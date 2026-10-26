Ottobre sulle Alpi ha qualcosa di irripetibile: i larici si trasformano in torce d’oro, i laghi riflettono boschi incendiati di rosso e arancio, e i sentieri che d’estate ospitano file di escursionisti diventano percorsi quasi solitari, silenziosi, capaci di restituire la montagna nella sua forma più autentica. Se stai cercando i migliori itinerari per vivere il foliage sulle Alpi lungo sentieri ancora poco affollati, il momento è adesso — e la scelta del percorso giusto può fare tutta la differenza tra una passeggiata qualunque e un’esperienza che ti rimane impressa.

Perché l’autunno alpino vale un viaggio a sé

La stagione del foliage in quota segue regole diverse rispetto alla pianura o alle foreste di latifoglie del Centro Italia. Sulle Alpi sono i larici — gli unici coniferi a perdere gli aghi — i veri protagonisti dello spettacolo. Tra settembre avanzato e novembre inoltrato, a seconda dell’altitudine e dell’esposizione, questi alberi virano dal verde intenso a un giallo caldo, quasi metallico, che sotto la luce del pomeriggio sembra emanare luce propria.

A questo si aggiungono i contrasti: la roccia grigia delle Dolomiti, il bianco residuo dei ghiacciai, il blu profondo dei laghi alpini. Il risultato è una palette cromatica che nessun filtro fotografico riesce davvero a replicare. Non è retorica: è semplicemente quello che succede quando si cammina a duemila metri in ottobre.

Lago Federa, il punto di partenza per chi viene da Cortina

Tra i cinque itinerari più citati per il foliage alpino, il Lago Federa via Pian del Pantan è probabilmente il più accessibile. Si parte da Cortina d’Ampezzo, in Veneto, e si sale fino a circa 2.000 metri di quota, con un percorso classificato tra il facile e il moderato — adatto quindi anche a chi non ha esperienza alpinistica ma è abituato a camminare.

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Il lago stesso, incastonato tra le pareti dolomitiche, è già un soggetto fotografico notevole in qualsiasi stagione. In autunno, con i larici dorati che scendono lungo i pendii fino alla riva, diventa qualcosa di difficile da descrivere senza cadere nell’iperbole. Il consiglio pratico è di partire nelle prime ore del mattino per sfruttare la luce radente e trovare il sentiero ancora libero.

Val Venegia e Vallunga, nel cuore delle Dolomiti

Le Dolomiti offrono più di un itinerario per chi vuole camminare tra i colori dell’autunno, e la Val Venegia è tra le più spettacolari. La valle si apre in modo quasi teatrale, con le Pale di San Martino a fare da sfondo e una distesa di prati e larici che in ottobre assumono tonalità calde e intense. Il fondo valle è percorribile anche da chi non cerca dislivelli impegnativi, il che la rende una buona opzione per le famiglie o per chi preferisce camminare senza troppa fatica.

La Vallunga, in Alto Adige, ha un carattere diverso: più raccolta, con un senso di isolamento che si accentua in autunno quando i turisti estivi sono già lontani. È una delle valli glaciali meglio conservate delle Alpi orientali, e il foliage qui si sviluppa tra boschi di abeti, larici e radi pini cembri, con variazioni cromatiche che vanno dal giallo al ruggine fino al marrone scuro. Il silenzio, in certi tratti, è quasi fisico.

Gran Bosco di Salbertrand, il foliage piemontese che sorprende

Chi pensa al foliage alpino tende a guardare verso est, verso le Dolomiti o la Lombardia. Il Gran Bosco di Salbertrand, in Piemonte, merita invece attenzione propria. Si tratta di una delle foreste di larici e pini silvestri più estese delle Alpi occidentali, protetta all’interno di un parco naturale regionale. I sentieri che la attraversano sono ben segnalati e permettono escursioni di diversa lunghezza, adatte a livelli di preparazione variabili.

In autunno il bosco si accende in modo progressivo: le quote più alte cambiano colore per prime, e scendendo si trovano sfumature intermedie che danno l’impressione di attraversare strati diversi di stagione. È un’esperienza cromatica stratificata, per certi versi più complessa e ricca di quella che si ottiene su un singolo versante esposto.

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Val di Mello, dove la Valchiavenna incontra il foliage

La Val di Mello, in provincia di Sondrio, è nota agli arrampicatori di tutta Europa per le sue pareti granitiche. In autunno, però, si trasforma in qualcosa di completamente diverso: i boschi di betulle, aceri e larici che tappezzano il fondovalle e i versanti bassi diventano uno degli scenari di foliage più intensi delle Alpi lombarde.

Il sentiero principale che risale la valle è percorribile anche da escursionisti non esperti, e lungo il percorso si incontrano cascate, massi erratici e rifugi che in questa stagione sono ancora aperti ma già silenziosi. La Val di Mello ha una qualità rara: riesce a essere spettacolare senza sembrare costruita per esserlo. Il paesaggio è grezzo, diretto, con una verticalità che in autunno si ammorbidisce grazie ai colori caldi della vegetazione.

Come organizzare l’uscita nel momento giusto

Il foliage sulle Alpi lungo i sentieri di quota non segue un calendario fisso, e questo è uno degli aspetti che lo rende affascinante — e a volte frustrante. Come regola generale, le quote più alte cambiano colore prima: sopra i 1.800-2.000 metri il picco cromatico arriva spesso tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. Scendendo verso i 1.000-1.500 metri, il foliage si sposta verso la metà e la fine di ottobre.

Le variabili che influenzano il timing sono molte: le temperature notturne, le precipitazioni di settembre, l’esposizione del versante. Un’estate secca e calda tende ad anticipare i colori; un autunno mite li ritarda. Per questo vale la pena monitorare le condizioni locali nella settimana prima dell’escursione, anche attraverso i canali social dei rifugi o delle guide alpine della zona. Il portale dei parchi naturali italiani offre aggiornamenti stagionali per molte delle aree protette citate, ed è un buon punto di partenza per verificare accessibilità e condizioni dei sentieri.

Camminare tra i larici dorati delle Alpi in ottobre non richiede attrezzatura speciale né preparazione atletica avanzata — richiede soprattutto di scegliere il sentiero giusto, partire con la luce giusta e lasciare abbastanza tempo per fermarsi. Il foliage alpino non si apprezza di corsa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.