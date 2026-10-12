C’è un villaggio nel nord della Spagna dove le case di pietra non poggiano sul terreno, ma su un arco naturale scolpito da un fiume nel corso di millenni. Si chiama Puentedey, appartiene alla provincia di Burgos, e il suo nome dice già tutto: puente de Dios, il Ponte di Dio. Una cinquantina di abitanti, una chiesa romanica del XII secolo, e sotto i piedi una volta di roccia calcarea alta circa quindici metri e larga oltre trenta. Non è una metafora: il borgo è letteralmente costruito sopra un arco geologico.

Dove si trova e come si inserisce nel paesaggio delle Merindades

Puentedey si trova nella comarca di Las Merindades, all’interno del comune di Merindad de Valdeporres, nella comunità autonoma di Castilla y León. Dista circa 87 chilometri dalla città di Burgos, raggiungibile percorrendo strade che attraversano un paesaggio di altopiani calcarei, valli profonde, cascate e corsi d’acqua. È un territorio che ha una sua logica geologica precisa: l’acqua ha lavorato la roccia per secoli, e Puentedey ne è la conseguenza più spettacolare.

Las Merindades non è una destinazione di massa. Chi la percorre lo fa spesso in cerca di natura autentica, di borghi che non compaiono nelle guide più commerciali, di una Spagna che non assomiglia né a Madrid né alla costa mediterranea. In questo contesto, Puentedey spagna rappresenta forse l’anomalia più visivamente sorprendente: un insediamento umano che ha scelto come fondamenta un fenomeno naturale.

L’arco del fiume Nela: la geologia che ha fatto la storia del borgo

Il protagonista invisibile di Puentedey è il fiume Nela. Nel corso di millenni, le sue acque hanno eroso la roccia calcarea fino a creare un arco naturale con una campata di 34 metri e un’altezza di circa 15 metri. È sotto questo arco che il Nela continua a scorrere ancora oggi, mentre sopra — letteralmente sopra — si trovano le abitazioni del borgo.

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La formazione calcarea delle Merindades è particolarmente soggetta a questo tipo di erosione: l’acqua penetra nelle fessure, scioglie lentamente la roccia, e nel tempo crea gallerie, grotte e, in casi come questo, archi naturali di dimensioni considerevoli. L’arco di Puentedey non è quindi una curiosità isolata, ma il prodotto estremo di un processo che caratterizza l’intera regione. Quello che lo rende unico è che qualcuno, a un certo punto del Medioevo, ha deciso di costruirci sopra un villaggio.

Il borgo medievale: pietra, silenzio e la chiesa di San Pelayo

Puentedey conta oggi circa cinquanta abitanti. Le case sono in pietra, compatte, disposte lungo il perimetro dell’arco come se volessero sottolineare il confine tra il costruito e il naturale. Non c’è molto da cercare in termini di servizi turistici: niente boutique hotel, niente ristoranti con menu degustazione. C’è invece la qualità rara di un luogo che esiste per ragioni proprie, non per compiacere il visitatore.

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L’elemento architettonico più significativo è la chiesa romanica di San Pelayo, datata al XII secolo. È uno degli edifici religiosi romanici più antichi della zona, e la sua presenza conferma che Puentedey era già un insediamento strutturato nel pieno del Medioevo. La semplicità delle linee romaniche si adatta perfettamente all’ambiente circostante: nessun eccesso decorativo, solo la solidità della pietra locale che dialoga con la roccia dell’arco sottostante.

Camminare per il borgo significa muoversi su un piano sopraelevato rispetto al fiume, con la consapevolezza costante di quella struttura naturale che regge tutto. Affacciandosi dal bordo, si vede il Nela scorrere nell’ombra dell’arco, e si capisce perché gli abitanti medievali abbiano scelto questo posto: difendibile, riparato, e con l’acqua a portata di mano.

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Come organizzare una visita a Puentedey partendo da Burgos

La base più comoda per visitare Puentedey in Spagna è la città di Burgos, ben collegata in treno da Madrid e da altre città spagnole. Da lì, circa 87 chilometri separano il capoluogo dal borgo, un percorso che si copre in auto in poco più di un’ora. Non esistono collegamenti pubblici diretti e frequenti verso le Merindades interne, quindi il mezzo proprio — o un noleggio auto — è praticamente indispensabile.

La visita al borgo in sé richiede poco tempo: un paio d’ore sono sufficienti per esplorare l’arco dal basso, percorrere il villaggio, entrare nella chiesa di San Pelayo e osservare il Nela. Il valore aggiunto sta nel contesto: la comarca di Las Merindades offre altri siti di interesse naturalistico, tra cascate, canyon e formazioni carsiche, che rendono conveniente organizzare almeno una mezza giornata nella zona, se non una giornata intera.

La stagione migliore è la primavera e l’inizio dell’autunno, quando il Nela è in piena e l’arco si mostra nella sua versione più drammatica, con l’acqua che scorre impetuosa sotto le fondamenta del borgo. D’estate il paesaggio si asciuga, ma la luce radente del pomeriggio crea contrasti fotografici notevoli tra la roccia e le case di pietra. Per chi vuole approfondire la regione, il portale ufficiale del turismo di Castilla y León offre informazioni aggiornate su itinerari e punti di accesso.

Puentedey non è un posto che si visita per spuntare una casella. È un posto che si visita per capire come l’insediamento umano possa adattarsi — e quasi arrendersi — alla forma della natura. Cinquanta persone che vivono su un arco di pietra scolpito da un fiume: c’è qualcosa di profondamente medievale in questa scelta, e qualcosa di sorprendentemente contemporaneo nel fatto che quel villaggio esista ancora.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.