Chianti e Val d’Orcia sono due nomi che tornano in ogni conversazione sulla Toscana: cipressi in fila lungo le strade bianche, vigneti color rame in autunno, borghi medievali che sembrano dipinti. È un paesaggio reale e straordinario, ma è anche — diciamolo — un circuito già molto frequentato. Chi vuole trovare i borghi segreti della Toscana deve spostarsi su una carta mentale diversa, verso est, dove il Valdarno e il Casentino disegnano una geografia alternativa che la maggior parte dei turisti non ha ancora scoperto.

Perché il Valdarno e il Casentino restano fuori dai radar

La risposta è in parte logistica, in parte culturale. Il Valdarno — la valle percorsa dall’Arno tra Firenze e Arezzo — non ha un’immagine-simbolo riconoscibile come quella della Val d’Orcia, che nel 2004 è entrata nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e da allora ha visto crescere esponenzialmente i flussi turistici. Il Casentino, la valle montana dell’Arno alle spalle di Arezzo, è ancora meno presente nell’immaginario collettivo, eppure ospita foreste, eremi e borghi che conservano una qualità di silenzio sempre più rara.

Non si tratta di luoghi “segreti” nel senso assoluto: chi abita in Toscana li conosce bene. Ma per chi arriva da fuori, spesso con un itinerario già scritto tra Firenze, Siena e Montalcino, restano fuori campo. Ed è esattamente lì che vale la pena guardare.

Cinque borghi da esplorare tra colline e foreste

La zona tra Valdarno e Casentino offre una varietà di paesaggi che va dalla collina aperta e coltivata alla montagna boscosa dell’Appennino. I borghi che si incontrano lungo questi percorsi condividono alcune caratteristiche: dimensioni contenute, architettura in pietra arenaria, una storia legata alle signorie medievali locali e una vita quotidiana che non si è ancora del tutto piegata alla logica del turismo di massa.

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Tra i centri storici più interessanti di questa fascia territoriale si trovano piccoli comuni arroccati su crinali, con torri, pievi romaniche e vedute che spaziano su valli ancora largamente agricole. Molti di questi luoghi si raggiungono percorrendo strade secondarie che attraversano boschi di castagni e querce — un’esperienza di per sé, soprattutto tra settembre e novembre, quando i colori dell’autunno trasformano ogni curva in un quadro diverso.

La pietra serena e le pievi: cosa cercare in questi borghi

Una delle costanti architettoniche di questa zona è l’uso della pietra serena, il calcare bluastro estratto localmente che caratterizza portali, scalinate e facciate. È lo stesso materiale usato da Brunelleschi a Firenze, ma qui lo si trova nel suo contesto originario, senza restauri patinati, spesso coperto da licheni e muschio.

Le pievi romaniche sono un altro elemento ricorrente. In Casentino in particolare, ogni borgo di dimensioni anche modeste conserva una pieve con abside semicircolare e facciata a capanna, spesso risalente all’XI o XII secolo. Visitarle significa fare un passo indietro non solo nell’architettura ma anche nel paesaggio religioso e sociale dell’Italia medievale.

Chi è interessato alla storia dell’arte troverà riferimenti inaspettati: questa zona era parte del territorio fiorentino, e alcune delle famiglie che commissionarono opere ai grandi maestri del Rinascimento avevano radici proprio qui. Non è raro incontrare pale d’altare o affreschi di qualità notevole in chiese che si aprono solo su richiesta o durante le festività locali.

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Come organizzare una visita concreta tra Valdarno e Casentino

L’ideale è dedicare almeno due o tre giorni all’area, prendendo come base un agriturismo nella zona di Arezzo o nella parte alta del Valdarno. L’auto è necessaria: i collegamenti pubblici tra i borghi minori sono limitati, e buona parte delle strade più interessanti non è servita da mezzi regolari.

Un itinerario ragionevole prevede di muoversi per aree: un giorno nella parte collinare del Valdarno, con le sue vedute aperte e i centri storici accessibili; un giorno nel Casentino più montano, dove il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi offre anche percorsi a piedi tra faggi e abeti bianchi. La terza giornata può essere usata per approfondire un singolo borgo o per raggiungere Arezzo, che dista al massimo un’ora da quasi tutti i punti di questa zona.

Il periodo migliore va da fine aprile a giugno e da settembre a metà novembre. L’estate può essere calda e, nei fine settimana, qualcuno dei borghi più noti della zona inizia ad attrarre visitatori. L’autunno rimane la stagione più generosa: luce obliqua, castagne, funghi nei mercati locali e una quiete che nei mesi estivi non è garantita.

Esplorare questa parte della Toscana richiede un po’ più di pianificazione rispetto a seguire i cartelli turistici del Chianti, ma restituisce qualcosa di diverso: la sensazione di muoversi in un territorio che non si è ancora organizzato per essere guardato, e che per questo si mostra in modo più diretto. I borghi segreti della Toscana non sono necessariamente i più remoti o i più difficili da raggiungere — sono spesso quelli che aspettano solo di essere messi nell’itinerario giusto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.