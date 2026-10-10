Immagina di camminare tra vicoli lastricati di pietra grigia, con tetti curvi di tegole scure che si stagliano contro il cielo di Seoul, o di alzare lo sguardo verso cascate che precipitano tra pareti rocciose avvolte dalla nebbia mattutina. Le location di The East Palace in Corea del Sud non sono semplici fondali scenografici: sono luoghi che esistono davvero, visitabili, carichi di storia e di una bellezza che il k-drama ha saputo tradurre in immagini di rara intensità. Da quando la serie è apparsa su Netflix, il 17 luglio 2026, migliaia di spettatori hanno iniziato a chiedersi dove si trovino esattamente quei paesaggi.

Una serie dark fantasy radicata nella storia coreana

The East Palace — titolo originale 동궁 (Dong-goong), che in coreano significa letteralmente “il palazzo orientale” — è una serie televisiva dark fantasy del 2026, co-scritta da Kwon So-ra e Seo Jae-won e diretta da Choi Jung-kyu. Il cast principale comprende Nam Joo-hyuk, Roh Yoon-seo e Cho Seung-woo, tre nomi di peso nel panorama del cinema e della televisione coreana.

La storia ruota attorno a individui capaci di percepire e combattere i fantasmi, chiamati a svelare i segreti nascosti all’interno di un palazzo maledetto. Il titolo non è casuale: nel complesso del Gyeongbokgung, il grande palazzo reale di Seoul, esisteva storicamente un settore orientale — il Dong-goong — riservato al Principe Ereditario, dove questi studiava, lavorava e dormeva. È in questo incrocio tra storia reale e narrativa soprannaturale che la serie trova la sua forza, e le location scelte per le riprese amplificano esattamente questa tensione tra passato e mistero.

Bukchon Hanok Village: il villaggio che ha seicento anni

Tra le location di The East Palace in Corea del Sud, Bukchon Hanok Village è forse quella più immediatamente riconoscibile per chi ha già visitato Seoul. Il villaggio sorge tra il Gyeongbokgung e il Changdeokgung, i due grandi palazzi reali della capitale, e conserva un’architettura hanok — le case tradizionali coreane — che risale a oltre seicento anni fa.

I vicoli stretti, i muri di cotto e i tetti a doppia falda creano un labirinto visivo perfetto per una storia di fantasmi e intrighi di corte. Camminare qui significa muoversi in un quartiere ancora vivo, abitato, dove botteghe artigiane e piccoli caffè si alternano a residenze private. La luce del mattino presto o del tardo pomeriggio trasforma Bukchon in qualcosa di difficile da descrivere senza cadere nella retorica: meglio andarci e lasciare che i vicoli parlino da soli.

Seoraksan: dove le montagne diventano set cinematografici

Se Bukchon rappresenta l’anima urbana della serie, il Parco Nazionale di Seoraksan ne incarna la dimensione selvaggia e soprannaturale. Situato nella provincia del Gangwon, nella parte nordorientale della penisola coreana, Seoraksan è uno dei parchi naturali più spettacolari del paese, con picchi granitici che superano i 1.700 metri e foreste che cambiano colore con ogni stagione.

Per The East Palace, le riprese si sono concentrate in particolare sulle cascate di Biryong e Towangseong, due tra le più fotografate di tutta la Corea del Sud. La cascata di Biryong — il cui nome evoca un drago che vola — scende per circa sixtanta metri tra pareti di roccia scura, creando un’atmosfera che si presta naturalmente alla narrazione dark fantasy. Towangseong, ancora più imponente, è raggiungibile attraverso un sentiero che attraversa boschi di pino e acero.

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Visitare queste cascate richiede una buona camminata, ma il percorso è ben segnalato e adatto alla maggior parte dei viaggiatori con una discreta forma fisica. In autunno, quando i colori del fogliame esplodono in sfumature di rosso e arancio, il parco raggiunge una bellezza che nessun set artificiale potrebbe replicare.

