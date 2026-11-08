A nord-est della penisola dello Yucatán, oltre Isla Mujeres e lontano dal caos dei resort di Cancún, esiste un’isola che il Messico ha scelto di proteggere sottraendola quasi del tutto al turismo di massa. L’isola Contoy, nel Messico caraibico, è conosciuta come Isla de los Pájaros — l’Isola degli Uccelli — e il soprannome dice già tutto su ciò che troverai qui: non ombrelloni in fila, non cocktail bar sulla spiaggia, ma stormi di fregatebirds, colonie di sule dal piede rosso e un silenzio che oggi, nel 2026, è diventato esso stesso una forma di lusso raro.

Un parco nazionale che si difende con i numeri

Isla Contoy è un parco nazionale protetto, e la sua protezione non è solo nominale. L’accesso è contingentato in modo rigoroso: soltanto 200 visitatori al giorno possono mettere piede sull’isola. Un limite che, in un’epoca in cui le destinazioni più fotografate d’America Latina sembrano implodere sotto il peso dei flussi turistici, appare quasi rivoluzionario nella sua semplicità.

L’isola si trova a 30 chilometri a nord di Isla Mujeres, lungo la costa nord-orientale dello Yucatán. Non ci sono abitanti permanenti, non ci sono hotel, non ci sono strade. È descritta come l’ultima isola disabitata del Caribe messicano, e questa condizione non è il risultato di un’inaccessibilità geografica estrema, ma di una scelta politica e conservazionistica precisa.

Raggiungerla richiede un trasferimento in barca — generalmente da Isla Mujeres o da Cancún — e quasi sempre si prenota un’escursione organizzata, che include il viaggio, la guida e l’ingresso al parco. Le uscite partono tipicamente di mattina presto, per rispettare i tempi imposti dal regolamento e per godersi le ore migliori in termini di luce e avvistamento degli uccelli.

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Centocinquantadue specie di uccelli e sette lagune di mangrovie

Il cuore naturalistico di Contoy è impressionante per densità e varietà. L’isola ospita 152 specie di uccelli, tra migratori e stanziali, che trovano qui uno dei pochi habitat caraibici ancora sufficientemente intatto da sostenere colonie riproduttive numerose. Le fregatebirds — con la loro apertura alare enorme e il sacchetto rosso gonfiato durante il corteggiamento — sono forse le più spettacolari, ma non le uniche.

L’ecosistema dell’isola è strutturato attorno a sette lagune con mangrovie, un sistema idrico che alimenta la biodiversità sia marina che terrestre. Le mangrovie fungono da nursery per decine di specie ittiche, da rifugio per rettili e anfibi, da filtro naturale per le acque costiere. Camminare lungo i sentieri che le costeggiano — sempre accompagnati dalla guida obbligatoria — significa muoversi dentro un ecosistema che funziona ancora secondo le proprie regole, non quelle del turismo.

Le spiagge sono bianche, quasi deserte per definizione, con quella sabbia finissima tipica del Caribe messicano. Ma qui nessuno le ha attrezzate: niente lettini, niente musica, niente servizio bar. Quello che trovi è la spiaggia in sé, con il mare di un turchese così saturo da sembrare quasi irreale.

Lo snorkeling sulla barriera di Ixlaché

La maggior parte delle escursioni verso Contoy include una sosta per lo snorkeling alla barriera corallina di Ixlaché, che si trova lungo il percorso tra Isla Mujeres e l’isola. È uno dei punti di immersione superficiale più apprezzati di tutta la costa nord-orientale dello Yucatán: fondali bassi, acque trasparenti, coralli in buona salute e una fauna marina che include tartarughe, razze e una varietà di pesci tropicali difficile da trovare nelle zone più frequentate della costa.

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La barriera mesoamericana — di cui Ixlaché fa parte — è la seconda più grande al mondo, e questo tratto ne rappresenta uno dei segmenti meno antropizzati. La combinazione tra la visita all’isola e lo snorkeling sulla barriera rende l’escursione a Contoy una delle più complete che si possano fare partendo dalla zona di Cancún.

Quando andare e come organizzarsi

Contoy è visitabile durante tutto l’anno, ma ci sono alcune considerazioni stagionali da tenere presenti. Il periodo tra novembre e aprile corrisponde alla stagione secca, con temperature più fresche e mare generalmente più calmo: condizioni ideali sia per la navigazione che per lo snorkeling. Da maggio a ottobre il clima è più caldo e umido, con qualche rischio di perturbazioni tropicali tra agosto e ottobre, anche se le escursioni vengono comunque operate nella maggior parte dei giorni.

Poiché il numero di ingressi giornalieri è limitato, prenotare in anticipo è essenziale, specialmente nei mesi di alta stagione turistica (dicembre, gennaio, marzo). Le escursioni si esauriscono rapidamente, e presentarsi al porto senza prenotazione significa quasi certamente non imbarcarsi.

Non esistono strutture ricettive sull’isola, quindi Contoy si visita esclusivamente in giornata. La base logistica naturale è Isla Mujeres, che offre una gamma di alloggi per tutti i budget ed è essa stessa una destinazione interessante, con il suo centro storico colorato e le spiagge orientate al turismo ma ancora a misura d’uomo rispetto alla costa di Cancún. Per approfondire la normativa del parco e le condizioni di accesso, il riferimento ufficiale è il sito del sistema di aree naturali protette messicane.

Contoy non è la destinazione giusta per chi cerca intrattenimento o comodità. È la destinazione giusta per chi vuole capire come appare un ecosistema caraibico quando viene lasciato in pace: 152 specie di uccelli che nidificano indisturbate, sette lagune silenziose, una spiaggia senza ombrelloni e il mare che cambia colore man mano che il fondale si abbassa. Poche ore, ma difficili da dimenticare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.