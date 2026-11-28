C’è una porta che milioni di persone nel mondo hanno visto aprirsi decine di volte, in salotto, al cinema, sullo schermo di un laptop durante una serata di novembre. È quella della casa con la porta blu di Notting Hill, al civico 280 di Westbourne Park Road, nel quartiere ovest di Londra che nel 1999 diventò il set di una delle commedie romantiche più amate degli ultimi decenni. Ora quella porta — o meglio, la casa a cui appartiene — è in vendita, con un prezzo richiesto di 7,5 milioni di sterline, pari a circa 8,6 milioni di euro.

Una cappella battista dell’Ottocento trasformata in casa da film

Prima ancora di essere la dimora del libraio William Thacker interpretato da Hugh Grant, il numero 280 di Westbourne Park Road aveva una storia tutta sua. L’edificio è una conversione da una cappella battista del XIX secolo, e questa origine si legge ancora nella planimetria: il salone principale, che occupa l’ex navata della cappella, è uno spazio ampio e di carattere difficile da replicare in una proprietà residenziale ordinaria.

La casa si sviluppa su 2.752 piedi quadrati, circa 255 metri quadrati, con tre camere da letto, una corte interna, una terrazza sul tetto e spazi living raccolti e separati dal resto dell’abitazione. Non è la tipica townhouse di Notting Hill: ha proporzioni insolite, altezze importanti, e una qualità architettonica che la rende riconoscibile anche a chi non ha mai visto il film. La proprietà è stata messa sul mercato il 20 ottobre 2026 tramite Sotheby’s International Realty.

Richard Curtis ci viveva davvero: la storia dietro la sceneggiatura

Immagine: Martín Vasco (via Wikimedia Commons) (CC BY-SA 4.0)

Non è un dettaglio secondario: Richard Curtis, lo sceneggiatore che ha scritto Notting Hill, ha posseduto e abitato questa casa. Quando ha immaginato la residenza del suo protagonista, non ha avuto bisogno di inventarsi troppo — ha semplicemente raccontato il posto in cui viveva. È uno di quei casi in cui la finzione e la biografia dell’autore si sovrappongono in modo quasi perfetto, e forse spiega perché la casa nel film ha sempre avuto un senso di autenticità domestica difficile da costruire a tavolino.

Nel film, William Thacker divide l’appartamento con il coinquilino gallese Spike, interpretato da Rhys Ifans, in una delle presenze comiche più memorabili della commedia britannica degli anni Novanta. La porta blu — quella porta — diventa il confine tra la vita ordinaria di un libraio londinese e l’irruzione dell’improbabile, nella forma di una star di Hollywood.

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La porta blu: venduta, dipinta di nero, poi restaurata

La storia della porta blu di Notting Hill è quasi una storia a sé. La porta originale usata durante le riprese fu rimossa e messa all’asta da Christie’s nel 1999, a favore di opere di beneficenza. Un gesto simbolico, ma che ha lasciato il posto a una serie di vicissitudini: la porta sostitutiva fu inizialmente dipinta di nero, nel tentativo di scoraggiare i turisti che si presentavano in pellegrinaggio davanti alla facciata. Il tentativo non funzionò — o forse funzionò troppo poco — e alla fine l’ingresso fu ripristinato nel suo celebre colore blu.

Il fatto che la casa sia diventata una meta turistica dopo il successo internazionale del film è una di quelle conseguenze che nessuna produzione cinematografica può davvero prevedere. Notting Hill — il quartiere — era già un luogo riconoscibile, con il mercato di Portobello Road, le case color pastello, la reputazione bohémien. Il film ha aggiunto uno strato ulteriore, e il numero 280 di Westbourne Park Road ne è diventato il punto focale fisico.

Comprare un pezzo di storia del cinema londinese a 7,5 milioni di sterline

Immagine: Pedro J Pacheco (via Wikimedia Commons) (CC BY-SA 4.0)

Chi acquisterà questa proprietà non compra soltanto 255 metri quadrati nel W11, uno dei codici postali più costosi di Londra. Compra una casa con una biografia pubblica, riconoscibile in tutto il mondo, con un livello di notorietà che poche proprietà residenziali possono vantare. Il prezzo richiesto — £7,5 milioni — riflette sia il mercato immobiliare londinese di fascia alta sia il valore simbolico di un indirizzo entrato nell’immaginario collettivo.

Per chi fosse curioso di esplorare il contesto architettonico e storico di Notting Hill prima di sognare un acquisto, il quartiere offre molto anche a chi si ferma a camminare: le facciate vittoriane di Ladbroke Grove, il mercato di Portobello Road con i suoi banchi di antiquariato, i giardini privati condivisi tra i residenti delle strade più tranquille. La notizia della messa in vendita ha già fatto il giro del mondo, e non è difficile capire perché.

Quella porta blu è rimasta nel tempo qualcosa di più di un elemento scenografico: è diventata un simbolo di un certo modo di raccontare Londra — ordinaria e straordinaria allo stesso tempo, capace di contenere storie improbabili dentro case che sembrano normalissime, fino a quando non lo sono più.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.