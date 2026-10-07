Il castello di Oheka non è il tipo di dimora che si dimentica facilmente: oltre 110.000 piedi quadrati di architettura in stile Rinascimento francese affacciata sulla Gold Coast di Long Island, in New York, costruita nel 1919 per uno degli uomini più ricchi d’America. Oggi, quella stessa residenza — seconda per grandezza tra le abitazioni private mai edificate negli Stati Uniti — si prepara a cambiare proprietario attraverso il castello di Oheka all’asta, con la data fissata al 27 ottobre 2026.

Una residenza nata per stupire, non per abitare

Dietro Oheka Castle c’è la figura di Otto Hermann Kahn, banchiere e finanziatore di origini tedesche che all’inizio del Novecento era uno dei personaggi più influenti di Wall Street. Kahn non voleva semplicemente una casa di campagna: voleva un’affermazione architettonica. Il risultato fu una proprietà che originariamente si estendeva su 443 acri di terreno e contava 127 stanze, concepita come un palazzo europeo trapiantato nella campagna americana.

Lo stile scelto — il French Renaissance, con le sue torri simmetriche, le facciate in pietra chiara e i tetti a mansarda — non era casuale. Era il linguaggio dell’aristocrazia europea tradotto in chiave americana, in un’epoca in cui i grandi magnati della Gilded Age gareggiavano apertamente in fatto di opulenza. Oheka era, e resta, un caso estremo anche in quel contesto.

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Taylor Swift e il video che ha riportato Oheka sotto i riflettori

Molti avranno già visto gli interni di questo castello senza saperlo. Nel 2014, Taylor Swift scelse Oheka come location principale per il video di Blank Space, uno dei singoli più iconici della sua carriera. Corridoi in marmo, scalinate monumentali, saloni dalle proporzioni regali: ogni inquadratura del video sfruttava la teatralità naturale della dimora, trasformandola in un set da romanzo gotico contemporaneo.

Quella scelta non fu soltanto estetica. Blank Space raccontava una storia di lusso, ossessione e decadenza — e Oheka, con la sua grandiosità un po’ anacronistica, era il palcoscenico perfetto. Da quel momento, il castello è diventato un riferimento preciso nella cultura pop americana, visitato e fotografato anche da chi non ne conosceva la storia.

Dimensioni che rendono difficile il confronto

Immagine generata con AI

Per capire la scala di Oheka, bisogna mettere in fila qualche numero. La superficie complessiva è stimata tra 110.000 e 115.000 piedi quadrati — una misura che, convertita, supera i 10.000 metri quadrati coperti. Con le sue 127 stanze originali e l’impianto simmetrico tipico del Rinascimento francese, la proprietà è classificata come seconda residenza privata più grande mai costruita negli Stati Uniti, superata solo da Biltmore Estate in North Carolina.

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L’estensione originale del terreno — quei 443 acri — è stata ridimensionata nel corso del tempo, ma la struttura principale ha mantenuto intatta la sua presenza scenografica. La posizione sulla Gold Coast di Long Island, la penisola che a inizio Novecento era la meta preferita dell’alta società newyorkese, aggiunge un ulteriore strato di contesto storico.

Il castello di Oheka all’asta: cosa significa il 27 ottobre 2026

La notizia che il castello di Oheka andrà all’asta il 27 ottobre 2026 ha rimesso in circolazione una domanda che si pone ogni volta che una proprietà di questa portata cambia mani: chi può permettersi di acquistare — e soprattutto gestire — un immobile simile?

Non si tratta solo di un acquisto immobiliare. Una struttura di queste dimensioni richiede una visione precisa: potrebbe continuare a funzionare come hotel di lusso, come venue per matrimoni ed eventi esclusivi, o trasformarsi in qualcosa di completamente diverso. La storia stessa di Oheka è costellata di trasformazioni: da residenza privata a struttura militare, da edificio abbandonato a proprietà restaurata.

Per chi segue il mercato del lusso americano o semplicemente è affascinato dall’architettura storica, l’asta di ottobre rappresenta uno di quei momenti rari in cui una proprietà davvero irripetibile torna sul mercato. Oheka non è una villa, non è una tenuta: è una categoria a sé, costruita in un’epoca in cui l’ambizione non conosceva limiti di scala. Che il suo prossimo capitolo sia altrettanto straordinario lo si potrà scoprire solo dopo il 27 ottobre.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.