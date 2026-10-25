L’idea è semplice quanto irresistibile: salire su un treno, guardare scorrere dal finestrino un paesaggio che si trasforma piano piano in qualcosa di invernale, e arrivare a destinazione con già l’atmosfera di dicembre addosso. I treni di Natale 2026 tornano a percorrere alcune delle tratte più suggestive d’Italia e d’Europa, trasformando il viaggio stesso in una parte integrante dell’esperienza, non solo un mezzo per raggiungere i mercatini o i borghi innevati. Se stai cercando un modo diverso di vivere le festività, lontano dalle code in autostrada e dagli aeroporti affollati, questa stagione offre qualche itinerario che vale davvero la pena considerare.

Da Sulmona verso la Maiella: il treno che attraversa l’Abruzzo invernale

Tra i percorsi più evocativi dell’inverno italiano c’è quello che parte da Sulmona e si addentra nelle montagne abruzzesi, attraversando il massiccio della Maiella fino a raggiungere zone come Roccaraso. Non è un tragitto qualunque: la linea ferroviaria che percorre questo pezzo di Appennino è una di quelle che sembrano costruite apposta per essere ammirate in dicembre, quando la neve comincia a depositarsi sui versanti e i paesi arroccati diventano qualcosa di molto diverso da come li si vede in estate.

Le partenze da Sulmona sono programmate in più finestre durante il mese di dicembre: 5–8, 12–13, 19–20 e 26–30 dicembre. Una distribuzione che copre praticamente tutto l’arco delle feste, dall’Immacolata fino ai giorni tra Natale e Capodanno. Per chi vuole abbinare il viaggio in treno a una giornata sulle piste o a una passeggiata tra i vicoli di un paese montano, è una combinazione che funziona bene senza richiedere organizzazioni complicate.

Vale la pena verificare direttamente con gli operatori locali le modalità di prenotazione, perché i posti su questi treni tematici tendono a esaurirsi con anticipo, soprattutto nei weekend dell’Avvento.

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L’Espresso Natale da Roma ad Arezzo: una tratta che ha il suo fascino

Un’altra proposta confermata per i treni di Natale 2026 è l’Espresso Natale, che collega Roma ad Arezzo. Arezzo in dicembre ha una sua atmosfera particolare: il centro storico medievale, la Piazza Grande con i suoi portici e le sue facciate, i mercati che si animano nel periodo natalizio. Raggiungerla in treno da Roma elimina il problema del parcheggio e lascia liberi di muoversi a piedi, che è poi il modo migliore per esplorare una città di quelle dimensioni.

Il dettaglio interessante di questa proposta è proprio la scelta del mezzo: un treno con carattere, non il solito intercity anonimo, pensato per rendere il viaggio parte dell’esperienza complessiva. I dettagli operativi completi — orari precisi, punto di partenza nella capitale, durata del percorso — è sempre meglio verificarli direttamente presso l’operatore o su Trainline, che aggrega buona parte delle offerte ferroviarie per il periodo natalizio.

Oltre confine: il Trenino Verde delle Alpi verso Berna

Chi è disposto ad allungare il raggio d’azione troverà nell’8 dicembre 2026 una data interessante. Da Domodossola, alle 07:58, parte il BLS Trenino Verde delle Alpi in direzione Berna, con arrivo previsto alle 10:21. Poco più di due ore su una delle linee ferroviarie più scenografiche delle Alpi svizzere, con i mercatini di Natale della capitale federale come destinazione finale.

Berna a dicembre è una città che si presta bene a questo tipo di visita: le Lauben, i portici coperti che caratterizzano il centro storico patrimonio UNESCO, diventano ancora più piacevoli quando fuori fa freddo e le bancarelle profumano di Glühwein e spezie. Il pacchetto è proposto da Girod Viaggi a partire da 79 euro, una cifra che include il viaggio in treno e l’accesso alla giornata nei mercatini. È uno di quei casi in cui il prezzo è verificato e comunicato in modo trasparente, il che aiuta a pianificare senza sorprese.

I pacchetti organizzati: quando il treno è parte di un’esperienza più ampia

Non tutti i treni di Natale 2026 sono treni tematici in senso stretto. Parte dell’offerta di questo periodo si articola attraverso pacchetti organizzati che combinano trasporto ferroviario, sistemazione e visite guidate ai mercatini. Operatori come Club Magellano propongono, a partire dal 27 novembre 2026, itinerari verso Monaco di Baviera e i castelli bavaresi con partenze da 32 città italiane, e verso Strasburgo, Friburgo e la Foresta Nera da 23 città italiane. Non si tratta di treni speciali natalizi nel senso romantico del termine, ma di viaggi organizzati che usano la rete ferroviaria come asse portante.

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Analogamente, ChiesaViaggi coordina oltre 70 partenze in pullman e treno verso i mercatini europei, con un calendario che inizia il weekend del 28 novembre e si estende fino all’Epifania, con picchi di attività intorno all’8 dicembre e durante le settimane di Natale e Capodanno. Per chi preferisce non organizzare ogni dettaglio in autonomia, questi pacchetti offrono una soluzione pratica.

Come muoversi tra le regioni italiane: Sardegna e Alto Adige sullo sfondo

L’offerta dei treni di Natale 2026 copre anche regioni meno scontate per il periodo invernale. La Sardegna, con i suoi borghi dell’interno — spesso trascurati rispetto alle coste estive — e l’Alto Adige, con i mercatini di Bolzano, Merano e Bressanone che restano tra i più frequentati d’Europa, figurano tra le destinazioni raggiungibili su rotaia in questo periodo.

Per l’Alto Adige in particolare, la rete ferroviaria del Trentino-Alto Adige è ben servita e permette di spostarsi tra le varie città dei mercatini senza dover ricorrere all’auto. Bolzano si raggiunge comodamente da Milano, Verona o Innsbruck, e da lì i treni regionali portano verso Merano o verso la Val Pusteria. È un sistema che funziona, e usarlo significa anche evitare i parcheggi intasati che caratterizzano queste mete nelle settimane centrali di dicembre.

Per la Sardegna, le tratte ferroviarie panoramiche dell’interno — come quelle gestite da Ferrovie della Sardegna — offrono un modo per raggiungere borghi come Nuoro o Oristano con un ritmo più lento e più attento al paesaggio. I dettagli specifici dei servizi attivi durante le festività 2026 vanno verificati direttamente, perché le frequenze cambiano rispetto al calendario ordinario.

Quello che accomuna tutte queste proposte è un’idea di viaggio che rimette al centro il percorso, non solo la destinazione. In un periodo in cui ci si sposta spesso di fretta, salire su un treno che attraversa le Alpi innevate o gli Appennini abruzzesi a dicembre ha qualcosa di deliberatamente lento — nel senso migliore del termine. Vale la pena pianificare con anticipo, verificare le date direttamente presso gli operatori e prenotare prima che i posti migliori vadano esauriti: l’Avvento arriva sempre prima di quanto si pensi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.