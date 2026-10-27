Un castello medievale nel cuore del Kent, con fossato, arena da giostra e una storia che intreccia i nomi di Enrico VIII e Anna Bolena, è ufficialmente sul mercato. Allington Castle, dimora di pietra affacciata sul River Medway nei pressi di Maidstone, è in vendita per 5 milioni di sterline: un’opportunità rara nel panorama dell’immobiliare storico britannico, annunciata nell’ottobre 2026 dall’agenzia Knight Frank. Per chi guarda al castello allington vendita con occhi da viaggiatore più che da acquirente, questa notizia apre una finestra affascinante su uno dei luoghi più stratificati del Kent.

Un edificio del XII secolo tra foresta e fiume

Allington Castle risale al XII secolo e sorge su circa 42 acri di bosco e terreni fluviali lungo le rive del Medway, uno dei fiumi più caratteristici della contea del Kent. La posizione è tutt’altro che isolata: Maidstone, capoluogo della contea, è a pochi chilometri, eppure il castello conserva quella sensazione di distanza dal mondo contemporaneo che solo certi edifici medievali sanno restituire.

La struttura è imponente nei numeri oltre che nell’aspetto: 30 camere da letto e 20 bagni, distribuiti in ambienti che raccontano secoli di trasformazioni architettoniche. A completare il quadro ci sono elementi che appartengono a un’altra epoca: un fossato, un anello per il baiting degli orsi — pratica medievale oggi fortunatamente scomparsa — e uno yard per le giostre, il campo dove i cavalieri si sfidavano in tornei equestri. Sono dettagli che nessuna ristrutturazione moderna potrebbe inventare.

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Enrico VIII e Anna Bolena: la tradizione storica che accompagna il castello

Tra le storie legate ad Allington Castle, la più evocativa riguarda Enrico VIII e Anna Bolena, dei quali si tramanda che abbiano cenato tra queste mura. È una tradizione storica, non un dato documentato con certezza assoluta, ma è il tipo di narrazione che attraversa i secoli e si incolla ai luoghi come il muschio alle pietre. Nel contesto del Kent Tudor — una contea ricca di residenze nobiliari frequentate dalla corte inglese del XVI secolo — la storia è tutt’altro che inverosimile.

Questo tipo di connessione con la storia reale britannica è esattamente ciò che rende certi immobili inglesi irripetibili: non si compra soltanto una proprietà, si entra in un racconto che precede di secoli qualsiasi proprietario contemporaneo.

Sir Robert Worcester e gli ultimi decenni del castello

L’ultimo capitolo della storia di Allington Castle porta il nome di Sir Robert Worcester, fondatore di origine statunitense della società di sondaggi Mori. Worcester aveva fatto del castello la sua residenza dalla fine degli anni Novanta, trasformando un edificio medievale in una dimora privata vissuta, con tutto ciò che questo comporta in termini di manutenzione e cura. È morto nel 2025, e ora è la sua eredità a gestire la vendita attraverso Knight Frank.

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La scelta di affidarsi a un’agenzia del calibro di Knight Frank non è casuale: si tratta di uno degli operatori più attivi nel segmento degli immobili storici e di lusso nel Regno Unito, con un portafoglio che include proprietà di rilievo in tutta la Gran Bretagna. Il prezzo richiesto — 5 milioni di sterline — colloca Allington Castle in una fascia di mercato accessibile a una cerchia ristretta, ma non irraggiungibile per investitori internazionali o operatori del turismo di lusso.

Il castello allington vendita: quali scenari per il futuro

Quando una proprietà di queste dimensioni e con questa storia entra nel mercato, le ipotesi sul suo futuro si moltiplicano. Con 30 camere da letto, 42 acri di terreno e infrastrutture storiche come il fossato e lo yard per le giostre, Allington Castle si presta naturalmente a una riconversione come venue per matrimoni ed eventi di lusso, o come hotel di charme nel segmento heritage hospitality, un mercato in forte crescita nel Regno Unito.

Il Kent, del resto, è una delle contee inglesi più visitate, grazie alla vicinanza con Londra — raggiungibile in treno in meno di un’ora da Maidstone — e a un patrimonio storico e paesaggistico di primo livello. La copertura della BBC ha già portato il castello all’attenzione di un pubblico internazionale, e l’interesse mediatico attorno alla vendita suggerisce che le offerte non tarderanno.

Per chi non ha 5 milioni di sterline in tasca ma nutre una passione per la storia medievale inglese e per i luoghi che portano ancora i segni visibili del passato, Allington Castle rimane comunque un nome da tenere a mente: che trovi un nuovo proprietario privato o si apra al pubblico in qualche forma, il castello sul Medway ha tutte le caratteristiche per continuare a raccontare la sua storia per altri secoli.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.