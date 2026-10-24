Un parcheggio asfaltato di 7 ettari nel cuore di Anversa è diventato il simbolo europeo di come gli spazi pubblici urbani possano cambiare radicalmente il volto di una città. Lo Zuidpark — letteralmente “parco sud” — ha vinto nel 2026 l’European Prize for Urban Public Space, il riconoscimento più prestigioso del continente dedicato alla qualità degli spazi collettivi nelle città. Il premio è stato assegnato a Barcellona, dopo che il progetto belga ha superato tre finalisti provenienti da Italia e Spagna.

Da asfalto a verde: cosa è successo ad Anversa

Fino a pochi anni fa, l’area del Zuidpark era occupata da un vasto parcheggio a raso: superfici impermeabili, calore estivo, nessuna ombra. Il tipo di spazio che le città europee hanno costruito per decenni attorno all’automobile, e che oggi faticano a immaginare diversamente. Anversa ha fatto esattamente questo sforzo: ha immaginato un’alternativa, e poi l’ha realizzata.

Il parco, completato nel 2024, occupa 7 ettari nel quartiere sud della città. È uno dei progetti di rigenerazione urbana più ambiziosi realizzati in Belgio negli ultimi anni, e la vittoria del premio europeo nel 2026 ne ha sancito il valore anche oltre i confini nazionali.

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Perché il premio europeo per gli spazi pubblici conta

L’European Prize for Urban Public Space non è un riconoscimento decorativo. Viene assegnato a progetti che dimostrano come lo spazio pubblico possa rispondere a bisogni concreti degli abitanti, trasformare aree degradate o inutilizzate, e diventare un riferimento per le politiche urbane di altre città. Essere selezionati tra i finalisti significa già che un progetto ha superato una selezione tra candidature provenienti da tutta Europa; vincere significa essere indicato come modello.

Il fatto che il Zuidpark abbia battuto tre finalisti da Italia e Spagna — due paesi con una lunga tradizione di progettazione degli spazi collettivi — dice qualcosa di preciso sulla qualità dell’intervento di Anversa. Non si tratta di un parco costruito su un’area già verde o già valorizzata: nasce dove c’era asfalto, e questa è la differenza sostanziale.

Anversa, una città che vale un viaggio

Per chi non ha ancora considerato Anversa come destinazione, questo è un buon momento per farlo. La città è raggiungibile in treno da Bruxelles in circa 35 minuti, e da Amsterdam in poco più di un’ora. Il centro storico è compatto e percorribile a piedi, con il porto storico, la cattedrale di Nostra Signora — che conserva alcune opere di Rubens — e il quartiere del Meir come punti di riferimento immediati.

Il Zuidpark si trova nel quartiere sud, un’area che negli ultimi anni ha visto crescere l’interesse residenziale e culturale. Visitarlo significa anche attraversare una parte della città meno turistica, più quotidiana, dove il progetto urbano si misura davvero con le esigenze di chi ci abita.

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Gli spazi pubblici urbani come indicatori di qualità della vita

Il caso del Zuidpark si inserisce in un dibattito più ampio che riguarda le città europee nel loro insieme. La qualità degli spazi pubblici urbani è diventata uno degli indicatori più discussi nelle politiche di sviluppo locale: non solo per ragioni estetiche, ma perché incide direttamente su salute, coesione sociale, temperatura percepita nei mesi estivi e capacità delle città di trattenere e attrarre residenti.

Trasformare un parcheggio in un parco non è solo una scelta ambientale. È una scelta su come distribuire lo spazio tra usi privati e usi collettivi, tra mobilità e sosta, tra infrastruttura e paesaggio. Anversa ha scelto in modo netto, e il risultato è ora riconosciuto come uno dei migliori esempi europei del decennio.

Per chi viaggia con un occhio all’architettura, all’urbanistica o semplicemente alla qualità degli spazi che una città offre ai propri abitanti, il Zuidpark è diventato una tappa concreta da aggiungere a qualsiasi itinerario belga. Non un museo, non un monumento: uno spazio aperto, pubblico, gratuito, che racconta come una città ha deciso di usare 7 ettari di terra nel 2024. E quella scelta, oggi, vale un premio europeo.

Maggiori informazioni sul progetto e sull’European Prize for Urban Public Space sono disponibili sul sito di riferimento del premio. Se stai pianificando un viaggio in Belgio, Anversa merita almeno due giorni — e il Zuidpark è un buon punto di partenza per capire in quale direzione si muove la città.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.