C’è un angolo della costa toscana dove il mare cambia colore tre volte in un pomeriggio, le mura di pietra raccontano secoli di storia mediterranea e i pescherecci rientrano al tramonto in un porto che sembra disegnato a mano. Porto Ercole, in Toscana, sul promontorio del Monte Argentario, nella Provincia di Grosseto, è uno di quei luoghi che si capisce immediatamente perché funzionano: non per un singolo motivo, ma per la somma di tutto ciò che ci si trova.

Un borgo riconosciuto, non solo celebrato

Porto Ercole fa parte ufficialmente dei Borghi più belli d’Italia, il circuito che seleziona le località italiane di maggiore pregio storico, architettonico e paesaggistico. Non è un titolo onorifico generico: significa che il borgo rispetta criteri precisi di qualità urbana e di conservazione del patrimonio. E basta passeggiare lungo il porto per capire che il riconoscimento non è immeritato.

Le case si stringono intorno all’approdo con quella geometria irregolare tipica dei borghi marinari italiani, dove ogni vicolo porta da qualche parte e ogni angolo apre su una prospettiva diversa. Il lungomare non è una passeggiata anonima: è il cuore pulsante della vita locale, il posto dove ci si siede, ci si incontra, si guarda chi arriva e chi parte.

Le tre fortezze spagnole che dominano il paesaggio

Quello che rende Porto Ercole visivamente unico, anche rispetto ad altri borghi della costa toscana, è la presenza di tre fortezze di origine spagnola: Forte Filippo, Forte Stella e La Rocca. Costruite durante il periodo in cui questo tratto di costa era sotto il controllo dello Stato dei Presidi — un’entità politica legata alla Corona spagnola — le tre strutture difensive presidiano il borgo da posizioni strategiche, creando un sistema di controllo militare che ancora oggi si legge chiaramente nel paesaggio.

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La Rocca è la più antica e si erge sulla parte alta del borgo, dominando il porto con una visuale che abbraccia tutta la baia. Forte Filippo, affacciato sul mare aperto, è imponente nella sua massa muraria. Forte Stella, con la sua planimetria a forma di stella, è un esempio classico di architettura militare rinascimentale. Non sono semplici rovine: sono strutture che danno al borgo una terza dimensione, verticale e storica, che pochi altri centri costieri della Toscana possono vantare.

Caravaggio e il peso della storia

Porto Ercole è considerato, con solida base storica, il luogo in cui Caravaggio morì nel 1610. Il pittore lombardo, uno dei più grandi maestri del Barocco europeo, si trovava in fuga da Roma quando raggiunse questo tratto di costa e qui, secondo la tradizione, concluse la sua esistenza tormentata. Non è una leggenda romantica costruita a posteriori: è una delle attribuzioni storiche più discusse e studiate della storia dell’arte italiana.

Questa connessione con Caravaggio aggiunge a Porto Ercole una dimensione culturale che va oltre il paesaggio. Camminare per il borgo sapendo che queste stesse acque videro l’ultimo capitolo di una delle vite più straordinarie e contraddittorie della pittura occidentale è qualcosa che cambia il modo in cui si guarda il posto.

Immagine generata con AI

Porto Ercole in Toscana come destinazione nautica d’élite

Da decenni, Porto Ercole è uno dei punti di riferimento della vela e della nautica da diporto nel Mediterraneo. Il porto accoglie imbarcazioni di ogni dimensione, e durante la stagione estiva il movimento è continuo: barche a vela, motoryacht, gozzi locali. Non è solo un approdo tecnico — è una destinazione in sé, con tutto ciò che ruota attorno al mondo del mare.

Per secoli è stato uno dei luoghi prediletti dell’élite italiana per le vacanze estive, e questa tradizione ha lasciato un segno preciso nella qualità dei servizi, nella cura degli spazi pubblici e nell’atmosfera generale del borgo. Non è un posto che si è trasformato in fretta per inseguire il turismo di massa: ha mantenuto una sua identità riconoscibile.

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Come arrivare e quando andarci

Dal punto di vista logistico, Porto Ercole è raggiungibile da Roma in meno di due ore in auto, oppure con un treno fino a Orbetello — circa un’ora e mezza di viaggio — e poi un trasferimento su gomma verso il promontorio. Per chi viene dal nord, la combinazione treno-auto rimane la più flessibile.

La stagione ideale è quella che molti trascurano: maggio, giugno e settembre offrono condizioni di visita eccellenti, con temperature gradevoli, mare già balneabile e una pressione turistica decisamente più gestibile rispetto ai mesi di luglio e agosto. In piena estate il borgo si anima moltissimo — il che ha il suo fascino — ma chi cerca ritmo lento e spazio per guardare davvero il paesaggio troverà più soddisfazione nelle stagioni di spalla.

L’autunno, poi, è spesso sottovalutato: la luce cambia, i colori della macchia che circonda il promontorio si intensificano, e il borgo ritrova una dimensione più quotidiana e autentica. Per chi vuole capire com’è davvero Porto Ercole — non solo com’è d’estate — vale la pena considerare anche ottobre.

Per approfondire la storia del borgo e orientarsi tra le sue attrazioni principali, la guida di Condé Nast Traveler offre un punto di vista dettagliato e aggiornato sulla destinazione.

Porto Ercole non è un posto che si esaurisce in una visita. È uno di quei borghi che restituisce qualcosa di diverso ogni volta che ci si torna: una luce diversa, una marea diversa, un dettaglio delle fortezze che non si era notato prima. Vale il viaggio in qualsiasi stagione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi aspettativa — purché si arrivi disposti a guardare davvero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.