiche per pianificare la visita

Le installazioni luminose sono attive ogni giorno dalle 17:00 alle 00:30, per tutta la durata dell’evento. Questo significa che si può scegliere di arrivare al tramonto, quando la luce naturale e quella artificiale si sovrappongono creando una transizione graduale, oppure dopo cena, quando il buio è completo e i borghi assumono la loro dimensione più raccolta e silenziosa.

Il periodo tra il 4 dicembre e il 10 gennaio copre le settimane più dense dell’inverno lacustre: l’Immacolata, il Natale, Capodanno e l’Epifania. È un momento in cui i borghi si animano senza raggiungere i livelli di affollamento estivo, e in cui il paesaggio lacustre — con le montagne innevate sullo sfondo e la nebbia mattutina sull’acqua — ha una qualità visiva che l’estate non offre.

Per chi cerca informazioni aggiornate sul programma e sulle singole tappe, il riferimento ufficiale è il sito del Distretto Turistico dei Laghi, che pubblica i dettagli dell’edizione in corso.

Le isole di luce tra Lago Maggiore e Lago d’Orta sono uno di quei casi in cui un evento stagionale riesce a trasformare la percezione di un territorio che molti conoscono solo d’estate. Vedere Isola Bella riflessa nell’acqua nera di dicembre, o la sagoma di San Giulio avvolta nelle luci serali, è un’esperienza che cambia il modo in cui si guarda a questi laghi — e che può convincere anche i più scettici sull’inverno piemontese a fare le valigie.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.