Il Veneto è una delle regioni più ricche d’Italia, eppure per milioni di visitatori esiste soltanto nella sua versione lagunare. Venezia assorbe tutto: attenzione, tempo, energie. Ma il Veneto oltre Venezia racconta una storia diversa, fatta di colline vitate, città d’arte che non conoscono ressa, borghi lungo fiumi silenziosi. Negli ultimi anni questa narrativa ha trovato spazio anche sulla stampa internazionale — da The Times britannico al New York Times — con articoli che hanno messo a fuoco destinazioni venete lontane dal circuito canonico, e che meritano di essere esplorate con la stessa curiosità che si riserva alla Serenissima.

Treviso, l’oasi a trenta minuti dalla laguna

Se c’è una città che incarna meglio di ogni altra l’idea di un Veneto alternativo, è Treviso. Il New York Times, in un articolo firmato da Jason Horowitz — allora responsabile della redazione italiana e vaticana della testata — l’ha definita “the oasis next door”, l’oasi proprio accanto. Un’etichetta che funziona perché è precisa: Treviso dista appena 26 chilometri da Venezia e si raggiunge in treno in circa trenta minuti, eppure il ritmo della città è completamente diverso.

Al centro scorre il fiume Sile, che si intreccia con un sistema di canali lungo i quali si alternano palazzi affrescati, installazioni d’arte contemporanea e rive alberate dove i trevigiani passeggiano senza fretta. Non è una città da cartolina patinata: è una città vissuta, con mercati veri, osterie che servono cicchetti al mattino, mura medievali percorribili a piedi. Il soprannome di Piccola Venezia circola da secoli, ma Treviso ha un carattere proprio che non ha bisogno di paragoni.

Per chi arriva da Venezia, l’effetto di decompressione è immediato. Nessuna folla sul ponte principale, nessuna coda per entrare in una chiesa. Basta una mattinata per attraversare il centro storico, sostare al mercato di Piazza dei Signori e capire perché questa città continua ad attrarre attenzione internazionale.

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Bassano del Grappa e il ponte che attraversa il Brenta

Spostandosi verso ovest, ai piedi dell’Altopiano di Asiago, Bassano del Grappa è un’altra delle destinazioni che la stampa anglosassone ha riscoperto con interesse. The Times ha citato il Ponte degli Alpini, la struttura in legno che attraversa il fiume Brenta, come uno degli elementi più rappresentativi del Veneto interno. Il ponte, più volte ricostruito nel corso dei secoli, è diventato un simbolo della città e un punto di riferimento per chi percorre questa parte della regione.

Bassano non è solo il ponte, ovviamente. È una città con un centro storico compatto e leggibile, con una tradizione nella produzione di grappa che ha reso il suo nome riconoscibile ben oltre i confini regionali. Le distillerie del centro offrono un contatto diretto con una filiera produttiva radicata nel territorio, e la cucina locale — con la selvaggina, i formaggi dell’altopiano, i funghi — riflette una geografia montana che a Venezia non si trova.

Le colline del Prosecco e la Valpolicella: il Veneto del vino

Il Veneto oltre Venezia è anche, in misura significativa, un territorio del vino. Le colline del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene — riconosciute come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO — offrono un paesaggio a terrazze che cambia colore con le stagioni: verde brillante in estate, dorato in autunno, quasi lunare in inverno quando la nebbia sale dai fondivalle.

Immagine generata con AI

Percorrere la Strada del Prosecco significa attraversare piccoli comuni dove le cantine sono ancora a conduzione familiare, dove si può fermarsi a degustare senza prenotare settimane in anticipo, dove il rapporto con il vino è quotidiano e non performativo. È un turismo lento, che richiede un’auto o una bicicletta e qualche giorno di tempo — e che restituisce molto.

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Nella parte occidentale della regione, la Valpolicella racconta un’altra storia enologica, legata all’Amarone e al Ripasso, vini strutturati e longevi che nascono da una tecnica di appassimento delle uve unica nel suo genere. Anche qui, l’entroterra veronese offre borghi, ville e paesaggi che la maggior parte dei visitatori di Verona non raggiunge mai.

Pieve di Cadore e le Dolomiti venete

Chi guarda al Veneto solo come a una pianura o a una costa non considera che la regione include una parte significativa delle Dolomiti. The Times ha menzionato Pieve di Cadore come luogo natale di Tiziano Vecellio, il pittore che ha segnato la storia dell’arte europea. La cittadina, affacciata sul lago di Centro Cadore, è un punto di partenza per esplorare l’Ampezzano e le valli circostanti.

Questo angolo di Veneto montano è meno frequentato di Cortina d’Ampezzo — che pure dista pochi chilometri — e conserva una dimensione più autentica, con rifugi raggiungibili a piedi, sentieri poco battuti e una luce che in autunno, quando i larici diventano arancioni, è difficile da descrivere senza cadere nella retorica.

Come organizzare un viaggio nel Veneto interno

Il Veneto oltre Venezia si presta a itinerari molto diversi tra loro, a seconda del tempo disponibile e degli interessi. Chi ha un solo giorno può prendere il treno da Venezia e trascorrere la giornata a Treviso senza bisogno di auto. Chi ha un weekend può combinare Bassano del Grappa con le colline del Prosecco, pernottando in uno dei borghi della zona. Chi dispone di più tempo può costruire un percorso circolare che tocchi la Valpolicella, le città palladiane come Vicenza, le Dolomiti cadarine.

In treno: Treviso, Vicenza, Verona e Bassano del Grappa sono ben collegate con Venezia; per le Dolomiti è necessaria l’auto.

Treviso, Vicenza, Verona e Bassano del Grappa sono ben collegate con Venezia; per le Dolomiti è necessaria l’auto. Stagione migliore: la primavera e l’autunno offrono temperature piacevoli e paesaggi particolarmente fotogenici sulle colline del Prosecco.

la primavera e l’autunno offrono temperature piacevoli e paesaggi particolarmente fotogenici sulle colline del Prosecco. Tempo consigliato: almeno tre o quattro giorni per toccare più aree senza correre.

Il fatto che la stampa internazionale continui a tornare su questi territori non è una moda passeggera: è il segnale che il Veneto ha molto da offrire a chi è disposto a spostarsi di qualche decina di chilometri dalla laguna. Non si tratta di cercare alternative a Venezia perché Venezia delude — semmai il contrario. Si tratta di capire che quella laguna è solo l’inizio di una regione che merita di essere esplorata nella sua interezza.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.