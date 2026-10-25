Un treno storico con locomotiva diesel, carrozze degli anni Trenta e il profumo dei mercatini di Natale tra le montagne abruzzesi: difficile immaginare un modo più originale di entrare nel clima delle feste. Il Treno dei Mercatini di Natale torna anche quest’anno in Abruzzo, con un calendario fitto di appuntamenti che copre il periodo dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, portando i viaggiatori da Sulmona verso Roccaraso e Campo di Giove a bordo di convogli che sembrano usciti da un’altra epoca. Se stai cercando un modo per vivere il Natale fuori dalla routine, il treno dei mercatini di Natale in Abruzzo è una di quelle esperienze che vale davvero la pena organizzare.

Un convoglio d’altri tempi tra i paesaggi invernali dell’Abruzzo

Il protagonista dell’iniziativa non è un treno qualunque. Il convoglio è composto da una locomotiva diesel, dalle storiche carrozze Centoporte degli anni Trenta, dalle carrozze Corbellini degli anni Cinquanta e da un bagagliaio. Salire a bordo significa già fare un passo indietro nel tempo, prima ancora di scendere nelle località di destinazione.

Il tracciato attraversa l’Appennino abruzzese in uno dei suoi tratti più suggestivi, con il paesaggio invernale che scorre fuori dai finestrini delle carrozze storiche. Il percorso collega Sulmona a Roccaraso e Campo di Giove, due borghi montani che in questo periodo si animano con i mercatini natalizi, le luci e le casette in legno decorate. Il viaggio in sé è già parte dell’esperienza: non un semplice trasferimento, ma un momento da assaporare.

Il calendario completo: dalle prime corse di novembre fino all’Epifania

Il programma è articolato su più fine settimana e sulle principali festività invernali. Le prime partenze sono fissate per sabato 21 e domenica 22 novembre, seguite dagli appuntamenti del 28 e 29 novembre. A dicembre il servizio entra nel vivo: si parte il 5 e 6 dicembre, poi il 7 e 8 per il ponte dell’Immacolata, quindi il 12 e 13 e il fine settimana del 19 e 20 dicembre.

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Durante le festività natalizie il treno non si ferma: le corse sono previste il 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre, con una ripresa nei primi giorni del nuovo anno il 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio. Un calendario pensato per intercettare sia chi vuole anticipare il clima natalizio a novembre, sia chi preferisce aspettare le settimane più centrali delle feste o addirittura prolungare fino all’Epifania.

Per visualizzare il calendario completo e verificare le disponibilità, il riferimento ufficiale è il sito di Ferrovia dei Parchi, dove sono pubblicate le pagine dedicate alle singole partenze e alle prenotazioni.

Orari di partenza da Sulmona e come prenotare

Per le giornate in programma sono previste due fasce di partenza da Sulmona. La prima è fissata alle 9:30, con itinerario Sulmona-Roccaraso-Campo di Giove e ritorno. La seconda parte alle 10:45, con il percorso invertito: Sulmona-Campo di Giove-Roccaraso e ritorno. La differenza tra le due corse riguarda l’ordine delle soste, il che permette di organizzare la giornata in modo leggermente diverso a seconda delle preferenze.

Le prenotazioni sono aperte attraverso le pagine dedicate alle singole partenze sul sito ufficiale. È consigliabile verificare la disponibilità dei posti con anticipo, soprattutto per i fine settimana e le giornate festive, che tendono a esaurirsi prima. Prima di acquistare il biglietto vale la pena controllare anche le condizioni specifiche della data scelta.

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Mercatini, artigianato e specialità locali nelle soste lungo il percorso

Le soste a Roccaraso e Campo di Giove sono il cuore dell’esperienza. I mercatini animano i borghi con casette in legno decorate, luci, intrattenimento e stand dedicati ai prodotti artigianali e alle specialità gastronomiche tipiche del periodo natalizio. È il tipo di atmosfera che si costruisce lentamente, passeggiando tra gli stand senza fretta, lasciandosi guidare dai profumi della cucina locale.

L’abbinamento tra il viaggio in treno storico e la visita ai mercatini rende l’iniziativa adatta a contesti diversi: una gita con i bambini, una giornata con la famiglia, un weekend con amici. Ma funziona anche come scusa per ritagliarsi qualche ora fuori dalla quotidianità, in un territorio — quello abruzzese — che in inverno ha carattere e identità proprie, spesso sottovalutate rispetto alle mete più battute della stagione.

Portare la bicicletta è gratuito: un’opzione in più per esplorare il territorio

C’è un dettaglio che vale la pena segnalare, soprattutto per chi ama muoversi in modo attivo. È consentito portare gratuitamente la propria bicicletta a bordo del treno, sistemandola nell’apposito bagagliaio attrezzato. Una volta scesi nelle località di destinazione, è possibile pedalare verso altre mete, ampliando l’escursione oltre il perimetro dei mercatini.

In un territorio come quello attraversato dalla linea — con paesaggi montani e percorsi che in inverno assumono una luce completamente diversa rispetto alla stagione estiva — la possibilità di combinare il treno storico con la bicicletta aggiunge una dimensione in più a un’esperienza già ben costruita. Il treno dei mercatini di Natale in Abruzzo, in questo senso, non è solo una corsa festiva: è una porta d’accesso a un territorio che merita di essere esplorato con calma, in qualunque direzione si scelga di andare.

Fonte: Flavia Cantini

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.