Nell’arcipelago delle Isole Saroniche, a poche ore di navigazione dal Pireo, esiste un’isola dove il rumore dei motori è quasi assente e il ritmo della giornata lo scandisce il mare. L’isola di Spetses, in Grecia, è una delle rare destinazioni del Mediterraneo dove la scelta di limitare severamente la circolazione delle automobili non è un esperimento recente, ma una condizione consolidata che ha plasmato nel tempo l’identità stessa del luogo. Parlare dell’isola Spetses Grecia significa parlare di un posto che si visita in modo diverso dal solito: a piedi, in bicicletta, a cavallo o su uno dei caratteristici taxi a motore che solcano le strade sterrate verso le baie.

Un’isola senza automobili, ma non senza vita

La decisione di tenere le auto lontane dalle strade di Spetses non è simbolica. È concreta, quotidiana, e si percepisce non appena si scende dal traghetto. I vicoli che attraversano l’abitato profumano di pino e salsedine, senza lo strato di smog che accompagna molte mete turistiche del Mediterraneo. Ci si muove lentamente, si sente il mare prima ancora di vederlo.

Questo non significa che l’isola sia ferma o fuori dal tempo. Spetses ha una storia marinara importante, un’architettura che racconta secoli di commerci e di orgoglio locale, e una vivacità che nelle stagioni calde diventa molto pronunciata. Ma il fatto di non poter arrivare in macchina — o di non poter guidare liberamente una volta arrivati — cambia il modo in cui si abita lo spazio. Si cammina di più. Si nota di più.

Dapia: il porto dove comincia tutto

Il primo impatto con Spetses avviene quasi sempre attraverso il porto di Dapia, il cuore pulsante dell’isola. È da qui che partono e arrivano i traghetti veloci dal Pireo e dalle isole vicine, ed è qui che si concentra la vita sociale nelle ore del giorno. Il lungomare di Dapia è fiancheggiato da caffè, taverne e negozietti, ma non ha quell’aspetto caotico che caratterizza certi porti turistici sovraffollati.

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Le architetture che si affacciano sul porto mescolano influenze neoelleniche e veneziane, con facciate color ocra e bianco che si riflettono nell’acqua. Passeggiare lungo la banchina al tramonto, quando le barche a vela ondeggiano piano e le luci dei locali cominciano ad accendersi, è uno di quei momenti in cui una destinazione rivela la sua qualità senza bisogno di enfasi. Dapia funziona sia come punto d’arrivo che come base per esplorare il resto dell’isola.

L’arsenale di Baltiza e la vocazione marinara dell’isola

A poca distanza dal porto principale si trova Baltiza, l’antico arsenale dell’isola. Questo sito racconta una parte fondamentale dell’identità di Spetses: la sua tradizione di costruttori di navi e di marinai. L’area dell’arsenale — un tempo luogo di lavoro intenso, dove venivano costruite e riparate le imbarcazioni — oggi conserva ancora la sua atmosfera di porto secondario, più autentico e meno frequentato rispetto a Dapia.

Visitare Baltiza è un modo per capire che Spetses non è semplicemente una destinazione balneare. È un’isola con una propria storia economica e militare, che ha avuto un ruolo significativo nelle vicende del mare Egeo. I cantieri storici, le vecchie costruzioni in pietra affacciate sull’acqua, i pescherecci ormeggiati: tutto contribuisce a una narrazione più ricca di quella che ci si aspetterebbe da una piccola isola delle Saroniche.

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Le baie: acque trasparenti lontane dalla folla

Se Dapia e Baltiza rappresentano l’anima storica e sociale di Spetses, le baie dell’isola ne sono il volto naturale. Le coste sono frastagliate, coperte di vegetazione mediterranea — pini, lentisco, macchia — che scende fino al mare. Le acque sono trasparenti, con quella tonalità che va dal turchese al blu profondo a seconda della profondità e dell’ora del giorno.

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Raggiungere le baie più appartate richiede un minimo di impegno — a piedi lungo i sentieri costieri, in bicicletta, o con uno dei piccoli taxi marini che partono dal porto. Questo filtro naturale fa sì che alcune calette restino meno affollate rispetto a quelle di isole più accessibili. Non è una garanzia assoluta di solitudine, soprattutto in alta stagione, ma la struttura stessa dell’isola — senza automobili, senza strade veloci — tende a distribuire i visitatori in modo più equilibrato.

Quando andare e come raggiungere l’isola Spetses dalla Grecia continentale

La stagione migliore per visitare l’isola di Spetses in Grecia si estende dalla primavera inoltrata fino all’inizio dell’autunno. Maggio, giugno e settembre offrono temperature gradevoli, mare già caldo e una pressione turistica inferiore rispetto al picco di luglio e agosto. In queste finestre temporali l’isola è più godibile: i locali sono aperti, i traghetti frequenti, ma i prezzi e la folla sono più gestibili.

Per raggiungere Spetses si parte generalmente dal porto del Pireo, ad Atene, con traghetti veloci (hydrofoil o catamarani) che coprono la tratta in un paio d’ore, a seconda del tipo di imbarcazione e delle fermate intermedie. L’isola è quindi facilmente combinabile con una visita ad Atene, o con un itinerario più ampio che tocchi altre isole dell’arcipelago saronico come Idra o Egina. Per aggiornamenti sugli orari e le compagnie di navigazione, il punto di riferimento è OpenSeas, il portale greco che aggrega i collegamenti marittimi nazionali.

Spetses non è la meta per chi cerca grandi strutture ricettive o una vita notturna intensa. È un’isola che premia chi si muove lentamente, chi è disposto a camminare fino a una baia senza nome, chi trova soddisfazione in una cena di pesce fresco con vista sul porto. In questo senso, il fatto di non avere automobili non è un limite: è esattamente il punto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.