Quando l’Avvento si avvicina, due nomi tornano puntualmente nelle conversazioni di chi ama il Natale vero — quello con le luci sugli abeti, il vin brulé tra le mani e la nebbia che si dissolve sul selciato. I mercatini di Natale di Bolzano e Strasburgo sono da anni i riferimenti assoluti per chi vuole vivere la stagione dell’Avvento con una certa profondità, lontano dalle riproduzioni improvvisate che si moltiplicano in ogni piazza d’Europa. Sono due esperienze diverse per geografia, cultura e atmosfera, ma accomunate da una stessa capacità: quella di trasformare un viaggio di qualche giorno in qualcosa che rimane.

Strasburgo, la città che si chiama “Capitale del Natale” da quasi cinque secoli

Non è un titolo autoproclamato per ragioni di marketing. Strasburgo è riconosciuta ufficialmente come Capitale du Noël — la Capitale del Natale — e i suoi mercatini hanno radici che risalgono al 1570, rendendoli tra i più antichi d’Europa. Quasi cinque secoli di tradizione non si improvvisano, e si avvertono camminando tra le bancarelle del centro storico alsaziano.

Durante l’Avvento, i mercatini si estendono lungo tutta la città storica: Place Broglie, Place de la Cathédrale, Place du Château e molti altri angoli del centro si riempiono di casette in legno, profumi di cannella e anice, decorazioni in vetro soffiato e specialità locali come il bredele — i tipici biscotti natalizi alsaziani — e il pain d’épices. La cattedrale gotica di Notre-Dame domina il tutto con la sua guglia rossastra, illuminata di sera in modo che sembra quasi sospesa nel cielo.

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Quello che rende Strasburgo difficile da replicare è la densità: non si tratta di un singolo mercato, ma di un sistema di mercatini distribuiti per tutta la Grande Île, il centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Ogni piazza ha una sua identità, e si può passare da un’area all’altra a piedi in pochi minuti, attraversando vicoli medievali e ponti sul fiume Ill. Il risultato è un’immersione totale, non una visita.

Bolzano e la tradizione alpina del mercatino in Piazza Walther

A poche ore di distanza, oltre le Alpi, Bolzano offre un’esperienza radicalmente diversa per scenografia ma altrettanto autentica. Il mercatino si svolge in Piazza Walther, nel cuore del capoluogo altoatesino, con le Dolomiti sullo sfondo e un’architettura che mescola gotico italiano e influenze mitteleuropee. È un mercato più raccolto rispetto a quello alsaziano, ma non per questo meno intenso.

La tradizione sudtirolese si riconosce negli artigiani locali che espongono oggetti in legno intagliato, presepi, candele di cera d’api e tessuti di lana. Non è la stessa cosa che acquistare una decorazione prodotta in serie: molti degli artigiani presenti lavorano secondo tecniche tramandate da generazioni, e si vede. Il Glühwein — il vin brulé locale — si beve in tazze di ceramica con il logo del mercatino, che si possono tenere come souvenir pagando un deposito.

Bolzano ha anche il vantaggio della posizione: è raggiungibile in treno da Verona, Milano, Innsbruck e Monaco, il che la rende una tappa naturale per chi viene dall’Italia settentrionale o dall’Austria. La città stessa, al di fuori del mercatino, vale una visita per il suo centro storico con i portici medievali, il Duomo gotico e il Museo Archeologico dell’Alto Adige, dove è conservato Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio.

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Come scegliere tra le due, o come visitarle entrambe

La domanda che si pone chi pianifica un viaggio natalizio è spesso questa: Bolzano o Strasburgo? La risposta più onesta è che dipende da cosa si cerca — ma c’è anche una terza opzione.

Scegli Bolzano se vuoi un’esperienza alpina compatta, facilmente raggiungibile dall’Italia, con un’atmosfera più raccolta e artigianato di qualità. È ideale per un weekend breve, anche solo 48 ore.

se vuoi un’esperienza alpina compatta, facilmente raggiungibile dall’Italia, con un’atmosfera più raccolta e artigianato di qualità. È ideale per un weekend breve, anche solo 48 ore. Scegli Strasburgo se vuoi immergerti nella versione più estesa e storicamente radicata dei mercatini europei, con la complessità di una città che vive il Natale su più livelli e in più luoghi contemporaneamente. Merita almeno due notti, meglio tre.

se vuoi immergerti nella versione più estesa e storicamente radicata dei mercatini europei, con la complessità di una città che vive il Natale su più livelli e in più luoghi contemporaneamente. Merita almeno due notti, meglio tre. Considera entrambe se hai una settimana: un itinerario che unisce Bolzano, Innsbruck e Strasburgo lungo l’asse alpino-alsaziano è fattibile e molto soddisfacente. Le distanze sono gestibili in treno o in auto, e le tre città si integrano bene senza sovrapporsi.

Quando andare e qualche consiglio pratico

Entrambi i mercatini aprono tradizionalmente verso la fine di novembre e si protraggono fino a poco prima o dopo Natale. Per l’edizione 2026, la data di apertura prevista per entrambe le città è intorno al 27 novembre, anche se conviene verificare le date esatte sui siti ufficiali a ridosso della stagione, poiché possono variare di qualche giorno. Il sito ufficiale del turismo di Strasburgo — visitstrasbourg.fr — è il punto di riferimento più affidabile per orari e programma.

I fine settimana dell’Avvento sono i momenti di maggiore afflusso in entrambe le città. Se si vuole vivere l’atmosfera con più calma, i giorni feriali — specialmente il martedì e il mercoledì — garantiscono meno folla e più spazio per fermarsi davvero davanti alle bancarelle. L’orario serale, quando le luci si accendono e il freddo si fa sentire, è quello che restituisce meglio l’atmosfera che si immagina quando si pensa a queste destinazioni.

Portare abiti adeguati non è un dettaglio secondario: sia Bolzano che Strasburgo possono essere molto fredde in dicembre, con temperature che scendono abbondantemente sotto zero nelle ore notturne. Ma è proprio quel freddo, paradossalmente, a rendere tutto più credibile — il vapore del vin brulé, le luci che brillano di più nel buio, la voglia di restare ancora un po’.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.