Sinheungsa: il tempio buddista tra le rocce di granito

Immagine generata con AI

All’interno del Parco Nazionale di Seoraksan si trova anche Sinheungsa, uno dei templi buddisti più antichi della Corea. La sua posizione — incastonato tra formazioni rocciose di granito bianco e circondato da foreste dense — lo rende uno dei luoghi più evocativi dell’intera penisola.

Il tempio è ancora un luogo di culto attivo, e i visitatori sono invitati a rispettarne la quiete e le tradizioni. L’architettura, con i suoi padiglioni colorati di blu, verde e rosso su sfondo di pietra grigia, crea un contrasto visivo che la produzione di The East Palace ha saputo sfruttare con intelligenza. Non si tratta di un set abbandonato o ricostruito: è un luogo vivo, dove monaci e pellegrini si muovono ogni giorno, e questa vitalità si percepisce anche attraverso lo schermo.

Per chi visita Seoraksan, Sinheungsa è generalmente la prima tappa del percorso verso le cascate, il che rende logico combinare le due visite in una sola giornata. La serie è disponibile su Netflix e può servire da guida visiva per orientarsi tra i paesaggi prima di partire.

Come organizzare un itinerario tra le location

Per chi vuole seguire le orme di The East Palace in modo concreto, la Corea del Sud offre una rete di trasporti efficiente che rende raggiungibili tutte le location senza troppa fatica.

Bukchon Hanok Village è nel cuore di Seoul, raggiungibile in metropolitana dalla fermata Anguk sulla linea 3. Vale la pena dedicarvi almeno mezza giornata, preferibilmente nelle ore mattutine quando il flusso turistico è ancora limitato.

è nel cuore di Seoul, raggiungibile in metropolitana dalla fermata Anguk sulla linea 3. Vale la pena dedicarvi almeno mezza giornata, preferibilmente nelle ore mattutine quando il flusso turistico è ancora limitato. Seoraksan e Sinheungsa si trovano vicino alla città di Sokcho, raggiungibile da Seoul in circa due ore e mezza con autobus express. Una volta a Sokcho, gli autobus locali portano direttamente all’ingresso del parco. Conviene pernottare in zona almeno una notte per visitare le cascate con calma.

si trovano vicino alla città di Sokcho, raggiungibile da Seoul in circa due ore e mezza con autobus express. Una volta a Sokcho, gli autobus locali portano direttamente all’ingresso del parco. Conviene pernottare in zona almeno una notte per visitare le cascate con calma. La stagione migliore per entrambe le destinazioni va da fine settembre a novembre, quando le temperature sono miti e i colori autunnali trasformano il paesaggio. In estate il parco può essere affollato, ma le cascate sono al massimo della portata d’acqua.

Il fenomeno del set-jetting coreano

Il successo internazionale dei k-drama ha generato negli ultimi anni un turismo specifico verso le location di ripresa, un fenomeno che in Corea del Sud è ormai strutturato e riconosciuto. Molti parchi nazionali e siti storici includono pannelli informativi che segnalano le produzioni girate in loco, e alcune agenzie locali propongono tour dedicati proprio ai fan delle serie.

The East Palace si inserisce in questa tradizione con una scelta di location che privilegia autenticità e profondità storica rispetto agli interni ricostruiti in studio. Il risultato è una serie che funziona anche come documento visivo della Corea del Sud: i suoi paesaggi, i suoi templi, i suoi quartieri storici esistono davvero e aspettano di essere visitati con la stessa curiosità con cui si segue la trama di un buon k-drama.

Che si parta come fan della serie o semplicemente come viaggiatori attratti dalla Corea del Sud, i luoghi scelti dalla produzione di Choi Jung-kyu offrono qualcosa di raro: la sensazione di muoversi dentro un racconto che non finisce quando si spegne lo schermo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.