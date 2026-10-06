C’è un’isola nell’Egeo nordorientale che guarda la Turchia da soli sette chilometri di distanza, eppure racconta una storia profondamente mediterranea, intrecciata di secoli genovesi, radici bizantine e una resina preziosa che ha plasmato paesaggi, economie e identità per millenni. L’isola di Chios, in Grecia, è la quinta per estensione del Paese — circa 842 km² di territorio affacciato sulla costa turca di Çeşme — e rimane ancora oggi una destinazione che sfugge ai grandi circuiti turistici di massa, offrendo qualcosa di sempre più raro: autenticità senza filtri.

Tra Bisanzio, Genova e l’Impero ottomano: una stratificazione che si tocca con mano

Chios non è un’isola a singola identità. La sua storia è una sequenza di dominazioni che hanno lasciato tracce visibili nell’architettura, nei cognomi degli abitanti, nella forma stessa dei villaggi. Prima fu territorio bizantino, poi passò sotto il controllo di Genova, e infine divenne parte dell’Impero ottomano. Ogni stagione ha depositato il proprio strato, e oggi il viaggiatore attento può leggerli tutti.

Il centro storico della città principale ruota attorno al Kastro, il castello le cui mura racchiudono elementi costruttivi provenienti da tutte e tre le epoche: la solidità bizantina, la precisione ingegneristica genovese, le sovrapposizioni ottomane. Camminare lungo quelle mura equivale a percorrere secoli di storia mediterranea in pochi passi, senza bisogno di pannelli didattici o audioguide.

L’eredità genovese non è solo architettonica. Tra i cognomi più diffusi sull’isola compaiono ancora oggi Colombo e Giustiniani, due famiglie storiche legate alla Repubblica di Genova. È un dettaglio che colpisce, perché trasforma la storia da racconto astratto a presenza viva, quotidiana, iscritta nelle persone prima ancora che nelle pietre.

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Il mastice di Chios: una resina che vale più di quanto sembri

Se c’è un elemento che distingue Chios da qualsiasi altra isola greca, è il mastice — in greco masticha. Si tratta di una resina preziosa estratta dal lentisco, un arbusto che in questa particolare combinazione di suolo e microclima produce una linfa che altrove non si ottiene con la stessa qualità. Il processo di raccolta è manuale, lento, quasi rituale: la corteccia viene incisa, la resina cola e si solidifica, poi viene raccolta a mano.

Il mastice ha reso Chios ricca per millenni. Non è un’iperbole: la prosperità dell’isola, la costruzione dei borghi medievali, l’organizzazione del territorio rurale sono stati per secoli finanziati da questo commercio. La resina veniva usata come gomma da masticare, come conservante, come ingrediente farmaceutico e cosmetico, come aroma in cucina e in pasticceria. Ancora oggi è alla base di liquori, dolci, prodotti per la cura della pelle e persino di alcuni farmaci.

Assaggiare un dolce aromatizzato al mastice o bere un mastiha ghiacciato in una taverna del porto non è solo un’esperienza gastronomica: è un modo di entrare in contatto con l’economia e la cultura dell’isola attraverso il palato. Pochi prodotti locali nel Mediterraneo hanno questa capacità di sintesi.

I borghi medievali del sud: architettura come strategia di sopravvivenza

Immagine generata con AI

Il paesaggio del sud di Chios è quello che lascia più sorpresi chi arriva aspettandosi soltanto mare e spiagge. Questa parte dell’isola è punteggiata da borghi medievali fortificati, costruiti con una logica difensiva precisa: case addossate le une alle altre a formare un perimetro continuo, vicoli stretti che disorientano chi non li conosce, torri di avvistamento integrate nel tessuto urbano.

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La geometria di questi villaggi non è casuale. In alcune abitazioni si riconosce uno schema decorativo a motivi geometrici bicromi — bianco e nero, grigio e bianco — che riveste facciate e pavimenti con una precisione quasi ossessiva. È un’estetica che non assomiglia a nulla di ciò che si vede nelle Cicladi o nel Dodecanneso: è specifica di Chios, è locale, è irriproducibile altrove.

Girare questi borghi a piedi, senza fretta, nel tardo pomeriggio quando la luce si fa obliqua, è un’esperienza che difficilmente si dimentica. Non perché siano “magici” o “sospesi nel tempo” — formule consumate — ma perché sono abitati, vivi, e conservano una continuità con il passato che molti luoghi simili hanno perso.

Come raggiungere Chios e quando andarci

L’isola di Chios in Grecia è collegata ad Atene via aereo, con voli diretti che rendono l’accesso relativamente agevole. In alternativa, è raggiungibile in traghetto dal Pireo, con traversate notturne che permettono di risparmiare una notte d’hotel. Per chi si trova già in Turchia, la vicinanza con Çeşme è un’opportunità concreta: in estate un traghetto copre lo stretto in poco più di mezz’ora, rendendo possibile un itinerario combinato greco-turco di grande interesse culturale.

Il periodo migliore per visitare l’isola è la primavera inoltrata e l’inizio dell’autunno: il clima è mite, le spiagge sono accessibili senza la pressione dell’alta stagione, e i borghi del mastice si visitano con più tranquillità. L’estate è comunque vivace, ma Chios non raggiunge i livelli di affollamento di Santorini o Mykonos — e questo, per molti viaggiatori, è già un buon motivo per sceglierla.

Chi cerca un’isola greca che offra storia stratificata, paesaggi poco fotografati e un prodotto locale davvero unico al mondo troverà a Chios una risposta convincente. Non è una destinazione per chi vuole tutto già confezionato: è un posto che richiede un po’ di curiosità, e la ripaga con generosità. Per approfondire la storia e la cultura dell’isola, il portale ufficiale del turismo greco Visit Greece offre una panoramica aggiornata delle principali attrazioni e dei collegamenti disponibili.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.