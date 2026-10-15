Ci sono posti in Sardegna che non compaiono sulle copertine dei magazine, non affollano i feed dei viaggiatori più seguiti e non richiedono prenotazioni con mesi di anticipo. L’isola dei Cappuccini in Sardegna è uno di questi: un fazzoletto di granito di circa 3.000 metri quadrati nel cuore della Gallura, a meno di 500 metri dalla costa della Costa Smeralda, che riesce nell’impresa rara di restare discreta pur trovandosi a pochi minuti di barca da uno dei tratti di costa più frequentati e celebrati d’Europa.

Un’isola di granito nell’arcipelago più bello del Mediterraneo

L’isola dei Cappuccini fa parte dell’Arcipelago della Maddalena, quel sistema di isole, isolotti e scogli nel nord della Sardegna che ha ottenuto lo status di Parco Nazionale e che ogni estate richiama navigatori, velisti e appassionati di mare da tutto il continente. Eppure, nonostante la vicinanza con la Costa Smeralda — la destinazione sarda per eccellenza, sinonimo di lusso e mondanità — questa piccola isola mantiene un carattere tutto suo, più grezzo, più silenzioso, quasi ostinatamente autentico.

Il paesaggio è quello tipico della Gallura: rocce di granito rosa levigate dal vento e dall’acqua, che assumono forme quasi scultoree, contrastando con il blu intenso del mare circostante. Chi conosce la macchia mediterranea riconoscerà subito i profumi e i colori della vegetazione bassa che cresce tra le fessure della roccia — lentisco, ginepro, corbezzolo — anche se i dettagli della flora variano a seconda della stagione e delle condizioni.

I resti del convento dei frati Cappuccini

Il nome dell’isola non è casuale. Sull’isolotto sopravvivono i resti di un convento dei frati Cappuccini, che rappresentano la traccia più evidente di una presenza umana storica in questo luogo altrimenti dominato dalla natura. Questi ruderi conferiscono all’isola una dimensione inaspettata: non si tratta solo di un approdo marino, ma di un luogo con una storia, per quanto frammentaria e ancora da raccontare per intero.

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Passeggiare tra le pietre di quello che fu un insediamento religioso, con il mare che si apre tutt’intorno e il silenzio interrotto solo dal vento e dal rumore delle onde, è un’esperienza che ha poco a che fare con il turismo balneare convenzionale. C’è qualcosa di contemplativo in questo posto, una qualità rara che si percepisce anche durante una sosta breve.

Come raggiungere l’isola dei Cappuccini dalla Costa Smeralda

L’isola dispone di un piccolo approdo per le imbarcazioni, che rende possibile lo sbarco anche per chi non ha un gommone privato. Da Porto Cervo partono escursioni guidate in barca che includono l’isola nel loro itinerario: si tratta di un’opzione comoda per chi vuole esplorare questo angolo di Gallura senza necessariamente disporre di un mezzo proprio.

La vicinanza alla Costa Smeralda — meno di 500 metri in linea d’aria — significa che i tempi di trasferimento sono minimi, ma l’atmosfera che si trova sull’isola è radicalmente diversa da quella del porto più famoso della Sardegna. Questo contrasto è, in un certo senso, il punto centrale dell’esperienza.

Immagine generata con AI

Per chi naviga in autonomia, è utile consultare le carte nautiche dell’area e verificare le condizioni meteo prima di avvicinarsi, come sempre quando si esplorano isole minori. Il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena offre informazioni utili sulla navigazione e sulle aree protette della zona.

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Perché vale la pena inserirla in un itinerario sardo

La Sardegna è un’isola che non smette di sorprendere, ma spesso i viaggiatori tendono a concentrarsi sulle stesse mete: Cala Mariolu, la Pelosa, Santa Teresa Gallura, le spiagge più fotografate e più affollate. L’isola dei Cappuccini propone qualcosa di diverso: non una spiaggia da cartolina, ma un luogo con una forma e una storia proprie, dove la dimensione umana è ridotta al minimo e quella naturale prende il sopravvento.

Inserirla in un itinerario di navigazione nell’arcipelago della Maddalena è la soluzione più logica. Chi trascorre più giorni in barca tra queste acque può dedicare qualche ora all’isola, combinando la visita ai ruderi con un bagno nelle acque trasparenti che la circondano. Chi invece si trova in vacanza sulla Costa Smeralda e vuole una giornata diversa, lontana dalla movida e dagli aperitivi sul porto, può optare per una delle escursioni organizzate da Porto Cervo.

Il momento giusto per visitarla

Come per molte destinazioni sarde, la scelta del periodo influisce molto sull’esperienza. Giugno e settembre offrono generalmente un buon equilibrio tra condizioni climatiche favorevoli e minor pressione turistica rispetto al picco di luglio e agosto. In questi mesi le acque dell’arcipelago sono ancora calde, il vento di maestrale — caratteristico della Gallura — è meno frequente e intenso, e la navigazione risulta più agevole.

In piena estate l’isola resta comunque accessibile, ma il contesto cambia: le acque della Costa Smeralda si popolano di imbarcazioni e l’idea di isolamento si ridimensiona. Non è necessariamente un problema, ma è utile saperlo prima di partire con aspettative precise.

L’isola dei Cappuccini non è una destinazione per chi cerca servizi, strutture o intrattenimento. È un posto che funziona per chi sa apprezzare la semplicità di uno scoglio di granito, la storia silenziosa di un convento abbandonato e il privilegio di trovarsi, anche solo per qualche ora, in un angolo dell’arcipelago sardo che non ha ancora ceduto del tutto all’omologazione del turismo di massa. E in Sardegna, in ottobre 2026, trovare ancora qualcosa del genere a pochi minuti dalla Costa Smeralda è già di per sé una notizia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.