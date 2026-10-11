Dal 15 luglio 2026, chi visita gli scavi di Ercolano può percorrere un cammino che ha qualcosa di fisicamente e storicamente unico: la galleria Martusciello di Ercolano è tornata aperta al pubblico dopo i lavori di restauro, e attraversarla significa letteralmente bucare la montagna di materiale vulcanico che quasi duemila anni fa cancellò una città intera. Non è un’esperienza da parco tematico. È un passaggio nel senso più concreto del termine — oltre cento metri scavati nel tufo e nelle ceneri dell’eruzione del 79 d.C. — che collega la Ercolano moderna all’Antica Spiaggia del sito archeologico.

Un tunnel dentro l’eruzione stessa

La Galleria Martusciello non è semplicemente un accesso secondario al parco. È un tunnel di oltre cento metri ricavato direttamente nel materiale vulcanico che seppellì Ercolano durante l’eruzione del Vesuvio. Camminare al suo interno significa trovarsi all’interno della catastrofe stessa, stratificata sulle pareti, compressa sotto i piedi. È una prospettiva che nessuna sala museale riesce a restituire con la stessa immediatezza.

Il Parco Archeologico di Ercolano gestisce questo accesso come parte integrante della visita al sito, e la riapertura del luglio 2026 restituisce ai visitatori un percorso che permette di raggiungere l’Antica Spiaggia in modo diretto dalla città moderna. Non è un dettaglio logistico: è una connessione fisica tra il presente e il momento esatto in cui la storia si è interrotta.

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L’Antica Spiaggia e i trecento che non riuscirono a fuggire

Alla fine del tunnel si apre uno degli spazi più carichi del sito intero. L’Antica Spiaggia di Ercolano è il luogo dove, nel 79 d.C., circa trecento persone cercarono riparo nei fornici — le antiche rimesse per le barche — nel tentativo di sfuggire all’eruzione. Non ci riuscirono. I loro scheletri sono ancora lì, visibili, disposti negli stessi spazi dove si erano rifugiati duemila anni fa.

È una delle scene più dirette e senza filtri che l’archeologia italiana abbia da offrire. Non c’è ricostruzione, non c’è didascalia che prepari davvero. Ci sono le ossa, la roccia vulcanica, il silenzio della spiaggia che un tempo si affacciava sul mare e oggi si trova sepolta sotto metri di storia. La galleria che conduce fin qui non è solo un percorso: è una soglia.

Perché la riapertura cambia l’esperienza di visita

Immagine generata con AI

Prima della chiusura per restauro, raggiungere l’Antica Spiaggia attraverso la galleria Martusciello era già una delle opzioni più suggestive del parco. La riapertura il 15 luglio 2026 ripristina questa possibilità proprio nella stagione in cui il sito registra il maggior afflusso turistico.

Il valore aggiunto non è solo pratico. Percorrere il tunnel significa entrare nel sito da un punto di vista letteralmente diverso — non dall’ingresso principale, non attraverso le strade romane riportate alla luce, ma attraverso la stessa materia che ha conservato tutto questo per quasi due millenni. È un cambio di prospettiva che modifica il modo in cui si legge il resto della visita.

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Per chi organizza un itinerario a Ercolano, vale la pena considerare questo accesso come parte strutturale del percorso, non come appendice. La spiaggia antica e i fornici meritano tempo e attenzione propri, e raggiungerli attraverso la galleria aggiunge uno strato di significato che l’ingresso principale non restituisce nello stesso modo.

Ercolano, una visita che Pompei non sostituisce

Il confronto con Pompei è inevitabile ma spesso fuorviante. Ercolano è un sito più piccolo, meno frequentato, ma straordinariamente ricco di dettagli conservati: legno, tessuti, oggetti organici sopravvissuti grazie alle condizioni particolari dell’eruzione. La galleria Martusciello di Ercolano è uno degli elementi che rendono questa visita qualitativamente diversa — non migliore o peggiore, semplicemente altra.

Chi arriva da Napoli in treno può raggiungere Ercolano Scavi con la Circumvesuviana, la linea ferroviaria che collega il capoluogo ai siti vesuviani. La stazione è a pochi minuti a piedi dall’ingresso del parco. Mezza giornata è il minimo realistico per una visita che includa l’Antica Spiaggia; una giornata intera permette di muoversi senza fretta.

La riapertura della galleria arriva in un momento in cui il turismo culturale in Campania è in crescita, e il Parco Archeologico di Ercolano continua a distinguersi per la qualità della conservazione e per la capacità di restituire al visitatore non solo un sito, ma un momento preciso della storia umana. Attraversare quei cento metri di roccia vulcanica è, in fondo, il modo più diretto per capire cosa significa che una città sia stata fermata nel tempo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.