Ci sono città europee che d’inverno cambiano completamente faccia. Le piazze si riempiono di casette in legno, l’aria porta con sé odore di cannella e vin brulé, e le luci trasformano anche i centri storici più austeri in qualcosa di inaspettatamente caldo. I mercatini di Natale in Europa sono uno di quei fenomeni che, pur essendo prevedibili nel calendario, riescono ogni anno a sorprendere chi li visita per la prima volta — e spesso anche chi ci torna. Per il Natale 2026, vale la pena organizzarsi per tempo, soprattutto se si vuole approfittare delle rotte Wizz Air verso destinazioni come Polonia e Ungheria, dove la tradizione dei mercatini natalizi ha radici profonde e scenari difficili da eguagliare.

Perché Polonia e Ungheria sono tra le mete più interessanti per i mercatini natalizi

Non tutte le destinazioni europee offrono la stessa esperienza. I mercatini tedeschi sono i più noti, ma spesso anche i più affollati e commerciali. Polonia e Ungheria rappresentano un’alternativa concreta: città con centri storici ben conservati, una cultura del Natale radicata nelle tradizioni locali e un’atmosfera che non ha ancora perso la sua autenticità.

In Polonia, città come Varsavia e Cracovia allestiscono mercatini che occupano le piazze principali per settimane. Le casette in legno espongono artigianato locale, ornamenti in vetro soffiato, tessuti e dolci tipici. A Varsavia, la Piazza del Mercato Antico della Città Vecchia — patrimonio UNESCO — diventa uno scenario da cartolina, con le facciate colorate degli edifici barocchi che fanno da sfondo alle bancarelle illuminate. Cracovia, con la sua Rynek Główny, una delle piazze medievali più grandi d’Europa, offre un mercatino che si estende intorno alla Basilica di Santa Maria e alla Sala dei Tessuti, con un’atmosfera che mescola sacro e festivo in modo quasi naturale.

In Ungheria, Budapest è una delle capitali europee che sa sfruttare meglio la stagione invernale. I mercatini si concentrano in più punti della città: davanti alla Basilica di Santo Stefano, lungo il Danubio, nella piazza Vörösmarty. Il contrasto tra le luci natalizie e l’architettura imponente della città — ponti, palazzi asburgici, terme — crea un effetto visivo che difficilmente si dimentica. E dopo una mattinata tra le bancarelle, una sosta in una delle terme storiche della città non è un’idea peregrina.

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La promozione Wizz Air: tariffe da 19,99 euro per volare verso i mercatini

Wizz Air ha attivato una promozione dedicata alla stagione natalizia con tariffe a partire da 19,99 euro su date selezionate, valida per prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre 2026. È una finestra temporale abbastanza ampia, il che consente di pianificare con calma senza dover prendere decisioni affrettate.

Tra le rotte verificate, sono disponibili voli diretti da Roma Fiumicino a Varsavia nel mese di dicembre — una connessione utile per chi vuole raggiungere la capitale polacca senza scali. Come sempre con le tariffe promozionali delle compagnie low cost, è importante tenere presente che il prezzo base potrebbe non includere il bagaglio a mano di grandi dimensioni, il bagaglio in stiva o la scelta del posto: conviene verificare le condizioni al momento della prenotazione sul sito ufficiale di Wizz Air per avere un quadro completo del costo finale.

Le destinazioni coperte dalla promozione comprendono Polonia e Ungheria, due paesi che — come si è detto — offrono alcune delle esperienze natalizie più genuine del continente. Per chi parte da altre città italiane, vale la pena controllare le rotte disponibili direttamente sul sito della compagnia: Wizz Air opera da diversi aeroporti italiani e le combinazioni possono variare.

Come organizzare il viaggio senza perdere il meglio

Un weekend dedicato ai mercatini di Natale funziona meglio se non si cerca di vedere tutto. Meglio scegliere una città, esplorarla con calma e lasciare spazio agli imprevisti — che nei mercatini natalizi di solito si traducono in una bancarella inaspettata, un dolce da assaggiare, una piazza che non si sapeva esistesse.

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Per Varsavia, due giorni sono sufficienti per visitare il centro storico, passeggiare tra le bancarelle e dedicare qualche ora ai musei — il Museo del Levantamento di Varsavia, ad esempio, è uno dei più potenti d’Europa e vale una visita anche in un viaggio breve. Per Budapest, il ritmo ideale è simile: mattina al mercatino, pomeriggio nei quartieri storici di Buda o Pest, sera in uno dei locali tradizionali con cucina ungherese.

Chi vuole combinare più destinazioni può considerare un itinerario che tocchi Varsavia e poi si sposti verso Cracovia in treno — le due città sono collegate da collegamenti frequenti e la distanza è gestibile. Oppure dedicare un viaggio interamente a Budapest, che da sola offre abbastanza per riempire tre giorni senza mai annoiarsi.

I dettagli che fanno la differenza: cosa aspettarsi dai mercatini dell’Est Europa

Chi frequenta i mercatini di Natale in Europa sa che l’esperienza non è solo visiva. È l’insieme di stimoli che la rende memorabile: le piazze illuminate, le casette di legno allineate con precisione, i profumi di spezie che si mescolano all’aria fredda. Nei mercatini polacchi e ungheresi si trovano prodotti artigianali difficili da reperire altrove — ceramiche dipinte a mano, ornamenti in legno intagliato, tessuti tradizionali — insieme a specialità gastronomiche locali che variano da città a città.

In Polonia si assaggiano i pierogi ripieni e il pane di segale con lardo speziato; in Ungheria il kürtőskalács, il dolce a spirale cotto su brace, è praticamente onnipresente nei mercatini ed è difficile resistere. Il vin brulé — chiamato grzane wino in polacco e forralt bor in ungherese — scalda le mani e accompagna ore di passeggiata tra le bancarelle.

Prenotare con anticipo l’alloggio è consigliabile, specialmente per i fine settimana di dicembre, quando le città più popolari registrano un’alta affluenza. I prezzi degli hotel tendono a salire nelle settimane centrali del mese, mentre i primi giorni di dicembre offrono spesso condizioni migliori — e mercatini già aperti ma meno affollati. Con la promozione Wizz Air attiva e la possibilità di trovare tariffe accessibili su date selezionate, questo potrebbe essere il momento giusto per mettere in agenda un viaggio che unisce il piacere del Natale europeo alla concretezza di un’offerta verificata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.