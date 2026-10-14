Nei pressi di Vizzini, nel cuore del paesaggio calatino che degrada verso la piana di Catania, esiste un luogo che molti siciliani hanno dimenticato e pochissimi visitatori stranieri hanno mai sentito nominare: il borgo della Cunziria, in Sicilia, un antico insediamento di conciatori rimasto a lungo in stato di abbandono, sospeso tra la pietra secca e il silenzio. Oggi quel silenzio si sta rompendo, e il motivo è tanto culturale quanto architettonico: un progetto di rigenerazione da 20 milioni di euro sta restituendo vita a uno dei siti di archeologia industriale ottocentesca più significativi dell’isola, trasformandolo in un polo di scoperta letteraria e identità territoriale.

Un villaggio di conciatori nel cuore della Sicilia rurale

La cunziria — termine dialettale siciliano che indica la conceria, il luogo dove si lavorava il cuoio — non era semplicemente una fabbrica. Era un villaggio vero e proprio, con le sue abitazioni, i suoi spazi di lavoro, i suoi ritmi scanditi dalla trasformazione delle pelli animali in materiale utile per tutta la comunità circostante. Il borgo della Cunziria, situato nei pressi di Vizzini nella campagna calatina, rappresenta oggi una testimonianza eccezionale dell’archeologia industriale ottocentesca in Sicilia: strutture in pietra, vasche di concia, ambienti di lavorazione che raccontano un’economia pre-industriale fondata sul lavoro manuale e sulla conoscenza artigianale tramandata di generazione in generazione.

Il sito è rimasto a lungo ai margini dell’attenzione pubblica, studiato dagli addetti ai lavori fin dagli anni Novanta ma mai pienamente valorizzato. Eppure, chi si avventura tra i suoi ruderi capisce immediatamente di trovarsi in un luogo denso di storia: le pareti scrostate, i cortili aperti sul paesaggio ibleo, la luce che filtra attraverso le aperture di pietra grigia creano un’atmosfera che non ha bisogno di didascalie per comunicare la propria forza.

Verga, Zeffirelli e la forza di un’ambientazione letteraria

Il borgo della Cunziria non è noto soltanto agli storici dell’industria. È il luogo che ha ispirato Giovanni Verga per ambientare Cavalleria Rusticana, la novella pubblicata nel 1880 che poi divenne il celebre dramma teatrale e, in seguito, il libretto dell’opera di Pietro Mascagni. In questo paesaggio aspro e autentico, Verga costruì le tensioni sociali e passionali dei suoi personaggi: Turiddu, Santuzza, Alfio si muovevano idealmente tra queste strade e questi cortili, in una Sicilia contadina e fiera che il grande scrittore catanese sapeva rappresentare con una precisione quasi etnografica.

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Non solo Verga: anche Franco Zeffirelli fu ispirato da questi luoghi, trovando nel paesaggio calatino e nell’atmosfera del borgo la materia visiva per la sua interpretazione della storia. La Cunziria non è uno sfondo generico: è una presenza narrativa, un luogo che ha contribuito a costruire l’immaginario della Sicilia nel mondo.

Questo doppio valore — storico-industriale e letterario — è esattamente ciò che rende il progetto di recupero così interessante. Non si tratta di restaurare un rudere qualsiasi, ma di riportare in vita un luogo che appartiene alla storia della cultura italiana.

Il progetto di rigenerazione: università, accademia e visione digitale

Il cantiere che sta trasformando il borgo della Cunziria in Sicilia è tutt’altro che ordinario. L’investimento da 20 milioni di euro ha una portata ambientale, sociale, economica e culturale, con l’obiettivo dichiarato di non limitarsi al recupero fisico degli edifici ma di costruire un ecosistema di fruizione che abbia senso nel lungo periodo. Il completamento del progetto è previsto per il 2026.

Immagine generata con AI

A rendere il progetto particolarmente significativo è il coinvolgimento dell’Università di Catania e dell’Accademia di Belle Arti, due istituzioni che portano competenze complementari: la ricerca storica e architettonica da un lato, la sensibilità artistica e progettuale dall’altro. Questo dialogo tra saperi accademici diversi è una delle caratteristiche che distinguono la rigenerazione della Cunziria da molti altri interventi sul patrimonio siciliano.

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Tra le direzioni più innovative del progetto figura l’integrazione di tecnologie digitali nella fruizione del sito: un approccio che permette di sovrapporre alla realtà fisica del borgo la sua dimensione narrativa e storica, rendendo accessibile anche a visitatori non specializzati la complessità di quello che stavano guardando. Le strutture legate a Cavalleria Rusticana diventano così non solo oggetti di conservazione, ma strumenti di racconto.

Come raggiungere Vizzini e quando visitare la Cunziria

Vizzini si trova nella parte meridionale della provincia di Catania, a circa un’ora di auto dal capoluogo etneo. Il territorio è quello del Calatino, una zona dell’entroterra siciliano spesso trascurata dai percorsi turistici più battuti, ma ricca di borghi storici, paesaggi collinari e un’identità gastronomica autentica. Chi visita la Cunziria può facilmente combinare la tappa con altri centri del comprensorio — Caltagirone, con le sue ceramiche e la celebre scalinata di Santa Maria del Monte, è raggiungibile in meno di mezz’ora.

La stagione migliore per visitare questo angolo di Sicilia è la primavera, quando il paesaggio attorno a Vizzini è ancora verde e le temperature permettono di esplorare a piedi senza difficoltà. L’autunno è un’alternativa valida, con la luce radente che esalta la pietra calcarea delle strutture e il calore meno opprimente dell’estate. D’estate il sito resta visitabile, ma l’afa dell’entroterra siciliano può essere intensa, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Per chi volesse approfondire il contesto letterario prima o dopo la visita, rileggere la novella di Verga o ascoltare l’opera di Mascagni non è un esercizio accademico: è un modo per arrivare al borgo con occhi diversi, capaci di vedere in quelle pietre qualcosa di più di una semplice rovina industriale. Ulteriori informazioni sul progetto e sullo stato dei lavori sono disponibili attraverso i canali ufficiali del Corriere della Sera, che ha seguito da vicino l’evoluzione del cantiere.

Quando il restauro sarà completato, il borgo della Cunziria in Sicilia potrebbe diventare uno di quei luoghi che si visitano non per spuntare una voce su una lista, ma per capire qualcosa di più profondo su come un territorio costruisce la propria identità nel tempo — attraverso il lavoro, la letteratura e la capacità di non lasciare che la memoria vada perduta del tutto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.