Ci sono strutture che non si limitano a collegare due punti nello spazio: ti cambiano prospettiva mentre le attraversi. Il Ponte tra i due Parchi a Castelsaraceno, in Basilicata, è esattamente questo — 586 metri di acciaio e cavi sospesi a 80 metri di altezza sopra il torrente Racanello, rivendicato come il ponte tibetano a campata unica più lungo del mondo. Non è un primato da brochure: è una struttura che, passo dopo passo, mette il camminatore di fronte alla propria scala rispetto al paesaggio appenninico.

Dove si trova e cosa collega davvero

Castelsaraceno è un piccolo comune lucano che fino a qualche anno fa era noto quasi esclusivamente agli appassionati di escursionismo. Oggi è il punto di riferimento di chi cerca il ponte tibetano più lungo a campata unica mai realizzato, e la ragione per cui il territorio è entrato nelle conversazioni del turismo outdoor internazionale.

La posizione non è casuale. Il ponte unisce fisicamente due aree protette di grande valore naturalistico: il Parco Nazionale del Pollino — il parco nazionale più esteso d’Italia — e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri Lagonegrese. Camminare da un’estremità all’altra significa letteralmente passare da un ecosistema all’altro, attraversando una gola dove il torrente Racanello scorre lontano, invisibile quasi, a ottanta metri sotto i piedi.

È questa verticalità a rendere l’esperienza diversa da qualsiasi sentiero. Non c’è salita, non c’è discesa: c’è solo il vuoto laterale e il vuoto sotto, mentre il ponte oscilla leggermente — come deve fare, come è progettato per fare.

I numeri di un’opera fuori scala

Per capire cosa significhi costruire qualcosa del genere in un territorio montano, vale la pena fermarsi sui dati tecnici. Il ponte impiega 24.000 chilogrammi di acciaio e conta 1.160 traversine antiscivolo che formano il piano di calpestio. I cavi che reggono l’intera struttura raggiungono una lunghezza totale di 5.500 metri.

👉 Leggi anche: Otto cascate spettacolari d'Italia da raggiungere a piedi in estate 2026

Il tutto in un’unica campata, senza piloni intermedi. È proprio questo — l’assenza di supporti centrali — a rendere il Ponte tra i due Parchi un caso ingegneristico oltre che una meta turistica. Una campata unica di 586 metri richiede tensioni e calcoli strutturali che non ammettono margini: ogni cavo deve lavorare in equilibrio con gli altri, e la geometria della sospensione deve gestire il peso dinamico dei visitatori in movimento.

Il risultato visivo, però, è di una semplicità quasi poetica: una linea sottile che taglia l’aria tra due versanti boscosi, quasi sospesa nel nulla.

Come si vive l’attraversamento

Immagine generata con AI

Arrivare al ponte richiede un minimo di preparazione fisica, non perché il percorso sia tecnico, ma perché il contesto è montano e i sentieri di avvicinamento meritano rispetto. La Basilicata non è una regione che si visita in fretta, e il ponte non fa eccezione: il paesaggio che lo circonda — boschi di faggio, creste calcaree, la luce filtrata che cambia con le stagioni — è parte integrante dell’esperienza.

L’attraversamento in sé dura pochi minuti per chi cammina spedito, ma la maggior parte dei visitatori si ferma, si guarda intorno, scatta fotografie, aspetta che la leggera oscillazione si stabilizzi prima di riprendere il passo. È normale sentire il ponte muoversi: le strutture sospese di questa tipologia sono progettate per assorbire i carichi dinamici attraverso il movimento, non resistendovi.

Chi soffre di vertigini può trovare i primi metri già impegnativi: il piano di calpestio è formato dalle traversine antiscivolo con spazi visibili tra l’una e l’altra, il che significa che lo sguardo cade naturalmente verso il basso. Non è un percorso per tutti, ma è accessibile a chiunque abbia una condizione fisica nella norma e non presenti controindicazioni specifiche legate all’altezza.

👉 Leggi anche: Otto cascate d'Italia da raggiungere a piedi in estate 2026: sentieri alpini e appenninici tra boschi ombrosi e acque gelide

Quando andare e come organizzarsi

La Basilicata ha stagioni ben definite, e il ponte tibetano più lungo a campata unica si visita meglio nella bella stagione, indicativamente dalla primavera all’autunno. L’estate in quota è gradevole — le temperature sui versanti del Pollino restano più fresche rispetto alla costa — mentre l’autunno regala colori che trasformano il paesaggio circostante in qualcosa di difficile da descrivere senza scivolare nella retorica.

L’inverno è sconsigliato non tanto per il freddo in sé, quanto per le condizioni del terreno e la possibilità di chiusure legate alla neve o al ghiaccio. Prima di organizzare la visita conviene sempre verificare le condizioni di apertura attraverso i canali ufficiali del comune di Castelsaraceno o del sito dedicato al ponte.

Per chi viene da fuori regione, Potenza è il punto di riferimento logistico più comodo, raggiungibile in treno. Da lì, però, serve un’auto: Castelsaraceno è un comune di montagna e i collegamenti pubblici locali non sono sufficienti per organizzare una visita autonoma. Chi pianifica un weekend può abbinare il ponte a una visita al Parco del Pollino, uno dei contesti naturali più integri dell’Italia meridionale, con sentieri, borghi e una fauna che include ancora il lupo appenninico.

Ulteriori informazioni pratiche sulla struttura e sulle condizioni di accesso sono disponibili sul portale ufficiale di Basilicata Turistica.

Il Ponte tra i due Parchi è uno di quei luoghi che dimostrano come l’Italia sappia sorprendere anche dove non te lo aspetti — non in una capitale d’arte o su una costa celebre, ma in un piccolo comune lucano dove l’ingegneria ha deciso di dialogare con la montagna. Cinquecento ottantasei metri da percorrere lentamente, senza fretta, con gli occhi aperti sul vuoto e sul verde che lo circonda.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.